מכירת המניות בחברות החומרה הטכנולוגית בעולם העמיקה ביום חמישי, כאשר יצרניות השבבים באסיה נסחרו בעקבות הירידות בוול סטריט, לנוכח חששות מהעלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב ומהמימון של ההשקעות בבינה מלאכותית, המעיקים על מצב הרוח בשוק.

מכירת המניות בחברות החומרה הטכנולוגית בעולם העמיקה ביום חמישי, כאשר יצרניות השבבים באסיה נסחרו בעקבות הירידות בוול סטריט, לנוכח חששות מהעלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב ומהמימון של ההשקעות בבינה מלאכותית, המעיקים על מצב הרוח בשוק.

מכירת המניות בחברות החומרה הטכנולוגית בעולם העמיקה ביום חמישי, כאשר יצרניות השבבים באסיה נסחרו בעקבות הירידות בוול סטריט, לנוכח חששות מהעלאות ריבית נוספות של הפדרל ריזרב ומהמימון של ההשקעות בבינה מלאכותית, המעיקים על מצב הרוח בשוק.

חששות גוברים כי הפדרל ריזרב עשוי להחמיר את המדיניות המוניטרית ביתר אגרסיביות עד סוף השנה התעוררו לאחר שנתונים חדשים הראו כי מדד מחירי הצרכן בספטמבר עלה בקצב מהיר מהצפוי בחישוב שנתי.

חששות גוברים כי הפדרל ריזרב עשוי להחמיר את המדיניות המוניטרית ביתר אגרסיביות עד סוף השנה התעוררו לאחר שנתונים חדשים הראו כי מדד מחירי הצרכן בספטמבר עלה בקצב מהיר מהצפוי בחישוב שנתי.

חששות גוברים כי הפדרל ריזרב עשוי להחמיר את המדיניות המוניטרית ביתר אגרסיביות עד סוף השנה התעוררו לאחר שנתונים חדשים הראו כי מדד מחירי הצרכן בספטמבר עלה בקצב מהיר מהצפוי בחישוב שנתי.