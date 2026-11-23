עוד חניון ענק בכניסה למטרופולין תל אביב, שנועד לאפשר לנהגים להשאיר את הרכב מחוץ לעיר ולהמשיך את הנסיעה בתחבורה הציבורית: רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון העניקה היתר להקמת המרכז התחבורתי המשולב "הטייסים", בצומת הטייסים הסמוך לכביש 40 במזרח המטרופולין. העבודות להקמת המתחם צפויות להתחיל בחודשים הקרובים ולהסתיים ב-2029.

עוד חניון ענק בכניסה למטרופולין תל אביב, שנועד לאפשר לנהגים להשאיר את הרכב מחוץ לעיר ולהמשיך את הנסיעה בתחבורה הציבורית: רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון העניקה היתר להקמת המרכז התחבורתי המשולב "הטייסים", בצומת הטייסים הסמוך לכביש 40 במזרח המטרופולין. העבודות להקמת המתחם צפויות להתחיל בחודשים הקרובים ולהסתיים ב-2029.

עוד חניון ענק בכניסה למטרופולין תל אביב, שנועד לאפשר לנהגים להשאיר את הרכב מחוץ לעיר ולהמשיך את הנסיעה בתחבורה הציבורית: רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון העניקה היתר להקמת המרכז התחבורתי המשולב "הטייסים", בצומת הטייסים הסמוך לכביש 40 במזרח המטרופולין. העבודות להקמת המתחם צפויות להתחיל בחודשים הקרובים ולהסתיים ב-2029.