בשנים האחרונות התרגלנו לדבר על הצפון במונחים של פינוי, חזית ואי־ודאות. יישובים שהתרוקנו מתושביהם, עסקים שנאבקו לשרוד וקהילות שנאלצו להמתין ליום שאחרי. אבל לצד סיפורי השיקום, מתחיל להיכתב גם סיפור אחר – סיפור של צמיחה. כזה שלא מסתפק בחזרה למה שהיה, אלא מבקש לברוא מציאות חדשה. קצרין מבקשת להיות אחת הדוגמאות המייצגות והבולטות לכך.

גלריה קצרין ממעוף הציפור ( צילום: באדיבות דוברות מועצה מקומית קצרין )





במשך שנים הייתה קצרין מזוהה בעיקר כבירת הגולן – יישוב קהילתי מוקף נופים, יקבים ושמורות טבע. אלא שבשנים האחרונות, וביתר שאת לאחר תקופת הקורונה ומלחמה שנמשכת זה כמעט שלוש שנים, היא מבקשת להגדיר את עצמה מחדש.

בעוד חלקים גדולים מהצפון התמודדו עם פינוי יישובים, פגיעה בכלכלה המקומית ואי־ודאות ממושכת, בקצרין בחרו לתרגם את המציאות המורכבת לתוכנית צמיחה ארוכת-טווח. היעד השאפתני הוא להפוך את קצרין למרכז החיים, התעסוקה והצמיחה עבור הגליל המזרחי כולו.

החזון מבוסס על ההבנה, כי תקומה לא מתמצית בשיקום של מה שנפגע, אלא מדובר ביצירת מציאות חדשה – כזו שמושכת אוכלוסייה חדשה, מייצרת הזדמנויות ומחזקת את האחיזה האזרחית באזור בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל.

עיר חדשה בגולן

אחד המהלכים המשמעותיים ביותר בתולדות קצרין מתרחש בימים אלה: הרחבה חסרת תקדים של היישוב, הכוללת אלפי יחידות דיור חדשות, רובעים חדשים ותכנון ארוך-טווח שמטרתו להכפיל את אוכלוסיית היישוב בשנים הקרובות. מאחורי תנופת הפיתוח עומדת תפיסה אסטרטגית, שמובילה הנהגת המועצה בראשות יהודה דואה, להפוך את קצרין מבירת הגולן לעיר מחוז, שתמשוך אליה משפחות, מקומות עבודה, מוסדות ציבור ומנועי צמיחה אזוריים.

המהלך לא מסתכם בבנייה למגורים. התפיסה שמובילה את המועצה היא שעיר נמדדת גם ביכולתה לספק איכות חיים מלאה – החל בחינוך ובריאות, דרך תעסוקה ותחבורה ועד תרבות, פנאי ושירותים עירוניים. מבחינת הנהגת המועצה, זוהי הזדמנות היסטורית: לראשונה מאז הקמת המדינה, נבנית בגולן עיר חדשה שתהווה מוקד אזורי משמעותי ותשרת לא רק את תושביה, אלא גם את כלל יישובי האזור.

צילום: מיכאל גלעדי

היעד ברור – להפוך את קצרין למרכז החיים האזרחי של הגליל המזרחי, תוך שמירה על היתרונות שהפכו אותה לאורך השנים למקום מבוקש עבור משפחות המחפשות קהילה, מרחב ואיכות חיים.

"אנחנו לא בונים רק עוד שכונה או עוד יחידות דיור. הלכה למעשה אנחנו בונים את עיר העתיד של מדינת ישראל", אומר ראש המועצה יהודה דואה. "קצרין נמצאת היום בתנופה חסרת תקדים בכל תחומי החיים, והמטרה שלנו היא להפוך אותה לעיר מחוז חזקה, שתמשוך משפחות צעירות, בזכות איכות החיים, מערכת החינוך והקהילה הייחודית שנבנתה כאן."

החלטת הממשלה שהופכת חזון למציאות

את התנופה הזו מגבה גם החלטת הממשלה שאישרה תוכנית חומש לפיתוח הגולן וקצרין בהשקעה כוללת של כמיליארד שקל. התוכנית מציבה יעד של קליטת כ־3,000 משפחות חדשות עד שנת 2030, מחציתן בקצרין, לצד השקעות רחבות היקף בתשתיות, בחינוך, בבריאות, בתחבורה, באקדמיה, בתעשייה ובתיירות.

המשמעות רחבה הרבה מעבר לגבולות הרשות המקומית. מדובר בהחלטה שרואה ברמת הגולן אחד ממנועי הצמיחה העתידיים של מדינת ישראל, ובקצרין את המרכז האורבני שאמור להוביל את התהליך.

