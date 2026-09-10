בנק לוידס באנגליה סירב לתת משכנתא לאימא של הפעילה פרו-פלסטינית ליאונה קאמיו, שהורשעה בגרימת נזק והתפרעות במפעל אלביט באזור בריסטול בדרום מערב המדינה.

מתחקיר של אתר העיתונות העצמאי Novara Media עולה כי הבנק אמר לאמה קאמיו כי בקשתה לקבלת משכנתא נבחנה, אך שיועצי הבנק אינם חשים "בנוח" לתמוך בבקשה בתקופה הזאת. הבנק גם סירב להעביר את הנכסים על שמה של אחותה, וחסם את האפשרות לקדם את בקשת המשכנתא דרך האפיק הזה.

מימין: שרלוט הד, ליאונה קאמיו ופטימה רג'ואני שנשלחו לכלא בעקבות הפריצה למפעל אלביט ( צילום: AP )

עוד דווח כי בעבר כבר קיבלה ליאונה עצמה מכתב מהבנק שבו נכתב כי הוא "לא מסוגל לקיים מערכת יחסים בנקאית" עמה בזמן שהוחזקה במעצר. ליאונה הייתה אחת מארבעה פעילים פרו-פלסטינים שהורשעו בהשחתת רכוש במפעל אלביט. הם גרמו לנזק בהיקף של מיליון דולר וגם התעמתו עם שוטרים שהגיעו למקום כדי לעצור את ההתפרעות.

בתיעוד דרמטי מהפריצה שחשפה בשנה שעברה התביעה בבריטניה, נראים הפעילים חמושים בפטישים ובגרזנים. בסרטון, מתוך מצלמת גוף שנשא אחד השוטרים שהוזעקו למפעל, נראה עימות אלים בינם לבין המתפרעים שלבשו סרבלים אדומים – ואחד מהם תועד מניף את הפטיש שבו אחז ותקף שוטרת. לפי התביעה, הפריצה "תוכננה בקפדנות". על קאמיו, יחד עם שתי פעילות נוספות, נגזרו 6 שנות מאסר.

התיעוד מההתפרעות במפעל אלביט ותקיפת השוטרת ( צילום: סקיי ניוז )





בדיווח נוסף, באתר אל-קודס אל ערבי, ציינה אמה קאמיו כי היא בעלת עסק קטן בדרום ויילס וכי היא לקוחה ותיקה של הבנק. היא הוסיפה כי עבודתה נפגעה בשנתיים האחרונות לאחר שהקדישה מאמצים לקמפיין לשחרור ליאונה מהכלא. היא ציינה עוד כי בקשת המשכנתא נועדה לרכך את הפגיעה בעסק והסירוב מצד הבנק פגע בה קשות מבחינה כלכלית.