הישג למותג טיפוח השיער הישראלי OLIÈRE PARIS (אולייר פריז) שמיוצר בערד: המוצרים החלו להימכר לאחרונה ברשת Hairhouse באוסטרליה, שמתמחה במוצרי שיער. הם נמכרים עם הכיתוב בס"ד על האריזות, אך ללא הכיתוב "מיוצר בישראל", שכן המפעל העביר את הייצור להונגריה כדי שיוכל להימכר בחופשיות בחו"ל ללא איומי חרם, למרות שהמכלים עדיין מיוצרים בישראל.

סוכם שמוצרי המותג, שקיים כשנתיים בלבד וכבר משווק ב-21 מדינות, יימכרו ביותר מ-100 נקודות מכירה ברחבי אוסטרליה.

גלריה מוצרי OLIÈRE PARIS ( צילום: מירב קריסטל )

הרשת, שהוקמה על-ידי שני אחים מלבנון, נחשבת לקמעונאית הגדולה באוסטרליה למוצרי טיפוח שיער מקצועיים ולשירותי עיצוב שיער. הסניפים שלה משלבים חנות קמעונאית רחבת היקף לממכר מותגי שיער בינלאומיים ומקצועיים (כמו קווין מרפי Olaplex, Kérastase, GHD, Cloud Nine , Purology) יחד עם מספרה פעילה ושירותי פירסינג. היא מוכרת מותגי פרימיום בקטגוריית האמצע.

עבור מותג ישראלי זאת חשיפה יפה: החיבור עם Hairhouse מעניק לאולייר לא רק פריסה קמעונאית רחבה, אלא גם כניסה לעולם המקצועי של השיער, בו אנשי מקצוע מעניקים ללקוחות ייעוץ והמלצות.

"מוכרים שם מוצרים של קרסטס, דייסון, k18, לא הד אנד שולדרס. אנחנו בחברה טובה", אמר ל-ynet אור לב הר מייסד אולייר פריז שמייצר במפעל Sea of Spa בערד. "שמו אותנו בפרונט של החנות, המחירים באוסטרליה הם כמו בישראל (יכולים להגיע ל-140 שקל לשמפו של 500 מ"ל ו-200 שקל למסכת החלקה. מ.ק), למעט הנחת השקה. אנחנו בצפי מכירות של מיליוני דולרים בשנה".

קטגוריית מוצרי השיער יוקרתיים ( צילום: מירב קריסטל )

איך הגעתם לאוסטרליה? "אוסטרליה זה שוק ענק, חדש, לא הרבה מותגים ישראלים פועלים בו. מאוד קשה להיכנס אליו, זאת עבודה שהחלה באפריל 2025, והסחורה הגיעה לראשונה ליבשת רק לפני כחודש. סמנכ"ל הסחר הבינלאומי אליאב גואלי, נתן את כל כולו עבור זה, עשה שיחות זום באמצע הלילה, על תיקוני גרפיקות והדמיות והתאמות של הגדלים לשוק האוסטרלי מ-500 ל-400 מ"ל, הדרכות לנציגי מכירה. המכלים יוצאים מערד לאירופה ומשם לאוסטרליה.

"אחרי שכבר שלחנו סחורה של מיליון שקל לאוסטרליה, הוא מתקשר אליי ואומר: 'יש בעיה. כתוב בס"ד על הבקבוקים והאוסטרלים ביקשו להוריד'. אני מתקשר למנחם, השותף שלי, ואני אומר לו: מנחם, מה עושים? החלטנו לומר להם שאם הם רוצים להוריד את הבס"ד, מבחינתנו שלא תהיה עבודה. למרות שעבדנו על זה שנה. הם החליטו להשאיר וזה יישאר גם במוצרים הבאים ולדעתי זה עזר לנו במכירות, ככה אני מאמין".

השאלה היא אם רוצים למכור למישהו שלא רוצה לקנות ממך, אם רוצים להסתיר את הזהות כדי למכור. "בסוף אני בונה מותג והברנד הוא מבחינתי בינלאומי. גם לחברות גדולות מתחרות שמובילות את השוק הזה, יש מפעלים בכמה מקומות בעולם. בדיוק כמו למרוקן אויל (שמן מרוקאי) שהוא מותג ישראלי במקור. אבל המרכז שלנו הוא בישראל והמוצרים פותחו בישראל והפלסטיקה מיוצרת בישראל והמותג מצליח ברמה בינלאומית וזאת גאווה".

ואיך המכירות? "כל מה שאני עושה עכשיו זה לייצר בערד סחורה לאוסטרליה, כי המוצרים כבר סולד אאוט בחלק מהסניפים. בגדול הם בסולד אאוט של 70% שלא צפינו. אחרי שבועיים. ידענו שאם אנחנו לא מטיסים תהיה חסרה סחורה של כמה חודשים. אז שתי העברות אוויריות כבר יצאו ועכשיו אנחנו מכינים את ההטסה השלישית ותהיה גם רביעית ויוצאת לשם במקביל עוד אונייה, עם עוד כמה קונטיינרים של סחורה".

יצוא בהטסה זה יקר מאוד. "נכון. הגעה של מכולה לאוסטרליה לוקחת 4-3 חודשים. אז לא הייתה לנו ברירה, אי אפשר להתחיל למכור ואז מייד חסרה סחורה. לכן התחלנו להוציא הטסות בהרבה מאוד כסף. שמנו קרוב ל-200 אלף שקל רק על הטסות, בשיתוף עם הלקוח".

זה משפיע על הרווחיות שלכם בשלב ההשקה? "בוודאי, אבל כשאתה מכניס מותג למדינה, אז הרעיון הוא לעשות כל מה שאפשר כדי להיכנס לגלגל. גם אם זה אומר שבהזמנה הראשונה אתה לא מרוויח. בעיקר בגלל ענייני רגולציה של שינוי רכיבים, גרפיקות. אין מה לעשות, אין גרוע כמו להשיק מוצר ושהוא לא נמצא על המדף".

בקרוב רידיפיין מאצ'ה בספרד וצרפת

ביוני פורסם ב-ynet שהחברה החלה למכור את מוצרי רידיפיין (REDEFINE) בקוסקו (COSTCO). "אולייר זה מותג מאוד פרימיום, רידיפיין הרבה יותר נגיש", הוא מסביר.

איך הולך לרידיפיין בקוסקו קנדה? "אנחנו כמעט סולד אאוט עם סט הקראטין שאנחנו מוכרים שם וניכנס בקרוב לקוסקו צרפת, ספרד ובריטניה עם סדרת המאצ'ה של רידיפיין. ייתכן שגם לארה"ב. בקנדה כתוב 'מיוצר בישראל', באירופה לא. אנחנו מוכרים בין היתר בדנמרק, קפריסין, יוון, סין, אוקראינה, רוסיה, אוסטרליה, צ'כיה, פולין, סינגפור ובקרוב באזרבייג'ן".