ענקית הבידור דיסני שוקלת לפטר אלפי עובדים, וביקשה מחלק מהמנהלים שלה למצוא חיסכון של 20% בהוצאות השנתיות. כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. לפי הדיווח, החיסכון עשוי להגיע גם מביטול משרות וגם מקיצוץ בהוצאות.

תוכנית ההתייעלות מגיעה בזמן שהמנכ"ל ג'וש ד'אמארו מתמודד עם שורה של אתגרים: השימוש הגובר בבינה מלאכותית, הכנסות חלשות יותר מהקופות בבתי הקולנוע, תחרות שמחריפה מצד שירותי הסטרימינג המתחרים, והאטה במספר המבקרים מחו"ל בפארקי השעשועים של החברה.

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לפי הדיווח, חלק מהפעילויות של דיסני, שכוללות את פארקי השעשועים, רשת הטלוויזיה ואולפן הקולנוע, ייפגעו יותר מאחרות. ד'אמארו מתכוון להשקיע מחדש חלק מהחיסכון בתוכן לקולנוע ולטלוויזיה, בטכנולוגיה, ובפעילות הפארקים והקרוזים. החברה הבטיחה צמיחה דו-ספרתית ברווח המתואם למניה בשנת הכספים הנוכחית.

הדיווח לא פירט כמה משרות עלולות להיפגע. בסוף שנת הכספים 2025 העסיקה דיסני כ-231 אלף עובדים ברחבי העולם.

הפיטורים לא חדשים בדיסני. בשנים האחרונות קיצצה החברה הוצאות בהיקף של מיליארדי דולרים וביטלה אלפי משרות בכל החטיבות, ובהן ABC, פיקסאר, ESPN, אולפן הקולנוע וחטיבת החוויות. בספטמבר האחרון פיטרה כמה מאות עובדים בחטיבות משאבי האנוש והטכנולוגיה, באפריל פוטרו כ-1,000 עובדים, ובמהלך 2025 עוד כמה מאות. ב-2023 פוטרו 7,000 עובדים, במסגרת תוכנית לחיסכון של 5.5 מיליארד דולר בתקופת המנכ"ל הקודם בוב אייגר. בתחילת אוקטובר דיווח וול סטריט ג'ורנל שדיסני מתכננת ארגון מחדש של חטיבת הטלוויזיה וקיצוצים במחלקה המשפטית ובמחלקת היחסים הגלובליים.