אלפבית פרסמה בלילה שעבר לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון השלישי - והחמיצה את התחזיות. החברה האם של גוגל רשמה הכנסות של 127.5 מיליארד דולר - זינוק של 25% לעומת התקופה המקבילה, אבל נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 128.2 מיליארד דולר.

אלפבית פרסמה בלילה שעבר לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון השלישי - והחמיצה את התחזיות. החברה האם של גוגל רשמה הכנסות של 127.5 מיליארד דולר - זינוק של 25% לעומת התקופה המקבילה, אבל נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 128.2 מיליארד דולר.

אלפבית פרסמה בלילה שעבר לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון השלישי - והחמיצה את התחזיות. החברה האם של גוגל רשמה הכנסות של 127.5 מיליארד דולר - זינוק של 25% לעומת התקופה המקבילה, אבל נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 128.2 מיליארד דולר.

במקביל דיווחה אלפבית על קצב שריפת מזומנים גבוה מכפי שציפו האנליסטים, ברקע ניסיונותיה להגדיל את הקיבולת של עסקי הענן שלה. תזרים המזומנים החופשי של החברה צנח בשיעור גבוה מהתחזיות, ל-9.07 מיליארד דולר.

במקביל דיווחה אלפבית על קצב שריפת מזומנים גבוה מכפי שציפו האנליסטים, ברקע ניסיונותיה להגדיל את הקיבולת של עסקי הענן שלה. תזרים המזומנים החופשי של החברה צנח בשיעור גבוה מהתחזיות, ל-9.07 מיליארד דולר.

במקביל דיווחה אלפבית על קצב שריפת מזומנים גבוה מכפי שציפו האנליסטים, ברקע ניסיונותיה להגדיל את הקיבולת של עסקי הענן שלה. תזרים המזומנים החופשי של החברה צנח בשיעור גבוה מהתחזיות, ל-9.07 מיליארד דולר.

סימן חיובי במיוחד ניתן למצוא בהכנסות גוגל מפעילות הענן, שבזכות הביקוש למחשוב ו-AI זינקו ב-102.6% ל-30.71 מיליארד דולר - מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שהיה 28.7 מיליארד דולר. ההכנסות תחת שורת "הימורים אחרים" (שכוללות את הרכב האוטונומי וויימו ופעילויות עצמאיות וקטנות יותר של גוגל), עלו ב-8.1% ל-372 מיליון דולר.

סימן חיובי במיוחד ניתן למצוא בהכנסות גוגל מפעילות הענן, שבזכות הביקוש למחשוב ו-AI זינקו ב-102.6% ל-30.71 מיליארד דולר - מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שהיה 28.7 מיליארד דולר. ההכנסות תחת שורת "הימורים אחרים" (שכוללות את הרכב האוטונומי וויימו ופעילויות עצמאיות וקטנות יותר של גוגל), עלו ב-8.1% ל-372 מיליון דולר.

סימן חיובי במיוחד ניתן למצוא בהכנסות גוגל מפעילות הענן, שבזכות הביקוש למחשוב ו-AI זינקו ב-102.6% ל-30.71 מיליארד דולר - מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שהיה 28.7 מיליארד דולר. ההכנסות תחת שורת "הימורים אחרים" (שכוללות את הרכב האוטונומי וויימו ופעילויות עצמאיות וקטנות יותר של גוגל), עלו ב-8.1% ל-372 מיליון דולר.