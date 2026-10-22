מחירי הנפט עולים היום על רקע המתיחות בין ארה"ב לאיראן, החשש משיבושים בשינוע דרך מצר הורמוז וירידה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב. הגורמים האלה פועלים יחד, ומזינים את הסיכון שהשוק מתמחר. בשעה זו נסחרת חבית מסוג ברנט סביב 112 דולר, עלייה של 3%. חבית מסוג קרוד (WTI), נושקת ל-100 דולר, עלייה של כ-2.5%.

כאמור, הגורם הראשון הוא המתיחות הגיאופוליטית, כשבימים האחרונים עלו דיווחים כי ארה"ב וישראל הכינו תוכניות לחידוש פעולות צבאיות נגד איראן אחרי בחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר. לפי הדיווחים, היעדים האפשריים כוללים מתקני גרעין, מאגרי טילים ורחפנים ורכיבים בתשתית האנרגיה האיראנית.

גלריה נפט ( צילומים: Shutterstock, PNGTree )

עם זאת, קיומן של תוכניות מגירה אינו אומר שתקיפות נוספות אושרו או שהן בלתי נמנעות. הנשיא דונלד טראמפ יכול לדחות את הפעולה או לוותר עליה, בין היתר בשל החשש מההשלכות הכלכליות של יוקר האנרגיה. עבור סוחרי הנפט ההבחנה הזאת חשובה: ההכנות הצבאיות אינן הפרעה בפועל באספקה. אם תקיפות חדשות יפגעו במתקני הפקה, בטרמינלי ייצוא או בנתיבי שינוע מרכזיים, המחירים עלולים לזנק שוב. מנגד, פריצת דרך דיפלומטית או הפגת המתיחות באזור עשויה להסיר חלק מפרמיית הסיכון הגיאופוליטית התומכת כעת במחירים.

הגורם השני הוא מצר הורמוז, שנשאר במרכז התחזית למחירי הנפט. לפי AP, הטלוויזיה הממלכתית האיראנית פרסמה כי שבע מכליות נפט עלו באש במצר. הטענה לא אומתה באופן עצמאי בעת הדיווח. עם זאת, החשש לביטחון הימי ממשיך להשפיע על האווירה בשוק. דיווח קודם של רויטרס התייחס למתקפות על כלי שיט מסחריים שהתרחבו מעבר למצר הורמוז, עד מפרץ עומאן, והן יוצרות סיכון נוסף לשינוע הנפט ולפעילות הייצוא באזור.

טראמפ. ארה"ב לא צפויה לתקוף לפני בחירות האמצע ( צילום: Kent NISHIMURA / AFP )

ההשפעה של שיבושי שיט על המחירים העולמיים אינה מחייבת פגיעה במתקני ההפקה. פרמיות ביטוח גבוהות יותר, מסלולי שיט ארוכים יותר, פחות מכליות זמינות וחוסר ודאות לוגיסטי מייקרים את אספקת הנפט לשווקים הבינלאומיים.

הגורם השלישי הוא נתוני המלאים. לפי נתוניו השבועיים האחרונים של מנהל מידע האנרגיה האמריקני, מלאי הנפט הגולמי המסחרי בארה"ב ירד בשבוע שהסתיים ב-16 באוקטובר מכ-415.6 מיליון חביות לכ-412.5 מיליון חביות, ירידה שבועית של כ-3.1 מיליון חביות. הירידה מעידה על התהדקות באספקת הנפט בארה"ב, והיא מהווה עוד גורם תומך במחירים.