חברת כרטיסי האשראי ישראכרט יוצאת לתוכנית התייעלות, ובמסגרתה תצמצם בשנה הבאה כ-320 עד 370 משרות. כך עולה ממצגת המשקיעים שפרסמה החברה היום (שני) לצד דוחות הרבעון השלישי של 2026. לפי המצגת, התוכנית כוללת גם "מהלכי חיסכון נוספים", והחיסכון השנתי הצפוי ממנה עומד על כ-100 מיליון שקל.
עלות התוכנית מוערכת בכ-45 מיליון שקל לפני מס, וכ-35 מיליון שקל אחרי מס. החברה כבר רשמה את ההוצאה החד-פעמית בדוחות הרבעון השלישי, בסעיפי השכר השונים: בהוצאות התפעול, בהוצאות המכירה והשיווק ובהוצאות ההנהלה והכלליות. ישראכרט מציגה את המהלך כחלק מ"מיקוד ברווחיות" ו"המשך צמיחה לצד התייעלות".
יותר הכנסות, פחות רווח
תוכנית ההתייעלות מגיעה ברבעון שבו הרווח של החברה ירד. הרווח הנקי המדווח ברבעון השלישי הסתכם ב-20 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההוצאות החד-פעמיות של תוכנית ההתייעלות, הרווח הנקי עמד על 55 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל מנוטרלים ברבעון המקביל. לדברי החברה, הרווח המנוטרל כולל הוצאות עודפות בגין ההסכם עם מועדון Fly Card.
התשואה להון בנטרול הוצאות ההתייעלות עמדה על 6.5%, ובלי הנטרול על 2.4% בלבד. ההון המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-3.37 מיליארד שקל.
מנגד, ההכנסות ממשיכות לטפס. סך ההכנסות ברבעון חצה לראשונה את רף מיליארד השקלים, והגיע ל-1.023 מיליארד שקל, לעומת 933 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות מבתי עסק עלו ל-416 מיליון שקל מ-386 מיליון, וההכנסות ממחזיקי כרטיסים זינקו ל-347 מיליון שקל מ-279 מיליון. גם ההוצאות עלו: סך ההוצאות המדווחות הגיע ל-986 מיליון שקל, לעומת 877 מיליון, והוצאות המכירה והשיווק לבדן טיפסו ל-323 מיליון שקל מ-242 מיליון.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרוויחה ישראכרט 145 מיליון שקל, לעומת הפסד של 106 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד אשתקד נבע מהוצאות חד-פעמיות, ובהן הפרשה של כ-290 מיליון שקל לשומות מע"מ בעקבות פסק דין.
ההסכם עם מועדון FLY CARD, הסכם לעשר שנים שנכנס לתוקף ב-1 באפריל 2026, הוא מנוע הצמיחה המרכזי של החברה, אבל גם מקור להוצאות כבדות. לפי המצגת, ישראכרט הנפיקה עד היום כ-390 אלף כרטיסי FLY CARD, יותר מ-250 אלף מהם ברבעון השלישי בלבד. החברה מעריכה שבזכות ההצלחה, עודף ההוצאות על ההכנסות בגין ההסכם השנה יהיה נמוך ב-70 עד 100 מיליון שקל לעומת התחזית המקורית, ושב-2027 עודף ההוצאות יתמתן. לכל תקופת ההסכם צופה ישראכרט תרומה לרווחיות של 1.2 עד 1.6 מיליארד שקל לפני מס.
מספר הכרטיסים החוץ-בנקאיים של החברה עלה ב-21% בתוך שנה, ל-1.64 מיליון, ומחזור הקניות בהם זינק ב-43%, לכ-22.5 מיליארד שקל ברבעון. סך מחזור העסקאות בכרטיסי ישראכרט הגיע לשיא של 79.5 מיליארד שקל, עלייה של 15%, ומספר הכרטיסים הפעילים עלה ל-5.1 מיליון, לעומת 4.7 מיליון לפני שנה.
תיק האשראי של ישראכרט הגיע ל-13.5 מיליארד שקל, עלייה של 21% לעומת סוף הרבעון המקביל. האשראי הצרכני עלה ב-18% לשיא של כ-9.6 מיליארד שקל, והאשראי העסקי צמח ב-30% לכ-3.9 מיליארד שקל. שיעור המחיקות נטו ירד ברבעון ל-0.29%, אף שההוצאות להפסדי אשראי עלו ל-77 מיליון שקל מ-45 מיליון.
החברה מציינת גם רקע מקרו נוח: התאוששות משמעותית אחרי מבצע "שאגת הארי", מספרי שיא של ישראלים שיוצאים לחו"ל ושתי הורדות ריבית של בנק ישראל ברבעון, ביולי ובספטמבר, שהביאו את הריבית ל-3.25%, לעומת 4.5% בסוף הרבעון המקביל.
במקביל להתייעלות, ישראכרט נערכת לגיוס הון. החברה מתכננת הנפקת זכויות בהיקף של כ-300 מיליון שקל, כדי להמשיך להגדיל את תיק האשראי, את המחזורים ואת בסיס הלקוחות. קבוצת דלק, בעלת השליטה, הודיעה שתשתתף בהנפקה ותממש את כל הזכויות שיוקנו לה, בסכום של 120 מיליון שקל לפחות, ואף תפעל להגדיל את שיעור ההחזקה שלה, עד 45% מהון החברה. זה השיעור המקסימלי שמותר בלי לבצע הצעת רכש. בנוסף, הדירקטוריון אישר עקרונית להנפיק סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים.