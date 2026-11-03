חברת נייס יוצאת למהלך פיטורים של 500 עובדים ברחבי העולם, המהווים כ-5% מכוח האדם שלה. החברה מעסיקה כ-10,000 עובדים בעולם, מתוכם כ-1,000 בישראל. על פי הערכות, הפיטורים כמעט שלא ישפיעו על העובדים בישראל, לאחר שהמנכ"ל סקוט ראסל הבטיח ביולי האחרון כי החברה לא תצמצם את כוח האדם שלה בארץ.

נייס, המפתחת מערכות לניהול מערכי שירות לקוחות, נמצאת בפרשת דרכים בשנתיים האחרונות, מאז כניסתו של ראסל לתפקיד המנכ"ל לאור טלטלת ה-AI. מניית החברה איבדה 17% בשנה האחרונה, אך מתחילת 2026 שומרת על יציבות יחסית, כשהחברה נסחרת בשווי של 6.5 מיליארד דולר. מדובר בשווי שרחוק מאוד מהשיא של כ-20 מיליארד דולר אליו הגיעה החברה בתקופת הקורונה.

מנכ"ל נייס סקוט ראסל לצד משרדי החברה ( Photo: Shutterstock, Brent Lewin/Bloomberg )





כדי להתאים את עצמה למציאות החדשה, נייס פועלת בשני כיוונים: מצד אחד, היא בוחנת את מכירת חטיבת אקטימייז, שעוסקת בזיהוי הונאות פיננסיות ומניעת הלבנת הון ואינה חלק מפעילות הליבה שלה בתחום שירות הלקוחות. מצד שני, היא רכשה בכמיליארד דולר את הסטארט-אפ הגרמני קוגניג'י (Cognigy), שמפתח סוכני AI המסוגלים לנהל שיחות עם לקוחות ולבצע משימות שירות באופן עצמאי, ללא צורך בנציג אנושי. הטכנולוגיה הזו אמורה לאפשר ללקוחות נייס לייעל את מערכי השירות שלהם ולהפחית את התלות בכוח אדם.

נייס מספקת מערכות לניהול מוקדי שירות וקשרי לקוחות (CRM) לכ-25 אלף לקוחות ברחבי העולם, ובהם 85% מהחברות ברשימת פורצ'ן 500, הכוללת את 500 החברות הגדולות בארה"ב במונחי הכנסות. בסיס הלקוחות שלה מגוון וכולל חברות מענפים שונים ומאזורים גיאוגרפיים רבים, בהן רשת המלונות מריוט, רשת הקמעונאות לידל, חברת התעופה לופטהנזה וענקית הבידור דיסני.

נייס צפויה לפרסם מחר (ד') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2026, לאחר שסיפקה תחזית שמרנית על רקע השינויים בשוק והתגברות התחרות מצד פתרונות AI חדשים. החברה צופה הכנסות של 780–790 מיליון דולר ברבעון, לצד שיפור ברווח למניה, שצפוי להגיע ל-2.73–2.83 דולרים.

עם פרסום תוצאות הרבעון הקודם הסבירו בנייס כי במחצית הראשונה של 2026 נרשמו עיכובים בסגירת עסקאות, בין היתר משום שלקוחות גדולים, ובהם גופים פיננסיים, מעדיפים להמתין ולבחון את ההתפתחויות ב-AI לפני שיקבל החלטות משמעותיות. לפי החברה, במחצית השנייה צפויה האצה בסגירת חוזים, שתבוא לידי ביטוי גם בקצב צמיחה גבוה יותר.

אם תעמוד בתחזית הצמיחה של 10%, נייס אמורה לסיים את השנה עם הכנסות של מעל 3 מיליארד דולר, לראשונה בתולדותיה. אולם, הרווח למניה צפוי לרדת כמעט בדולר, ל־11 דולר, למרות מסע אגרסיבי לרכישה עצמית של מניות.