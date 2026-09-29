בצעד דרמטי הודיעה הערב (ג') רשות החברות לחברת צים כי סיימה את הטיפול בבקשה המקורית שהגישה לאישור העסקה עם האפאג לויד וקרן פימי, כך נודע לכלכליסט. הרשות לא תדון עוד במתווה המקורי, ואם צים והרוכשות יבקשו להגיש מתווה חדש, התהליך יחל מחדש. הרשות מתנה הגשת בקשה כזו באישורה בדירקטוריונים של צים, האפאג לויד ופימי.

ההודעה של הרשות דרמטית משום שמשמעותה היא כי דירקטוריון צים יידרש להתכנס ולהחליט אם להתקדם עם הרוכשות למתווה חדש, או לנסות לאתר רוכשים אחרים לחברה.

אונייה של צים ( צילום: צים )

הודעת הרשות נמסרה לאחר שהאפאג לויד ופימי ביקשו להגיש בקשה למתווה חדש של העסקה, אך טרם הגישו אותה. בכך מפסיקה הרשות את הטיפול באישור העסקה במתווה המקורי, וצים חוזרת למעשה לנקודת ההתחלה מול האפאג לויד, אף שנותרו לעסקה כמה חודשים להשלמת התנאים המתלים.

אישור רשות החברות נדרש בשל תנאי מניית הזהב שמחזיקה המדינה בצים. תנאים אלה הביאו את משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרדי ממשלה רלוונטיים נוספים להתנגד לעסקה.

רשות החברות אחראית מטעם המדינה על מניית הזהב, והיא שאמורה לרכז את עמדות משרדי הממשלה השונים ולהחליט אם לאפשר את העסקה. הרשות אינה פוסלת את העסקה באופן רשמי, אך המתווה המקורי שהוגש יורד בשלב זה מהפרק.

במכתב לצים כתבה הרשות כי "מאז הגישה צים את הבקשה לאישור העסקה בחושד מרץ פעלו גורמי המדינה הרלוונטיים לגיבוש עמדתם המקצועית ביחס למתווה העסקה שהוגש והשקיעו בכך משאבים רבים. העמדות של משרדי הממשלה השונים הועברו לרשות ובחינת המתווה המקורי מצויה בשלב סופי".

הרשות הוסיפה כי במכתב האחרון של צים הוצגה האפשרות שיוגש מתווה מעודכן לעסקה, שיהיה שונה באופן משמעותי מהמתווה המקורי. "כיוון שהמסמכים הנדרשים לא הוגשו על ידכם במועד כפי שהתבקשתם להגיש, אני מודיע על סיום התהליך שהחל בחודשים האחרונים ביחס למתווה המקורי ואנחנו מתייחסים לבקשה שהוגשה ביחס למתווה המקורי כבקשה שאינה עוד בתוקף, והטיפול בה הסתיים".

בהמשך נכתב: "היות והגשתם רק רשימת עקרונות ולא מסמך מחייב שלטענתכם ייקח זמן, הריני להודיע לכם כי הטיפול בכל בקשותיכם בקשר לעסקת צים הסתיים".

הרשות מאפשרת לצים לחזור למתווה המקורי ולהגיש בקשה חדשה עד ל-6 באוקטובר. צים והאפאג לויד אינן צפויות להגיש בקשה כזו, לנוכח ההתנגדות הרחבה למתווה המקורי.