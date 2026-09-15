פרשת המקררים התקולים של סמסונג: אחרי טענות על הפרה שיטתית ומכוונת של הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית נגד סמסונג, השופטת נועה גרוסמן מביהמ"ש המחוזי בת"א, החליטה למנות מפקח שיפקח על יישום ההסכם ויבדוק את כשלי סמסונג בביצועו. גובה הפיצוי עליו הוסכם בהסכם הפשרה: 95 מיליון שקל.

השופטת קבעה: "כיוון שמדובר במקרה מורכב וחריג הגיעה מסקנה שיש למנות מפקח חיצוני בלתי תלוי, אשר יהיה אמון הן בדיקת ביצוע ההסדר עד ליום זה, והן על השלמתו".

גלריה מקרר סמסונג. טענות של הלקוחות נגד השירות של החברה ( צילום: יח"צ )

המפקח ימונה בעקבות תלונות צרכנים לפיהן החברה מעדיפה להחליף את המקררים התקולים שבבתי צרכנים בתוספת כסף מאשר לתקנם ושמחירי המקררים החליפיים שהיא מציעה במחסני חשמל בלבד - גבוהים לעומת מחירי הרשת ולעיתים ממחירי השוק.

נקבע שהצדדים יודיעו על עמדתם תוך 10 ימים באשר לזהות המפקח שימונה וכן באשר לכישורים הנדרשים ממנו לצורך ביצוע עבודתו. פגרת סוכות אינה במניין. המפקח יודיע תוך 10 ימים מקבלת ההחלטה בדבר מינויו האם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ובמקרה של תשובה חיובית, יגיש הצהרה על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט.

סמסונג תממן את המפקח

ביהמ"ש קבע כי "נוכח הטענות הרבות שהועלו כלפי סמסונג על התנהלותה ביישום ההסדר ונסיונות הגישור שלא הניבו תוצאות, נראה כי ראוי שההסדר לא יונח עוד לפתחם של באי כוחם של הצדדים בלבד, וגורם חיצוני בלתי תלוי ימונה כמפקח על ביצועו".

​בנוסף, יודיע המפקח מהו שכרו המבוקש, אותו תשלם סמסונג. השופטת קבעה כי: "בהינתן התהיות שעלו והעובדה שסמסונג פעלה ליישום ההסדר לבדה תוך הוצאת סמליין (היבואנית לשעבר של מוצרי סמסונג מ.ק) מיישומו ולאחר שהתרשמתי כי סמסונג הייתה יכולה להתנהל בצורה מיטבית יותר בשים לב לאמור בהחלטתי זו, ראיתי להשית על סמסונג את עלות שכרו של המפקח".

נקבע כי במסגרת תפקידו, המפקח יבחן האם הסדר הפשרה אכן בוצע עד ליום זה ביחס לחברי הקבוצה שנטען כי הטיפול לגביהם הושלם, ויגיש על כך דיווח לתיק בית המשפט בתוך 30 ימים ממועד מינויו. ככל שלמפקח תהיינה הסתייגויות או הערות כאלה ואחרות לגבי חברי קבוצה אלה, הוא יפרט אותן.

לגבי חברי קבוצה שעניינם טופל והסתיים בהתאם להסדר ולאחר שהמפקח אישר זאת, לא יינתן להם כל סעד נוסף. זאת, בכפוף לקביעת המפקח בדבר מחירי המקררים החדשים לצורך החלפה כמפורט להלן, והאפשרות כי יינתן זיכוי לאותם חברי קבוצה שכבר החליפו מקרר לפי המחירים שנקבעו במקור על ידי סמסונג.

המפקח יגיש מסקנותיו לגבי אופן הטיפול הנדרש ביחס לחברי הקבוצה שהטיפול בהם טרם הסתיים לפי ההסדר, באמצעות דו"ח מפורט ומנומק, שיוגש בתוך 45 ימים ממועד מינויו של המפקח.

מקררים יקרים במחסני חשמל

​מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה ב-2019 בטענה לתקלות סדרתיות במקררי סמסונג: הצטברות מים, הצטברות קרח, חלודה וקילופים בדלתות. במאי 2024 אושר הסדר פשרה שהעניק לחברי הקבוצה זכות לתיקון המקרר (כולל החלפת דלת במקרה של חלודה) או החלפתו בניכוי פחת.

מאז הוגשו בקשות על ידי לקוחות זכאים שונים בטענה להפרה ו/או ביזיון בית משפט ביישום הסדר הפשרה על ידי סמסונג.

