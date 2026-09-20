בנק הפועלים יבצע שורה של שינויים באתר ובאפליקציית המסחר שלו, בעקבות בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו בשנה שעברה; במסגרת הבקשה הושג, בהסכמת הצדדים, הסדר הסתלקות מתוגמלת שאושר בבית המשפט המחוזי בחיפה. מדובר במהלך שבו מגיש הבקשה מושך את בקשתו לניהול תובענה ייצוגית טרם אישורה, אך מביא במקרה זה לתיקון ליקויים לטובת הציבור.

בקשת האישור שהוגשה על ידי המבקש באמצעות עו"ד נעמי כץ ועו"ד ורד מסיקה-חיות התבססה על שתי טענות עיקריות. הראשונה, כי הבנק לא מספק ללקוחות הסוחרים בשוק ההון נתוני ניירות ערך בזמן אמת, אף שבפלטפורמות המסחר (באתר ובאפליקציה) וכן בפרסומים הנלווים למסחר בשוק ההון, הדברים מוצגים כאילו הנתונים הם מזמן אמת, בעוד שבפועל הם בהשהיה של 15 דקות. הטענה השנייה היא כי גם במקומות (החלקיים) באתר ובאפליקציה בהם מוצג שנתוני המסחר הם בהשהיה, הכיתוב הוא באותיות זעירות ולא מודגשות.

( צילום: אביב גוטליב )

מנגד טען בנק הפועלים כי יש לדחות את הבקשה. הבנק ציין כי טענת המבקש לפיה כל נתוני המסחר הם בהשהיה של 15 דקות גורפת ואינה נכונה, שכן בפועל נתוני הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובורסות מרכזיות בארה"ב אכן מוצגים בזמן אמת, ואילו נתוני בורסות אחרות מוצגים בהשהיה של 15 דקות. שנית, נטען כי נתון ההשהיה נמסר ללקוחות בכמה שלבים: בשלב ההצטרפות לבנק, ההתחברות לפלטפורמות ובמהלך השימוש בהן; כמו כן הדבר מופיע במסגרת תנאי השימוש.

הבנק הוסיף וטען כי נתון ההשהיה מצוין במסך הבית של פלטפורמות המסחר, בעמודי מידע ספציפיים וכן במסך ביצוע העסקה. כמו כן טען כי נתון ההשהיה מוצג באופן ברור וגלוי בפלטפורמות השונות, בכותרת המסך, וגם כאשר הלקוח מגולל בדף הרלוונטי, הנתון ממשיך להופיע בראש המסך לצד כיתוב שמדגיש את חשיבות הידע. עוד טען הפועלים כי המבקש מסתמך על חוק ותקנות הגנת הצרכן שאינם חלים על תאגיד בנקאי ועוסקים במידע פרסומי, וכי מכל מקום גודל האותיות עולה על הרף שהצביע עליו המבקש.

שעון חול מול עיגול ירוק

לאחר הידברות שארכה כמה חודשים, הגיעו הצדדים להסכמות שמצאו ביטוי בבקשת ההסתלקות המתוגמלת שאושרה לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי. הצדדים הסכימו כי הבנק ינקוט פעולות הסדרה והבהירו כי הדבר אינו מהווה הודאה מטעם מי מהצדדים. כן הובהר כי התחייבות הבנק היא לפנים משורת הדין ואין בה כדי להוות הודאה באיזו מהעילות שעולות מבקשת האישור. עוד צוין בבקשה כי הסכמת המבקש להסתלק מבקשת האישור באה בשים לב להסדרה העתידית.

ההסדרה כוללת כמה שינויים שהבנק התחייב לבצע תוך 90 ימים ממועד אישור ההסתלקות: הובהר כי במסך הבית של אתר המסחר מופיע סימון של שעון ליד כל נייר ערך המוצג בהשהיה של 15 דקות. לפי הסכמת הצדדים, ליד הנתונים המוצגים בזמן אמת, יופיע סימון של עיגול בצבע ירוק, וזאת על מנת ליצור בידול בין שני הסימונים. נוסף לכך שני הסימונים יופיעו באופן מודגש ובמסך יתווסף מקרא המבהיר את משמעות הסימונים.

