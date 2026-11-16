חברת כרטיסי האשראי ישראכרט יוצאת לתוכנית התייעלות, ובמסגרתה תצמצם בשנה הבאה כ-320 עד 370 משרות. כך עולה ממצגת המשקיעים שפרסמה החברה היום (שני) לצד דוחות הרבעון השלישי של 2026. לפי המצגת, התוכנית כוללת גם "מהלכי חיסכון נוספים", והחיסכון השנתי הצפוי ממנה עומד על כ-100 מיליון שקל.

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט יוצאת לתוכנית התייעלות, ובמסגרתה תצמצם בשנה הבאה כ-320 עד 370 משרות. כך עולה ממצגת המשקיעים שפרסמה החברה היום (שני) לצד דוחות הרבעון השלישי של 2026. לפי המצגת, התוכנית כוללת גם "מהלכי חיסכון נוספים", והחיסכון השנתי הצפוי ממנה עומד על כ-100 מיליון שקל.

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט יוצאת לתוכנית התייעלות, ובמסגרתה תצמצם בשנה הבאה כ-320 עד 370 משרות. כך עולה ממצגת המשקיעים שפרסמה החברה היום (שני) לצד דוחות הרבעון השלישי של 2026. לפי המצגת, התוכנית כוללת גם "מהלכי חיסכון נוספים", והחיסכון השנתי הצפוי ממנה עומד על כ-100 מיליון שקל.

עלות התוכנית מוערכת בכ-45 מיליון שקל לפני מס, וכ-35 מיליון שקל אחרי מס. החברה כבר רשמה את ההוצאה החד-פעמית בדוחות הרבעון השלישי, בסעיפי השכר השונים: בהוצאות התפעול, בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות ההנהלה והכלליות. ישראכרט מציגה את המהלך כחלק מ"מיקוד ברווחיות" ו"המשך צמיחה לצד התייעלות".

עלות התוכנית מוערכת בכ-45 מיליון שקל לפני מס, וכ-35 מיליון שקל אחרי מס. החברה כבר רשמה את ההוצאה החד-פעמית בדוחות הרבעון השלישי, בסעיפי השכר השונים: בהוצאות התפעול, בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות ההנהלה והכלליות. ישראכרט מציגה את המהלך כחלק מ"מיקוד ברווחיות" ו"המשך צמיחה לצד התייעלות".

עלות התוכנית מוערכת בכ-45 מיליון שקל לפני מס, וכ-35 מיליון שקל אחרי מס. החברה כבר רשמה את ההוצאה החד-פעמית בדוחות הרבעון השלישי, בסעיפי השכר השונים: בהוצאות התפעול, בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות ההנהלה והכלליות. ישראכרט מציגה את המהלך כחלק מ"מיקוד ברווחיות" ו"המשך צמיחה לצד התייעלות".

תוכנית ההתייעלות מגיעה ברבעון שבו הרווח של החברה ירד. הרווח הנקי המדווח ברבעון השלישי הסתכם ב-20 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההוצאות החד-פעמיות של תוכנית ההתייעלות, הרווח הנקי עמד על 55 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל מנוטרלים ברבעון המקביל. לדברי החברה, הרווח המנוטרל כולל הוצאות עודפות בגין ההסכם עם מועדון Fly Card.

תוכנית ההתייעלות מגיעה ברבעון שבו הרווח של החברה ירד. הרווח הנקי המדווח ברבעון השלישי הסתכם ב-20 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההוצאות החד-פעמיות של תוכנית ההתייעלות, הרווח הנקי עמד על 55 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל מנוטרלים ברבעון המקביל. לדברי החברה, הרווח המנוטרל כולל הוצאות עודפות בגין ההסכם עם מועדון Fly Card.

תוכנית ההתייעלות מגיעה ברבעון שבו הרווח של החברה ירד. הרווח הנקי המדווח ברבעון השלישי הסתכם ב-20 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההוצאות החד-פעמיות של תוכנית ההתייעלות, הרווח הנקי עמד על 55 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל מנוטרלים ברבעון המקביל. לדברי החברה, הרווח המנוטרל כולל הוצאות עודפות בגין ההסכם עם מועדון Fly Card.