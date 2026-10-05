החברה הירושלמית הוותיקה "נטע ליפשיץ" מבקשת מינוי נאמן זמני וצו פתיחת הליכים לצורך שיקומה הכלכלי לאחר שצברה חובות של עשרות מיליוני שקלים – כך נודע. החברה המיוצגת על ידי עוה"ד שלי נחום ואילן גלמן ביקשה למנות נאמן זמני לשם הבטחת הפעלתה וניהולה התקין ושמירה על נכסיה. בבקשה נטען כי לחברה "מאות ספקים וקבלני משנה, והחוב כלפיהם מוערך בכ-44 מיליון שקל". מהבקשה עולה כי סך חובות החברה נאמדים ביותר מ-60 מיליון שקל, ללא חוב החברה לבעלי המניות בסך של כ-29 מיליון שקל.

החברה עוסקת זה כשלושה עשורים בייזום ובביצוע עבודות בנייה למגורים, בעיקר בירושלים ורשומה כקבלן רשום בסיווג ג' 5 בהיקף כספי בלתי מוגבל. על פי החברה, לאורך השנים היא ביצעה פרויקטים רבים של מגורים ושל בניית מבני ציבור בירושלים ובסביבתה, עבור יזמים, עמותות ובעלי קרקע, וכן פרויקטים בייזום עצמי. כמו כן החברה טוענת בבקשה כי היא מעסיקה 45 עובדים ומציינת כי עד פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הייתה החברה רווחית ויציבה. בשנת 2023 הסתכמו הכנסותיה בכ- 142 מיליון שקל.

אתר בנייה ( צילום: shutterstock )





מהבקשה עולה כי לחברה שנוסדה בשנת 1997 פרויקט פעיל אחד - פרויקט "גינות היובל" בשכונת קריית היובל בירושלים שבו נטען כי שיעור הביצוע ההנדסי עומד על כ-80% ויתרת התמורה הצפויה בו מוערכת בכ-75 מיליון שקל. מדובר, על פי הבקשה, בפרויקט של חמישה מבנים עם 226 יחידות דיור, גן ילדים ומסחר.

"החשבון המוגבל מונע מהחברה לשלם שכר וקבלני משנה, ועצירת העבודות תביא לנטישת האתר, לסילוק החברה מהפרויקט ולאובדן יתרת התמורה, שהיא נכס הליבה של קופת הנשייה", טוענת החברה בבקשה. עוד נטען כי שאר פרויקטי החברה הכוללים מאות יחידות דיור (ובהם בתי ויטנברג, מורדות גילה ומקור חיים) הושלמו או הושלמו ברובם ונמצאים כיום בתקופת הבדק.

במסגרת הבקשה, טוענת החברה כי נקלעה למשבר בעקבות מלחמת חרבות ברזל, אשר גרמה למחסור חמור בעובדים, לעצירת אתרי הבנייה ולירידה של יותר מ-30% בתפוקה. לכך התלוו חוזי ביצוע ישנים שנחתמו טרם המלחמה ולא שיקפו את ההתייקרות החדה בתשומות הבנייה.

צילום: ארתור קורול





מהבקשה עולה כי התחייבויות החברה כוללות דרישה לפירעון של כ-15.4 מיליון שקל מצד בנק הפועלים (חוב מובטח), חובות למאות ספקים וקבלני משנה המוערכים בכ-44 מיליון שקל, שכר עובדים שלא שולם וזכויות בסך כ-2.4 מיליון שקל, חוב לרשויות של מאות אלפי שקלים, והלוואות בעלים (לבעלי המניות) בסך של 29.1 מיליון שקל.

לסיום, מציינת החברה כי "עם זאת, החברה עודנה עסק חי, בעלת פרויקט פעיל בשלבי השלמה ופרויקטים נוספים בתקופת הבדק, צוות מקצועי קבוע ומוניטין של עשרות שנים".

על פי החברה, "הפעלה מפוקחת, בין אם לצורך השלמת הפרויקט וקיום התחייבויות הבדק ובין אם לצורך השאת שווי החברה, צפויה להשיא לנושים תמורה גבוהה מזו שתתקבל בפירוק, למנוע חילוט ערבויות חוק מכר בהיקף של כ- 27.6 מיליון שקל ופגיעה ברוכשי הדירות, ולשמור על מקום עבודתם של עובדי החברה". מסיבה זו, מציינת החברה, היא מגישה את הבקשה במסלול של "שיקום כלכלי". בעלי המניות בחברה הם: נתן נטע ליפשיץ (75%) ויעקב יוסף ליפשיץ (25%).