ענקית השבבים הדרום־קוריאנית SK הייניקס צונחת ב-11% בסיאול בעוד סמסונג נופלת ב-10%, לנוכח חששות גוברים ממימון ההשקעות בבינה מלאכותית. ביפן, ענקית ההשקעות הטכנולוגיות סופטבנק נופלת ב-10%.
מכירת המניות בחברות החומרה הטכנולוגית בעולם העמיקה ביום חמישי, כאשר יצרניות השבבים באסיה נסחרו בעקבות הירידות בוול סטריט, לנוכח חששות מהעלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב ומהמימון של ההשקעות בבינה מלאכותית, המעיקים על מצב הרוח בשוק.
גם מניות נוספות הקשורות לתחום השבבים בדרום קוריאה נקלעו ללחץ: LG אינוטק צונחת ב־8.1%, סיאול סמיקונדקטור מאבדת 7.7% וסמסונג SDI יורדת ב־6.8%.
יצרנית ציוד הבדיקה למוליכים למחצה Advantest יורדת ב־6.9%, ספקית ציוד ייצור השבבים Tokyo Electron מאבדת 5.4%, ו־Renesas Electronics ב־5.4%.
חששות גוברים כי הפדרל ריזרב עשוי להחמיר את המדיניות המוניטרית ביתר אגרסיביות עד סוף השנה התעוררו לאחר שנתונים חדשים הראו כי מדד מחירי הצרכן בספטמבר עלה בקצב מהיר מהצפוי בחישוב שנתי.
"האינפלציה מתלהטת", אמר ג'יימי קוקס, שותף מנהל ב־Harris Financial Group. "ברור לחלוטין מאיפה מגיעה הדחיפה האינפלציונית, אבל שתי המלחמות צריכות להסתיים לפני שנקבל כל הקלה. הפדרל ריזרב טעה כשכינה את האינפלציה של תקופת הקורונה זמנית, וכעת נראה שהוא עומד לעשות את אותה טעות בכיוון ההפוך לגבי זעזוע היצע האנרגיה".
המשקיעים יקבלו היום נתוני אינפלציה נוספים, כאשר קריאת ספטמבר למדד מחירי היצרן צפויה להתפרסם בשעה 8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי של ארה"ב. באותה שעה צפויים להתפרסם גם נתוני מכירות קמעונאיות חדשים ודו"ח שבועי על תביעות לדמי אבטלה.