הרשות הארצית לתחבורה ציבורית החליטה לפסול את חברת אגד מהשתתפות במכרז התחרותי הקרוב (מס' 16/26) להפעלת קווי השירות באשכול החשמונאים, שחולש על קווי השירות במרחב מודיעין, מודיעין עילית, לוד, רמלה, שוהם ויישובי הסביבה. המכרז כולל נסועה בהיקף נרחב של כ-26 מיליון קילומטרים רכביים שנתיים, נתון המשקף היקף תקציבי מוערך של כ-500 עד 650 מיליון שקלים בשנה, ובסך הכל כ-5.5 עד 7.5 מיליארד שקלים לאורך כל תקופת הזיכיון (כ-10–12 שנים).

במכתב ששיגר מנהל הרשות, עידן מועלם, למנכ"ל אגד גלעד ריקלין, הובהר כי החברה חורגת ממגבלות התחרות ומהיקף הקילומטראז' המותר לה לפי החוק.

אוטובוס של אגד ( צילום: יאיר שגיא )

פסילתה של אגד מתבססת על תוכנית התחרות שקבעה הממשלה בשנת 2017. התוכנית נועדה לפתוח את הענף לתחרות, לגוון את מפעילות התחבורה הציבורית ולפרק באופן מדורג את הדומיננטיות ההיסטורית של אגד ודן. במסגרת זו, נקבעה לאגד מגבלת השתתפות ייחודית של עד 35 מיליון ק"מ רכב שנתי בזכיות חדשות באשכולות המתוכננים לפעול עד שנת 2029.

מאחר שאגד כבר זכתה בעבר במכרז אשכול "עוטף ירושלים מערב" (בהיקף של כ-15 מיליון ק"מ), נותרה לה מכסה של 20 מיליון ק"מ בלבד - יתרה שאינה מאפשרת לה להתמודד על מכרז החשמונאים, שעומד בפני עצמו על 26 מיליון ק"מ. מועלם אמר כי "מדובר בשיעור משמעותי המדגיש את הדומיננטיות של אגד, כאשר חלקו של המפעיל הבא אחריה עומד על כ-12% בלבד".

צילום: אבי אקריש

זוהי אינה הפעם הראשונה שבה מגבלות התחרות בולמות את התרחבות אגד. בשנים האחרונות הוגבלה השתתפותה של במכרזים מרכזיים נוספים, בהם מכרז מטה בנימין ומעלה אדומים, ואשכולות אזוריים בצפון ובדרום, במטרה להכניס שחקנים חדשים, להגביר את התחרות ולהוריד את נתח השוק של המפעילה ההיסטורית.

בשימוע בכתב שנערך לחברה במכרז זה, ביקשה אגד לעדכן את מגבלת הקילומטראז' ל-46.4 מיליון ק"מ, נוכח הגידול הכללי שנרשם בענף מאז 2017, ואף הציעה להגיע ל"הסדר" למכירת קווים במקרה של זכייה. מועלם דחה את הדרישות הללו על הסף וציין כי תקרת 35 מיליון ק"מ היא כמותית ומוחלטת, ואינה צמודה לצמיחת השוק, וכי שינוי כזה מחייב הליך ציבורי והחלטת ממשלה חדשה.