סירת עץ עמוסה בסושי מגיעה לשולחן, וענני עשן לבן עולים ממנה ומתפזרים סביב הסועדים. בהמשך מוגשים כיסונים על מחבת לוהטת, והמלצר יוצק עליהם רוטב לעיני הלקוחות. גם הקוקטיילים הם חלק מהמופע: כשמסירים את המכסה מאחד מהם, עשן מתפזר מעל הכוס. כך נראית האסטרטגיה החדשה של הרשת האסייתיות האמריקנית P.F. Chang's, שמנסה להחזיר את הלקוחות מהספה בבית אל שולחנות המסעדה.

"לא התחרינו רק ברשתות אחרות, אלא גם בספות של האנשים", סיפר ל-CNN מנכ"ל הרשת ג'ים מאזני, שנכנס לתפקיד בנובמבר 2025. לדבריו, הבעיה הייתה פשוטה: הלקוחות אהבו את האוכל, אבל העדיפו להזמין אותו הביתה במקום לצאת למסעדה. לפי סמנכ"לית השיווק של הרשת, הולי סמית, כ-35% מפעילותה מגיעים כיום מהזמנות מחוץ למסעדות, בעיקר באמצעות משלוחים ואיסוף עצמי.

גלריה סניף של P.F. Chang's באריזונה ( צילום: Business Wire )

מאזני, שכיהן בעבר בתפקידים בכירים ברשתות אפלבי'ס וג'ו'ס קראב שאק, הוא המנכ"ל הרביעי של P.F. Chang's בתוך כשנתיים. הוא קיבל לידיו רשת שסבלה מירידה במכירות ובתנועת הלקוחות, מתחלופה בהנהלה ומסגירת סניפים. לדבריו, החברה איבדה את תחושת הכיוון שלה, אף שהמותג הוותיק עדיין נהנה ממוניטין ומקהל לקוחות נאמן.

הפתרון שלו היה להפוך את הביקור במסעדה לחוויה שקשה לשחזר בבית. אחת המנות הבולטות שהושקו במסגרת המהלך היא סירת סושי ב-49 דולר, שמוגשת עם קרח יבש שיוצר ענני עשן. המנה הפכה ללהיט ברשתות החברתיות: לדברי סמית, יותר מ-40 אלף סירות סושי נמכרו מאז ההשקה ביוני, והכניסו לרשת כ-2 מיליון דולר.

המהלך משתלב במגמה רחבה יותר בענף המסעדנות, המכונה "אכילה חווייתית" (Experiential Dining). במקום להסתפק באוכל ובשירות, המסעדות מנסות להציע בילוי שכולל אלמנטים של מופע, הפתעה ואינטראקציה עם המלצרים. לפי נתוני OpenTable, כמעט 40% מבני דור המילניום ודור ה-Z מעדיפים מנות שמוגשות ומוכנות בחלקן לצד השולחן.

"הצרכנים שמחים לשלם על חוויה כזאת, כי זה משהו שאי אפשר לקבל או להכין בבית", הסביר ל-CNN רוברט ביירן, מנהל בכיר למחקר צרכנים בחברת Technomic. לדבריו, הלקוחות אינם מחפשים רק לשלם פחות, אלא גם לקבל תמורה טובה יותר לכספם.

תפריט עממי לצד מנות יוקרתיות

אבל העשן והסושי הם רק חלק מהשינוי. מאזני הוביל גם שיפור בשירות, הכשרה מחודשת של העובדים ומעקב צמוד אחר ביקורות של לקוחות באינטרנט. במטבח צומצם השימוש במרכיבים שהוכנו מראש, והרשת חזרה להדגיש הכנת מנות מחומרי גלם טריים ובישול בווק, בהתאם למתכונים המקוריים שלה.

במקביל, אימצה P.F. Chang's אסטרטגיית מחירים שנועדה לפנות לשני קהלים שונים. מצד אחד היא מציעה ארוחות צהריים וערב החל ב-13.99 דולר, לצד מבצעים וארוחות משולבות. מצד שני נוספו לתפריט מנות יוקרתיות, ובהן אורז מטוגן עם לובסטר וחסילונים ב-30 דולר וסטייק ואגיו ב-43 דולר. המטרה היא למשוך גם לקוחות שמצמצמים הוצאות בשל האינפלציה וגם כאלה שמוכנים לשלם יותר עבור בילוי מיוחד.

"אנחנו יודעים שהכלכלה האמריקנית מתפצלת בין צרכנים שמרגישים את הלחץ של עליית המחירים לבין כאלה שממשיכים להוציא כסף", אמר מאזני. לדבריו, הרשת לא רצתה להגדיל הכנסות רק באמצעות העלאת מחירים.

סירת סושי של P.F. Chang’s ( צילום: מתוך אינסטגרם )

גם השיווק השתנה. בריאיון לאתר Marketing Dive סיפרה סמית שהרשת מפעילה יוצרי תוכן ומשפיענים כדי להציג את המנות החדשות ברשתות החברתיות. לדבריה, האתגר הוא לשמור על הלקוחות הוותיקים, שרבים מהם מבוגרים יחסית, ובמקביל למשוך דור צעיר שלא בהכרח גדל על המותג. הקמפיינים החדשים מתמקדים בין היתר בחוויות בהשראת יפן, מטוקיו בקיץ ועד קיוטו בסתיו.

התוצאות הראשוניות מעודדות. לפי הנתונים שמסר מאזני, תנועת הלקוחות בסניפים עלתה ביותר מ-5% לעומת השנה שעברה, והמכירות בסניפים זהים זינקו בכמעט 10% ברבעון השלישי. זהו הרבעון השלישי ברציפות שבו נרשמה עלייה בשני המדדים, ולדברי החברה, זו הפעם הראשונה מאז 2023 שבה חזרה לצמיחה במכירות.

P.F. Chang's, שנוסדה ב-1993 באריזונה, מפעילה כיום כ-200 מסעדות בארה"ב ועוד כ-100 ברחבי העולם. מאז 2019 היא נמצאת בבעלות קרנות ההשקעה TriArtisan Capital Advisors ו-Paulson & Company. החברה פרטית ואינה מפרסמת דוחות כספיים מלאים באופן שוטף, ולכן נתוני ההתאוששות מבוססים בעיקר על דיווחי הנהלתה.

הצמיחה המחודשת כבר משפיעה גם על התוכניות לעתיד. מאזני אמר שהרשת בוחנת אפשרות להנפקה בבורסה כבר ב-2027, מוקדם מהיעד הקודם של 2028. במקביל היא מתכננת לפתוח עוד 40 סניפים בארה"ב בחמש השנים הקרובות.