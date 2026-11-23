עוד חניון ענק בכניסה למטרופולין תל אביב, שנועד לאפשר לנהגים להשאיר את הרכב מחוץ לעיר ולהמשיך את הנסיעה בתחבורה הציבורית: רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון העניקה היתר להקמת המרכז התחבורתי המשולב "הטייסים", בצומת הטייסים הסמוך לכביש 40 במזרח המטרופולין. העבודות להקמת המתחם צפויות להתחיל בחודשים הקרובים ולהסתיים ב-2029.
המתחם, שמקדמת חברת חוצה ישראל מטעם המדינה, יכלול חניון "חנה וסע" עם כ-1,200 מקומות חניה לרכב פרטי, לצד חניות לכלי רכב דו-גלגליים. בחלקו הצפוני יוקם מסוף תחבורה ציבורית עם עמדות חניה וטעינה לאוטובוסים חשמליים, מבנה מנהלה ושירות לנהגים ומבנה שירות לנוסעים.
המתחם ישתלב עם תחנת הקו הסגול של הרכבת הקלה, ויאפשר להרחיב את שירותי התחבורה הציבורית באזור, בין היתר באמצעות הגדלת צי האוטובוסים החשמליים. הפרויקט כולל גם חיבורים להולכי רגל ולרוכבי אופניים, מעבר תת-קרקעי ושיפור הקישוריות בין אמצעי התחבורה. על מרבית פסי הצבירה במסוף האוטובוסים יותקנו מערכות סולאריות, בכפוף למגבלות הבנייה.
המתחם מקודם מכוח תוכניות תשתית לאומיות שאושרו בשנים 2019 ו-2021, לצד פרויקטים תחבורתיים נוספים באזור, בהם כביש 46 מזרח, מחלף כ”ח ומתחם התחזוקה של הקו הסגול.
במקביל, ניתן היתר להקמת מסוף אוטובוסים חדש בנתב"ג, בסמוך לתחנת הרכבת "תעופה". המסוף, שמקדמת חברת נתיבי ישראל במסגרת תוכנית תשתית לאומית 120, נועד לשפר את הנגישות בתחבורה הציבורית לנמל התעופה ולקריית שדה התעופה, ולחזק את החיבור בין האוטובוסים לרכבת. הקמתו צפויה להסתיים ברבעון האחרון של 2028.
המסוף יכלול מבנה שירות לנוסעים, מבנה מנהלה ונהגים, סככות להעלאה ולהורדת נוסעים ותשתיות שירות בשטח בנוי כולל של כ-1,460 מ”ר. במסגרת הפרויקט יוארך גשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים שיחבר את המסוף לתחנת הרכבת, ויוקמו מדרגות, דרגנוע ומעלית. עוד מתוכננות עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים, עצי צל ואזורי ישיבה מוצלים.
המסוף החדש צפוי להוסיף אפשרות הגעה ועזיבה של נתב"ג באמצעות אוטובוסים, לצד הרכבת, ולאפשר לנוסעים גמישות רבה יותר בבחירת אמצעי התחבורה. עבור מי שמגיעים לשדה או יוצאים ממנו, מדובר גם בחלופה זולה משמעותית ממוניות, שעשויה להרחיב את אפשרויות הנסיעה ולהקל על התלות ברכב פרטי.