ההשקעות המתוכננות כוללות הקמת אזורי תעסוקה חדשים, הרחבת מוסדות אקדמיים ומחקריים, חיזוק החקלאות המתקדמת, הקמת מרכזי חדשנות, שיפור מערכות התחבורה ופיתוח שירותים ציבוריים שיתאימו לעיר גדולה בהרבה מזו הקיימת כיום.

במילים אחרות, לצד הבנייה למגורים, מוקמת גם התשתית שתאפשר לאנשים לבנות כאן מעטפת חיים שלמה.

רובע נחלים בבנייה ( צילום: באדיבות דוברות מועצה מקומית קצרין )





איכות חיים כבסיס לצמיחה

בקצרין יודעים, שמשפחות לא בוחרות מקום מגורים רק על-פי מחיר הדירה. הבחירה בה נשענת גם על מכלול היתרונות שמציע אזור הגולן עצמו: מרחבים פתוחים, טבע נגיש, אוויר נקי וקהילה מגובשת, לצד תכנון עירוני המבקש לשמור על איזון בין פיתוח מואץ לצביון כפרי. במועצה מדגישים, שגם השכונות החדשות מתוכננות בבנייה מתונה, וכוללות מוסדות חינוך, שטחי ציבור ושירותים קהילתיים המוקמים במקביל למגורים, מתוך תפיסה שאיכות החיים אינה תוצאה של הבנייה – אלא חלק בלתי נפרד ממנה.

ולכן, לצד תנופת הבנייה, מושקעים מאמצים נרחבים בפיתוח מערכות החינוך, התרבות והקהילה. מערכת החינוך המקומית מציגה שיעורי זכאות גבוהים לבגרות, ובמקביל מקודמות תוכניות למצוינות, מרכז STEM אזורי והרחבה של מוסדות החינוך, בהתאם לקצב הגידול הצפוי.

גם תחום הבריאות צפוי לקפוץ מדרגה, עם הרחבתם של שירותי הרפואה ופיתוח מרכזים רפואיים חדשים, שישרתו את תושבי האזור כולו. עוד מתוכננים מוקדי פנאי ותיירות חדשים, בהם בתי מלון, מתחמי מסחר, פארק מעיינות, פארק מוטורי ואטרקציות נוספות, שנועדו להפוך את קצרין גם למוקד בילוי ונופש.

רובע הנחלים בבנייה ( צילום: באדיבות דוברות מועצה מקומית קצרין )





עיר צעירה עם אופק ארוך

לא במקרה בחרה קצרין להגדיר את עצמה כמודל של "עיר־כפר". אין כוונה להעתיק את מודל הערים הגדולות של המרכז, כי אם ליצור מרכז עירוני חדש, שמציע את כל השירותים הנדרשים, מבלי לוותר על המרחב, הקהילה והקירבה לטבע.

אחד המאפיינים הבולטים של קצרין כיום הוא השילוב בין תכנון ארוך טווח לבין הנהגה צעירה שפועלת לשנות מגוון תפיסות ישנות לגבי הפריפריה. כך במקום לראות בריחוק מהמרכז מגבלה, בקצרין מציגים אותו כיתרון: מרחבים פתוחים, קהילה מגובשת, קירבה לטבע ומרחב, קהילה ואורח חיים שקשה למצוא במרכז הארץ, לצד השקעות הולכות וגדלות בתעסוקה, בטכנולוגיה ובתחבורה.

במועצה מדגישים, שהמטרה אינה להפוך לעיר צפופה, אלא לשמור על מודל של "עיר-כפר" – עיר המספקת את כל השירותים הנדרשים, אך ממשיכה ליהנות מבנייה מתונה, שטחים ירוקים ומרחב פתוח. האיזון הזה, בין צמיחה מהירה ובין שמירה על אופיו של המקום, הוא אחד האתגרים הגדולים של השנים הקרובות.

תקומה שנמדדת באנשים

אחרי שנים שבהן המושג "תקומה" נקשר בעיקר לבנייה מחדש של יישובים שנפגעו, בקצרין מעניקים לו משמעות רחבה יותר. מבחינת המועצה, תקומת הצפון תימדד במספר המשפחות שיבחרו לבנות כאן את ביתן, במספר העסקים שייפתחו, במקומות העבודה החדשים שייווצרו ובצעירים שיחליטו להישאר באזור או לעבור אליו.

במובן הזה, הרחבתה של קצרין היא לא רק פרויקט נדל"ני ומהלך מוניציפלי. היא חלק מתפיסה לאומית, שמבקשת לחזק את הצפון באמצעות התיישבות, השקעה אזרחית ובנייה של מרכז אזורי חדש.

אם החזון הזה יתממש, קצרין לא תהיה רק היישוב הגדול בגולן. היא עשויה להפוך לסמל של פרק חדש בתולדות הצפון – מקום שבו התקומה אינה מסתיימת בשיקום של מה שהיה, אלא מתחילה בבניית העתיד".