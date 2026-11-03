מנהלי ההסדר של חברת ביי אנד דרייב אחזקות, המפעילה את סוכנות הרכב הוותיקה והיוקרתית ביי אנד דרייב, עו"ד אבנר כהן ורו"ח חן ברדיצ'ב, הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה דחופה למתן הוראות להציע עשרות רכבים למכירה ולקיים בשלב זה התמחרות אינטרנטית. זאת, לאחר שהוחלט כי פעילות ההשכרה תיסגר מיידית.

במסגרת הבקשה, שהוגשה בהסכמת החברה והנושים המובטחים קרסו מוטורס וכלמוביל, ואושרה על ידי בית המשפט, ביקשו מנהלי ההסדר להתיר להם לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבי חברה ולקיים התמחרות אינטרנטית באמצעות אתר המכירות המקוונות Bidspirit. הבקשה אינה כוללת אישור למכר עצמו בשלב זה.

ג'אקו 7. אחד מכלי הרכב שיוצעו למכירה

קבוצת ביי אנד דרייב הוקמה בשנת 1997 ופעלה לאורך השנים בתחומי הקנייה, המכירה, הליסינג, ההשכרה ועסקאות טרייד-אין. בספטמבר הורה בית המשפט על עיכוב הליכים בעניינה לאחר שצברה חובות של 97 מיליון שקל ומינה את מנהלי ההסדר, עו"ד אבנר כהן, שותף וראש משותף מחלקת חדלות פירעון בנשיץ ברנדס אמיר, ורו"ח חן ברדיצ'ב לפקח על פעילותה, לשמור על נכסיה ולבחון את כדאיות המשך הפעלתה.

ההתמחרות תתבצע ביום חמישי הקרוב בשני מועדים נפרדים בהתאם לסוג הרכב. מוצעים רכבים שונים (משנות ייצור 2022–2025, יד 00), ובהם דגמי יונדאי (אלנטרה, טוסון), ג'אקו (JAECOO 7), מיצובישי (אאוטלנדר), צ'רי (טיגו 8/7/4 פרו, FX קומפורט), רנו (קפצ'ור, קליאו, גרנד קופה ועוד) ודאצ'יה (סנדרו, דאסטר).

הצעד מגיע לאחר שבחינה מקיפה של כדאיות המשך פעילות השכרת הרכבים העלתה כי מדובר בפעילות הפסדית, אשר מסבה הוצאות מיותרות לקופה בכל יום שחולף. לנוכח הממצאים הללו, הוחלט בעצה אחת בין מנהלי ההסדר לבין הנהלת החברה על סגירה מיידית של פעילות ההשכרה והשבת כלי הרכב מהשוכרים לכל המאוחר עד סוף חודש אוקטובר 2026.

צילום: גדי סיארה

צי כלי הרכב של החברה מונה כ-95 כלי רכב, שמרביתם משמשים לפעילות ליסינג והשכרה. חברות קרסו מוטורס וכלמוביל מחזיקות בשעבודים על כ-95% מכלל כלי הרכב של החברה.