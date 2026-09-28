שוברי הזיכוי של קבוצת פוקס נפתחים גם לאונליין: במסגרת הסדר שאושר בבית המשפט, ניתן יהיה לממשם באתרי הקבוצה, והציבור יקבל הטבות בהיקף כולל של 527 אלף שקל.

בית המשפט המחוזי מרכז אישר החודש בקשת הסתלקות בתובענה ייצוגית נגד קבוצת פוקס-ויזל. עניינה של התובענה בטענה כי החברה אפשרה מימוש שוברי זיכוי בחנויות פיזיות בלבד ולא באתרי האינטרנט. פוקס השלימה בסוף יולי האחרון פיתוח טכנולוגי המאפשר כעת לממש שוברי זיכוי באתרי הסחר המקוונים של מותגי הקבוצה, והתחייבה לציין על גבי השוברים כי הם ניתנים למימוש ללא תנאים מגבילים. כפיצוי לציבור, החברה תעניק הטבה בשווי 527 אלף שקל במתכונת של הנחה עיוורת של 10 שקלים בכל רכישה (באתר או בסניפים) למשך שלושה חודשים או עד למיצוי התקרה.

פוקס ( צילום: יח"צ )

בינואר 2025 הוגשה הבקשה לאישור ובמסגרתה טענה המבקשת, באמצעות עו"ד אסף כהן, כי פוקס-ויזל אפשרה ללקוחותיה לממש שוברי זיכוי רק בחנויות פיזיות, אך לא אפשרה מימוש באתר האינטרנט, לרבות במסגרת מכירות מיוחדות. לדברי המבקשת פוקס-ויזל לא ציינה על גבי השובר כי הוא ניתן למימוש ללא תנאים מגבילים, ובמקרה כזה מניעת השימוש בשובר זיכוי ברכישה באתר האינטרנט מהווה הגבלה אסורה, שגורמת נזק הן בשל מימוש חסר של שוברים, והן בשל נזק ממוני ובלתי ממוני הנובע מן הטרחה הכרוכה בהגעה לחנות הפיזית. יש לציין כי התביעה ובקשת האישור הן חלק מסדרת תביעות דומות שהגישה המבקשת נגד עסקים שונים, שחלקם התפשרו וחלקם טרם.

עוד יצוין כי בהליך אחר שהגישה המבקשת צורפה עמדת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שלפיה מאחר שהצרכן שילם לעוסק את מלוא התמורה עבור שוברי הזיכוי והמתנה ללא קבלת הנחה או הטבה, יש להתייחס אליהם כאל "כסף מזומן", ונאסר על העוסק להטיל הגבלות על מימוש השוברים, לרבות בהבחנה בין חנות פיזית לבין חנות מקוונת.

בתשובתה לבקשת האישור כפרה פוקס-ויזל בטענות המבקשת ובעמדת הרשות, וטענה באמצעות עו"ד רונית סיטון זלקינד ועו"ד ליאור שלמה ממשרד פירון כי הוראות הדין חלות על סניפים פיזיים בלבד ולא על אתרי סחר מקוונים. כן טענה כי החלה בפיתוח תשתית טכנולוגית למימוש השוברים עוד בטרם הגשת ההליך. בסוף יולי הודיעה פוקס-ויזל כי השלימה פיתוח טכנולוגי המאפשר מימוש שוברי זיכוי באתרי FOX ו-FOX HOME. החודש הוגשה בקשת ההסתלקות המוסכמת, הכוללת הסדרה לעתיד ופיצוי לעבר.

כפי שצוין בבקשת ההסתלקות, פוקס-ויזל השלימה את הפיתוח הטכנולוגי שמאפשר מימוש שוברי זיכוי הן בחנות פיזית והן באתר האינטרנט. הפיתוח יחול באתרי האינטרנט של מותגי FOX, וכן במותגים נוספים של הקבוצה, בהם "שילב", "ללין", "איתי ברנדס" ו-"FOOT LOCKER". פוקס-ויזל ציינה כי בוצעו התאמות דומות באתרי האינטרנט של מותגים אלה. כמו כן, פוקס-ויזל והחברות הנוספות יתקנו את פרסומיהן הרלוונטיים, ובתוך 30 יום ממועד פסק הדין תרשום פוקס-ויזל על כל שובר זיכוי שתנפיק כי הוא "ניתן למימוש ללא תנאים מגבילים". עוד יתאפשר מימוש שוברי זיכוי שטרם מומשו ושעדיין בתוקף גם באתר האינטרנט. כפיצוי לציבור, החברה תעניק הטבה בסך כולל של כ־527 אלף שקל במתכונת של הנחה עיוורת בסך 10 שקלים בכל רכישה למשך שלושה חודשים או עד למיצוי התקרה.

צילום: דורון לצטר

השופט רמי חיימוביץ אישר את בקשת ההסתלקות וקבע כי ההסדר השיג את מטרות בקשת האישור, שכן פוקס-ויזל וחברות נוספות בקבוצה ביצעו השקעות טכנולוגיות והקצו משאבים ניכרים להתאמת מערכותיהן למימוש השוברים באופן מקוון. בנוסף, יינתן פיצוי כספי לציבור בסך 527 אלף שקל, במנגנון של הנחה עיוורת הדומה לכסף מזומן, אשר מהווה פתרון ראוי והולם.

בית המשפט פסק למבקשת ולבא כוחה, עו"ד אסף כהן, גמול ושכר טרחה בסך כולל של 93 אלף שקל. תביעתה האישית של המבקשת נדחתה ובקשת האישור נמחקה. לסיום קבע השופט כי "נוכח ריבוי התיקים, ובהתחשב בעמדת המאסדר (הרשות – ל"ד) וקיומם של מספר הסדרי פשרה שקבעו כי המתכונת לסיום נכונה וראויה, מוטב כי הצדדים לתיקים המקבילים ישקלו לאמץ מתכונת דומה, ויחסכו זמן טרחה והוצאות".