בנק לאומי הגיש אתמול (ב') תביעה של 26.6 מיליון שקל לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד ענקית הטכנולוגיה מטא, בטענה כי החברה מאפשרת הפצה שיטתית של פרסומי הונאה ממומנים המתחזים לבנק בפייסבוק ובאינסטגרם. על פי כתב התביעה, מטא מאשרת ומקדמת מודעות כוזבות תמורת תשלום, תוך עצימת עיניים מהסימנים המחשידים ומבלי להפעיל מנגנוני סינון ובקרה נאותים טרם עליית התכנים לאוויר.

לטענת הבנק, המודעות הממומנות כוללות שימוש לא מורשה בשם הבנק ובסימני המסחר שלו, ומציעות הטבות כוזבות - כמו תווי קנייה או הגרלות רכב - במטרה לפתות משתמשים למסור פרטי גישה וקודי אימות. הפרטים שנמסרו שימשו תוקפים לחדירה לחשבונות בנק ולמשיכת כספים. בכתב התביעה מצוין כי סימני ההונאה היו בולטים על פני הפרסומים, בין השאר עקב ניסוחים עילגים, הפניות לכתובות אתר משובשות ופרסום מחשבונות אנונימיים שאינם נמנים עם החשבונות המאומתים של הבנק.

( צילום: אוראל כהן )





הבנק מפרט בתביעתו נזק של 3.9 מיליון שקל בגין השבת כספים ללקוחות שנפגעו בהתאם לחובות הרגולטוריות, 17.7 מיליון שקל בגין עלויות טיפול, ניטור, בירור והקצאת משאבים טכנולוגיים ותפעוליים וכן 5 מיליון שקל בגין פגיעה במוניטין.

ברקע הפנייה לערכאות מצביע הבנק על החרפה בפעילות: בחודש יולי אותרו 243 מקרי פרסום כוזבים - יותר מסך המקרים שאותרו במחצית הראשונה של 2026 כולה - כאשר בשבועיים הראשונים של אוגוסט נגרם נזק של 590 אלף שקל ללקוחות, נוסף על נזק שנמנע בהיקף של 9.2 מיליון שקל.