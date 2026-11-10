וול סטריט נסחרת הערב (שלישי) בירידות, יום לאחר שמדד נאסד"ק עלה ב-2.74%, S&P500 ב-2.35% ומדד דאו ג'ונס ב-2.15%. כעת יורד נאסד"ק ב-0.92%, S&P500 ב-0.73% ודאו ג'ונס ב-0.58%. מדד השבבים יורד ב-1.11%, ומדד הפחד עולה ב-2.86%.
הירידות נרשמות לאחר שמדד המחירים לצרכן בארצות הברית עלה באוקטובר ב-0.4% לעומת החודש הקודם, גבוה מתחזית הכלכלנים, שעמדה על 0.3%. בספטמבר עלה המדד ב-0.6%. מדד הליבה, בניכוי מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3%, מעל תחזית של 0.2%.
הסוחרים מצפים כעת באופן גורף שהבנק הפדרלי יעלה את הריבית בחודש הבא ברבע אחוז, וחלק מהחזאים מעריכים העלאה של חצי אחוז.
במוקד המסחר ממשיכה אנבידיה, שצונחת ב-5.86% לאחר ירידה של 4.27% אתמול. המשקיעים ממשיכים לעכל את חקירת הדירקטוריון בעניינו של המנכ"ל ג'נסן הואנג, שנפתחה לאחר שהודה בסוף השבוע במכתב לעובדים כי לא היה נאמן לאשתו. לפי הדיווחים, הואנג קיים יחסים רומנטיים עם אליס הואנג, בכירה בחברת מגהספיד שהיא לקוחה של אנבידיה. הניו יורק טיימס דיווח בסוף אוקטובר כי גורמי ביטחון אמריקנים העריכו שהיא נכס מודיעיני סיני. לפי רויטרס, גם הבולשת הפדרלית בוחנת את הפרשה.
לפי דיווחים בארה"ב, פרשת האהבים הזו סייעה להעברת שבבים של אנבידיה בשווי של לפחות 7.5 מיליארד דולר לחברות בסין. על פי הדיווח, שציטטה רויטרס, אליס הואנג, בעלה ואחותה הקימו רשת חברות בסין ובסינגפור, וסייעו להעביר לסין כ-240 אלף שבבים מדגמי אייץ' 100, אייץ' 200 וחלק מדגמי איי 100, בהם שבבים הכפופים למגבלות ייצוא אמריקניות. אנבידיה לא מסרה תגובה מיידית לפניית רויטרס.
בשאר מניות השבבים התמונה מעורבת: AMD עולה ב-2.99%, ברודקום ב-2.42% ו-TSMC ב-1.65%, בעוד ארם יורדת ב-3.90%, מיקרון ב-3.36% וקוואלקום ב-1.18%. במניות הטכנולוגיה הגדולות אמזון עולה ב-1.13% ומטא ב-0.21%, ואילו אפל יורדת ב-0.91%, מיקרוסופט ב-0.41%, טסלה ב-0.19% ואלפבית ב-0.12%.