במוקד המסחר ממשיכה אנבידיה, שצונחת ב-5.86% לאחר ירידה של 4.27% אתמול. המשקיעים ממשיכים לעכל את חקירת הדירקטוריון בעניינו של המנכ"ל ג'נסן הואנג, שנפתחה לאחר שהודה בסוף השבוע במכתב לעובדים כי לא היה נאמן לאשתו. לפי הדיווחים, הואנג קיים יחסים רומנטיים עם אליס הואנג, בכירה בחברת מגהספיד שהיא לקוחה של אנבידיה. הניו יורק טיימס דיווח בסוף אוקטובר כי גורמי ביטחון אמריקנים העריכו שהיא נכס מודיעיני סיני. לפי רויטרס, גם הבולשת הפדרלית בוחנת את הפרשה.