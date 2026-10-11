וולמארט משקיעה מיליארדי דולרים באוטומציה של רשת הלוגיסטיקה שלה, אבל נתקלת במכשולים שמקשים על המהלך. משימות שנראות לבני אדם פשוטות, כמו שליפת פריטים בודדים מקופסאות קרטון, מתגלות כקשות למכונות ונוטות לכשל. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל.

לאחר שבדקה כמה גישות, פרסה החברה רובוטים קטנים בעלי גלגלים ביותר מתריסר מתקנים. היחידות הללו מושבתות לעיתים קרובות ואינן מסוגלות לטפל בסחורות גדולות או כבדות, כמו שקי מזון גדולים לכלבים. גם מודל כוח האדם משתנה בדרכים שמעמיסות על התקציבים: לפי מקורות בוולמארט שצוטטו בוול סטריט ג'ורנל, עלות המהנדסים המכניים והחשמליים במחסנים האוטומטיים עולה כעת על עלויות השכר בתפקידי מחסן שדורשים פחות מיומנות.

גלריה מחסן של וולמארט ( צילום: max.ku, Shutterstock.com| )

עשור של מיליארדים

וולמארט רודפת אחר אוטומציה כעשור, ומשקיעה מיליארדים כדי לצמצם טיפול ידני בחומרים בכמעט 200 מרכזי הפצה ומילוי הזמנות בארה"ב. תיאום רובוטים שינועו במהירות בין עובדים אנושיים וימיינו סחורות לתאים החמיץ שוב ושוב את יעדי הביצועים, או התברר כיקר מדי. בסופו של דבר בחרה החברה ברובוטים קטנים עם חיישנים לזיהוי תנועה ומכשולים, אך הם עדיין מתקשים עם פריטים גדולים וסובלים מתקלות תכופות.

המנהלים המפקחים על המעבר אומרים שהאתגר מועצם בשל הצורך לשדרג מתקנים פעילים בלי לשבש את העבודה היומיומית, ומתארים את התהליך כנמצא בשלב של מורכבות מרבית. מנהלים בכירים מצפים שבטווח הארוך האוטומציה תצמצם את מצבת העובדים בתפקידי השטח ותסיט את רוב המשרות שיישארו לניהול ולתחזוקת ציוד. הם מציינים ששיעור התחלופה הגבוה אומר שאינם צופים פיטורים, ושעלייה במכירות עשויה לחייב שמירה על רמות כוח אדם דומות. וולמארט צופה שההוצאות על שיפוץ חנויות ועל אוטומציה של שרשרת האספקה יגיעו לשיא השנה ובשנה הבאה.

וולמארט צופה שההוצאות על שיפוץ חנויות ועל אוטומציה של שרשרת האספקה יגיעו לשיא השנה ובשנה הבאה ( צילום: Shutterstock )

קופסה קצרה ב-3.8 סנטימטרים

החזון מחייב גם שינויים טכניים. וולמארט מפסיקה בהדרגה את השימוש בקופסת הקרטון הסטנדרטית שבה השתמשה עשרות שנים, משום שהיא גדולה מדי למערכות האוטומציה, והחלה לאמץ עיצוב חדש שקצר בכ-3.8 סנטימטרים ודורש סרט הדבקה לאיטום. השינויים מוסיפים שלבים ועלויות בטווח הקצר, אך לדברי המנהלים האריזה החדשה תקצר בסופו של דבר את הזמן הדרוש למילוי המדפים.

המערכת צריכה להתמודד כמעט עם כל פריט מכל ספק, ב-5,200 חנויות בארה"ב ובמתקנים שממיינים סחורה בטמפרטורת סביבה, פריטים מקוררים וקפואים והזמנות מסחר אלקטרוני. מדובר בלא מעט מקרים במערכות ייעודיות של ספקים שונים, שחייבות לעבוד יחד בתוך מבנים שנבנו ברובם בשנות ה-80 וה-90.

אחת משותפות הליבה היא סימבוטיק (Symbotic), חברת רובוטיקה ממסצ'וסטס, שבה מחזיקה וולמארט ב-12.6%. הטכנולוגיה שלה מאחסנת סחורה במבני מתכת גבוהים ופתוחים, ורובוטים מעבירים בהם פריטים בין רציפי המשאיות לאחסון. אחר כך זרועות רובוטיות בונות משטחי טעינה בגובה של כשלושה מטרים למשלוח לחנויות. בתחילת הדרך התקשו שתי החברות לעמוד ביעדים, ובהם שיקום משמעותי באתר בפלורידה ב-2019. רק ב-2022 הסכימו להרחיב את המערכות ל-42 מרכזי הפצה למוצרים לא מתכלים עד בערך 2030.

האמינות נותרה סוגיה: עצירות שגרתיות, אפילו מהצטברות אבק, עלולות לגרור אפקט דומינו לאורך הפעילות. סימבוטיק עוקבת אחר ביצועי הצי ממטה החברה כדי לזרז תיקונים, ופחות מ-10% מהרובוטים היו בתיקון בכל רגע בשנה שעברה, וכ-5% בחודשים האחרונים. המטרה לשלוח לחנויות משטחים מסודרים לפי סדר המדפים המדויק, כדי לצמצם עבודה בתוך החנות, טרם הושגה במלואה. "אוטומציה של מחסני וולמארט דורשת זמן, עבודה קשה ושיתוף פעולה חזק המבוסס על אמון", אמר מנכ"ל סימבוטיק, ריק כהן.

הקרב על המשלוחים. משאית של וולמארט ( צילום: AP )

הוצאות החשמל עלו

חשבונות החשמל החודשיים במתקני המכולת האוטומטיים של וולמארט יכולים להגיע ל-800 אלף דולר ויותר בעונות שיא של חימום או קירור, לעומת כ-250 אלף דולר כשהפעילות הייתה ידנית יותר. הצורך במהנדסים בשכר גבוה מוסיף להוצאות התפעול. בענף כולו מתמודדים קמעונאים גדולים עם מגבלות דומות כשהם מנסים להאיץ משלוחים ולהגדיל מכירות מקוונות בלי להעלות עלויות עבודה או נדל"ן, וההתרחבות המהירה של אמזון מגבירה את הדחיפות. רובן סקריבן, מחברת המודיעין לשוק Interact Analysis, הגדיר את הדינמיקה כ"מרוץ חימוש" בין הקמעונאים.