אלפבית פרסמה בלילה שעבר לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון השלישי - והחמיצה את התחזיות. החברה האם של גוגל רשמה הכנסות של 127.5 מיליארד דולר - זינוק של 25% לעומת התקופה המקבילה, אבל נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 128.2 מיליארד דולר.
הרווח הנקי של החברה הצטמק ב-25.2% ל-26.2 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם למניה עמד על 2.12 דולרים, כשממוצע תחזיות האנליסטים היה 3.02 דולרים למניה.
במקביל דיווחה אלפבית על קצב שריפת מזומנים גבוה מכפי שציפו האנליסטים, ברקע ניסיונותיה להגדיל את הקיבולת של עסקי הענן שלה. תזרים המזומנים החופשי של החברה צנח בשיעור גבוה מהתחזיות, ל-9.07 מיליארד דולר.
הכנסות גוגל מפרסום צמחו ב-10.6% ל-82.01 מיליארד דולר. מתוך זה, הצמיחה החזקה ביותר נרשמה בהכנסות ממנוע החיפוש, שעלו ב-12% ל-6.78 מיליארד דולר; זאת, בין השאר, בסיוע מוד AI. הכנסות יוטיוב מפרסומות עלו ב-9.2% ל-11.23 מיליארד דולר. הכנסות החברה משירותים עלו ב-10.6% ל-96.3 מיליארד דולר, מתוכם עלייה של 11% בהכנסות ממנויים, פלטפורמות ומכשירים ל-14.29 מיליארד דולר.
סימן חיובי במיוחד ניתן למצוא בהכנסות גוגל מפעילות הענן, שבזכות הביקוש למחשוב ו-AI זינקו ב-102.6% ל-30.71 מיליארד דולר - מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שהיה 28.7 מיליארד דולר. ההכנסות תחת שורת "הימורים אחרים" (שכוללות את הרכב האוטונומי וויימו ופעילויות עצמאיות וקטנות יותר של גוגל), עלו ב-8.1% ל-372 מיליון דולר.
אלפבית גם הודיעה שמספר המשתמשים בג'מיני הגיע למיליארד, ושמדובר במוצר בעל קצב הצמיחה המהיר בהיסטוריה שלה. "היה לנו רבעון חזק, ואנחנו בקצב הכנסות מנורמל של חצי טריליון דולר בשנה", מסר מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי. "ההשקעות שלנו ב-AI מגדילות את היקף שאילתות החיפוש, כולל שאילתות מסחריות. למעשה, קצב גידול השאילתות השנתי שלנו הוא הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות. הכנסות גוגל קלאוד גדלו בזכות הביקוש לתשתיות ופתרונות ה-AI שלנו, ואנחנו גם רואים ביקוש חזק למערכות TPU שלנו מצד מגוון לקוחות. ג'מיני 4 ארגון וקרבון מובילים את מודלי החזית. המודלים שלנו מעבדים עכשיו כמעט 32 מיליארד טוקנים בדקה, פי ארבעה יותר מבשנה שעברה".
מספר העובדים בגוגל עלה ב-7.7% ל-204.76 אלף; נתון ראוי לציון בשעה שחברות טק אחרות, ובראשן מטא ומיקרוסופט, ביצעו או מבצעות סבבי קיצוצים משמעותיים.
מיקרוסופט עקפה את התחזיות לרבעון
מיקרוסופט פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון הפיסקאלי, שהסתיים ב-30 בספטמבר, ועקפה את התחזיות. ענקית התוכנה רשמה רווח נקי מתואם של 4.89 דולרים למניה, כאשר ההכנסות זינקו ב-19% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל-92.3 מיליארד דולר. המניה עולה ב-4% במסחר המאוחר. האנליסטים ציפו לרווח נקי מתואם של 4.73 דולרים למניה על הכנסות של 90.69 מיליארד דולר.
מיקרוסופט בונה במהירות תשתיות של מרכזי נתונים (דאטה סנטרס) כדי לענות על הביקוש לבינה מלאכותית. החברה דיווחה על הוצאות הון (CapEx) של 45.2 מיליארד דולר במהלך הרבעון, עליה של כ-30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים צפו נתון של 50.67 מיליארד דולר. תזרים המזומנים החופשי ירד ב-27% ל-18.63 מיליארד דולר.
ההכנסות משירותי הענן (Azure) עמדו על 33.17 מיליארד דולר ברבעון - זינוק של 48%. ממוצע תחזיות האנליסטים היה 32.32 מיליארד דולר.
ברבעון הפיסקלי הראשון מיקרוסופט מסרה כי תקצץ 4,800 משרות, ובהמשך לכך הודיעה ביום שני כי היא מציעה תוכניות פרישה מרצון עד 60 אלף עובדיםנפתח בכרטיסייה חדשה. מניית החברה עלה ב-10% מתחילת השנה - לעומת עלייה של 13% במדד S&P 500.