בשורה לאומית בטיפול במחלות כבד בילדים: מרפאה חדשה ייעודית לטיפול בכבד שומני בילדים נפתחה במרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית.

המרפאה, הפועלת במודל מולטי־דיסציפלינרי, עם נשות ואנשי מקצוע מתחומי גסטרואנטרולוגיה, אנדוקרינולוגיה, תזונה ועבודה סוציאלית, תעניק מעטפת רפואית מתקדמת לאחת "המגפות השקטות" של העידן המודרני, כבד שומני. בנוסף, ולראשונה בישראל, יוכלו הרופאים לבצע הערכה מבנית של הכבד כבר במהלך הביקור במרפאה, ולזהות החמרה או שיפור ברקמת הכבד.

ל־20% מהילדים כבד שומני

בעידן המודרני, עם השינויים באורח החיים, ילדים רבים מתמודדים עם כבד שומני, מצב שבו מצטברים שומנים בתאי הכבד, מה שעלול להוביל ברבות השנים לדלקת, צלקות (פיברוזיס) ואף לנזק בלתי הפיך לתפקוד הכבד. על־פי הספרות המחקרית, כ־20% מהילדים בעולם סובלים מכבד שומני, וכ־70% מהילדים הסובלים גם מ־BMI גבוה, אולם גם נתונים אלו מוערכים בחסר, שכן זוהי מחלה המצויה בתת־אבחון בארץ ובעולם. הסיבה לכך נעוצה בהיותה "מחלה שקטה": הילדים אינם חשים דבר, ולעיתים הבעיה נותרת עמומה עד לשלבים מתקדמים, שבהם הנזק לכבד עלול להיות בלתי הפיך.

( צילום: Pixel-Shot, shutterstock )





כדי להתמודד עם אתגר זה, המרפאה החדשה בקפלן מציעה טיפול בגישה מולטי־דיסציפלינרית וטכנולוגית, שלא הייתה נהוגה עד כה בארץ. לראשונה בישראל משולב במרפאה מכשיר אולטרסאונד מתקדם, המאפשר לצוות הרפואי לבצע הערכה כמותית ומדויקת של מצב הכבד כבר בזמן הביקור אצל הרופא. הכלי האבחוני מעניק אינדיקציה מיידית למצב הכבד, ומאפשר לזהות שיפור או החמרה בתגובה לטיפול, עוד לפני שהדבר בא לידי ביטוי בבדיקות דם.

הערכת רגשית במידת הצורך

לאור העובדה שכבד שומני לרוב הינו סיבוך שמלווה מצב של השמנה כללית, המטופלים במרפאה עוברים גם הערכה תזונתית והתאמת טיפול תזונתי מתאים וכן הערכה רגשית במידת הצורך. במקביל מתבצעת הערכה אנדוקרינולוגית, הכוללת הערכת גדילה והתבגרות, התחקות אחר דפוס העלייה במשקל וביצוע בירור בהתאם וכן הערכה ומעקב אחר סיבוכים נלווים נוספים של השמנה.

צילום: גלעד שעבני

ד"ר יניב פיינגלרנט, מומחה למחלות כבד בילדים במרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית: "בעבר היה נהוג לחשוב שכבד שומני זו מחלה של מבוגרים בלבד. אבל כיום אנחנו מבינים שזו מחלה שמתחילה מגילאים צעירים מאוד, ומצויה בתת־אבחון. אבחון וטיפול מגיל צעיר יכולים למנוע החמרה חמורה בגילאים מאוחרים יותר. מבחינה טיפולית, המרפאה החדשה היא שינוי פרדיגמה מוחלט. היכולת שלנו להעניק לילד טיפול מקיף, גם מבחינת אנשי המקצוע המטפלים, לצד הטיפול התרופתי והמעקב באמצעות אולטרסאונד, מאפשר לנו לראשונה בישראל להציע לילדים הסובלים מכבד שומני מענה מקיף וכולל".

צילום: גלעד שעבני