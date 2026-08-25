יוגב גרדוס, הממונה לשעבר על התקציבים במשרד האוצר, יצטרף בשבוע הבא לחברת שפיר הנדסה וימונה לחבר הנהלה בכיר ולתפקיד ראש חטיבת הכספים והפיתוח העסקי.

גרדוס (43) כיהן עד לפני שנה ובמשך כחמש שנים כממונה על התקציבים במשרד האוצר וזה יהיה תפקידו הבכיר הראשון במגזר העסקי.

יוגב גרדוס ( צילום: משרד האוצר )

בהודעת שפרסמה הבוקר (ג') חברת "שפיר" נאמר כי "לגרדוס ניסיון ניהולי עשיר בתפקידי מפתח במגזר הציבורי, לצד ראיה מקרו-כלכלית רחבה והבנה כלל משקית, אשר יסייעו לתכנון וניהול צמיחת חברת שפיר".

גרדוס היה כ-15 שנים באגף התקציבים, תחת שלושה שרי אוצר, כולל בתקופות של משברים ואתגרים כלכליים. בעת כהונתו כראש האגף, תחת שר האוצר בצלאל סמוטריץ, נתגלעו ביניהם לא אחת מחלוקות ואף היו חילופי מכתבים, שבהם קבל גרדוס על מדיניות השר וזה שיגר לו מכתבים שבהם הבהיר שיש לקיים את מדיניות שר האוצר.

יצוין שלאחר פרישת גרדוס לא כיהן ראש אגף תקציבים במשרד האוצר כחצי שנה, לאחר שמועמדות מהרן פרוזנפר נפסלה שלוש פעמים; לא בשל אי התאמתו לתפקיד, כמי שהיה בעבר ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון והיועץ הכספי לרמטכ"ל, אלא משום ששר האוצר לא מינה עד אז אף אישה לתפקיד בכיר במשרד האוצר.

רק כאשר השר סמוטריץ מינה את מיכל עבאדי-בויאנג'ו לחשבת הכללית במשרד האוצר, אישרה בחודש ינואר השנה ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה לאשר את מינוי מהרן פרוזנפר למחליפו של גרדוס.