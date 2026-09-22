חברת נעלי הסניקרס קונברס הסירה פרסומת מהרשתות החברתיות שעוררה זעם בקרב מבקרים, שראו בה דימויים המזכירים את הקו קלוקס קלאן ולינץ'.

בתמונת הפרסומת באינסטגרם נראתה זמרת הקיי-פופ קארינה כשהיא לובשת חצאית ומחזיקה זוג נעלי Chuck 70 X. מבקרים תקפו את הפרסומת ברשת, בטענה שצורה משולשת לבנה שנוצרה מתאורה על החצאית דמתה לברדס של ה-KKK, וכי האופן שבו החזיקה את הנעליים גרם להן להיראות כמו רגליים משתלשלות של קורבן לינץ'.

קמפיין בעייתי של חברת הסניקרס קונברס שירד מהרשתות ( צילום: מתוך קמפיין קונברס )

באתר CNN דווח כי קונברס, שבבעלות נייקי, פרסמה הודעת התנצלות ואמרה כי הסירה את הפרסומת: "אנחנו מצטערים. אנחנו מבינים מדוע התמונה הזו מטרידה מאוד, ומכירים בכך שטעינו. הסרנו אותה מהערוצים שלנו ואנחנו פועלים להסיר אותה מכל מקום שבו הופיעה. זה לא היה צריך לקרות, ונפעל טוב יותר בעתיד".

הביקורת החלה כגל מחאה ציבורי של גולשים ברשתות החברתיות, ובהמשך התרחבה וזכתה לתגובות מצד אנשי מקצוע ואישים בכירים. המחאה עוררה גינויים פומביים וביקורת מצד דמויות משפיעות שדרשו הבהרות מהחברה על תהליך אישור הקמפיין.

בכלי תקשורת בארה"ב נכתב כי בשלב זה החברה סירבה להשיב לשאלות עיתונאים שביקשו לדעת כיצד אושר הקמפיין, מי הגורמים שאחראים לו ואיזה תהליך סינון פנימי הוא עבר. למרות שישנן קריאות ציבוריות רבות ברשתות החברתיות, וכן מצד חבר הקונגרס טרוי קרטר לפטר את האחראים ולספק הסברים שקופים, קונברס שומרת על שתיקה בנוגע לצעדים פנימיים נגד צוותי הקריאייטיב או חברות חיצוניות.