לגבי אפליקציית המסחר, הצדדים הסכימו כי נוסח המשפט המציג את נתון ההשהיה במסך הבית באפליקציה יעודכן וייכתב: "נתוני ני"ע ישראליים בזמן אמת / נתוני ני"ע זרים בהשהיה של 15 דקות". כמו כן המשפט יודגש בכל אחד מהמסכים באפליקציה. הוסכם גם כי ביחס ללקוחות שניירות הערך הישראליים לא מוצגים להם בזמן אמת, הנתונים יוצגו בזמן אמת והכיתוב האמור יופיע אף הוא ביחס ללקוחות אלה. ביחס לשינוי זה, הבנק הבהיר כי הוא מתעתד בחודשים הקרובים להשיק אפליקציית מסחר חדשה, שאינה חלק מהסדר הסתלקות זה, וההשקה כפופה לשיקול דעתו. ואולם הבנק התחייב כי ככל שתשונה הצורה הגרפית של האפליקציה, יפעל ליישום העקרונות שצוינו.

לגבי משלוח הודעה ללקוחות, הוסכם בין הצדדים כי הבנק ישלח ללקוחות הודעה בנוסח הבא: "היי (שם לקוח), זה הזמן לגלות את המסחר בשוק ההון של בנק הפועלים באתר ובאפליקציה, וליהנות מחוויית מסחר מתקדמת וחכמה. כלי AI חדשניים, מידע זמין ונוח, נתוני ני"ע ישראליים בזמן אמת ונתוני ני"ע זרים בהשהיה של 15 דקות בלבד. למעט בורסות נבחרות, בכפוף לתנאי הבנק".

כמו כן, בבקשת ההסתלקות הובהר כי כל לקוח רשאי להצטרף לשירות קבלת נתונים בזמן אמת משלוש בורסות זרות (ניו יורק, נאסד"ק ו-OPRA). לקבלת שירות זה הלקוח נדרש לחתום על מסמכי הצטרפות שמופיעים באתר המסחר של הבנק ולא באפליקציה. על פי הסכמת הצדדים, הבנק יבצע את השינויים הבאים: יאפשר ללקוחות לחתום על מסמכי ההצטרפות גם דרך האפליקציה באופן דיגיטלי, ובמקום הכיתוב בתיבה שמקשרת למסמכי ההצטרפות הקיים כיום ("שערים עדכניים - ני"ע זרים"), יבוא הכיתוב הבא - "הצטרפות לנתוני זמן אמת בבורסות נבחרות בחו"ל".

בעקבות ההסדרה אישר השופט מוחמד עלי את הסתלקות המבקש. הבנק חויב בתשלום גמול למבקש בסך 36 אלף שקל ושכר טרחה לבאי כוחו בסך 150 אלף שקל בתוספת מע"מ. לבסוף קבע השופט כי "בקשת האישור הביאה תועלת משמעותית לחברי הקבוצה. הבנק התחייב לפעול לשינוי ושיפור אופן הצגת נתון ההשהיה בפלטפורמות השונות וכן באופן ההצטרפות לשירות הצגת הנתונים בזמן אמת ולנגישות השירות. עיון בפרטי ההסדרה מעלה את הרושם כי המדובר בשינויים משמעותיים, שמצויים בליבת הסוגיות שהבקשה מעוררת. הדברים אמורים ביתר שאת נוכח העובדה כי בנק הפועלים הוא אחד הבנקים הגדולים שפועלים ומכאן שניתן להניח כי קהל לקוחותיו הוא גדול ומשמעותי, מכלל לקוחות הבנקים בישראל".

מבנק הפועלים נמסר: "התובע הסתלק מהתביעה הייצוגית, ללא פיצוי כספי כלשהו לחברי הקבוצה, ובית המשפט אישר את ההסתלקות. התובע גם הסכים לדחיית תביעתו האישית. לצד זאת, הבנק הסכים לבצע כמה שיפורים בממשקי המסחר כחלק מהסדר ההסתלקות, זאת לפנים משורת הדין וללא הודאה בטענות שהועלו בתביעה".