במקביל, סמסונג הפסיקה את ההתקשרות עם היבואנית הרשמית הקודמת של מוצרי סמסונג לישראל (סמליין) ויישמה את ההסדר בעצמה באמצעות רשת "מחסני חשמל", ללא מעורבות סמליין.

מחסני חשמל. סמסונג בנתה עימה הסדר ( באדיבות: אלקטרה קמעונאות )

לטענתם, סמסונג טוענת באופן גורף שאין לה חלקי חילוף, בפרט דלתות ונמנעת מלהציע תיקון דלתות ללא עלות, אלא מחייבת/מכוונת את הלקוחות להחליף מקרר ולהוסיף סכום כספי משמעותי למקרר חדש. לטענת חלק מהמתלוננים יש חלקי חילוף אצל סמליין והיא גם גובה 60 שקלים על בדיקת טכנאי כאשר בפועל מגיע אדם שאינו טכנאי אלא רק מצלם את הפגמים, בידיעה מראש שאין בכוונת המשיבות לתקן את המקרר.

המקררים המוצעים להחלפה נמכרים לפי מחירון מומלץ הגבוה ממחירי השוק החופשי, כך שהטבת הזיכוי שניתנה בהסדר נבלעת ונשחקת לחלוטין. כן נטען כי סמסונג ומחסני חשמל שולחות קישור לרשימה מוגבלת של מקררים ברשת שאינם בבחינת דגם "דומה" כמו כן נטען שההחלפה נעשית אך ורק דרך רשת מחסני חשמל תוך מגוון דגמים מוגבל, בניגוד לרכישה חופשית בשוק או דרך יבואנים/משווקים אחרים.

כן מתלוננים הלקוחות על קשיים בזמינות המוקד ודרישה כפולה לשליחת מסמכים. לטענתם גם הליך גישור לא פתר את הכשלים.

סמסונג: ההסכם מיושם כראוי

סמסונג טענה כי ההסדר מיושם כראוי, תוך השקעת משאבים רבה שכללה הקמת מוקד ייעודי, אתר וביצוע תיקונים והחלפות. לטענתה, המחיר המוצע בהחלפת מקררים הוא המחיר המומלץ לצרכן של סמסונג החל על כלל הצרכנים ולא מחיר VIP כנטען וההסדר לא חייב אותה לנקוב במחיר הנמוך ביותר בשוק בכל רגע נתון.

כן טענה שההחלטה להגדיר מקרר כנדרש להחלפה נובעת משיקולים ענייניים (כגון מקררים ישנים בני 13-10 שנים שאין עבורם חלפים מיוצרים).

​עמדת חלק מהמבקשים המיוצגים על ידי עו"ד פנחס אור היא שהמעבר לביצוע ההסדר מול מחסני חשמל במקום סמליין מהווה הפרה של ההסדר ונועד להשיא רווחים לסמסונג על גב חברי הקבוצה. סמסונג טענה כי לא התחייבה לבצע את ההסדר באמצעות רשת מסוימת או דרך סמליין, וזכותה להסתייע בכל גורם שתרצה (כגון מחסני חשמל).

​ סמליין מצידה טענה כי נודע לה על סיום הסכם ההפצה מיד לאחר אישור הסדר הפשרה המקורי, היא העבירה לסמסונג את כל חלפי המקררים שהיו ברשותה, ואין לה חלק או השפעה על אופן יישום ההסדר או תמחור המקררים כיום.

​המפקח ידאג להחלפת המקררים

כעת המפקח שימונה יבחן ויקבע, בין היתר בהתחשב באמור בהחלטה זו: מהו סטטוס הטיפול לגבי חברי הקבוצה שהטיפול בהם לפי ההסדר טרם הושלם, וכן מהו המשך הטיפול הנדרש לגביהם. מטעמי יעילות, יחלק המפקח את חברי קבוצה אלה לתתי קבוצות לפי העניין ולפי שיקול דעתו.

כן יקבע האם סמסונג הצטיידה במספר סביר של חלפים לצורך ביצוע תיקון מקררים לפי ההסדר, בשים לב ללשונו ולתכליתו, לפיהן היה על סמסונג קודם לכל לפעול לתיקון מקרר כאופציה ראשונה, ואילו רק במקרה שבו יימצא כי תיקון מקרר שעונה על הקריטריונים אינו מתאפשר מסיבות סבירות, אז ורק אז להגדירו ככזה שיש להחליפו.

​הוא יבדוק גם האם מקום שבו ההסדר היה מבוצע יחד עם סמליין, כפי שנקבע במקור, אזי ההסדר היה מיושם אחרת ובאופן שמקיים את ההסדר לפי לשונו ותכליתו כאמור.

​ככל שהמפקח יסבור כי ישנם מקררים שניתן לתקן אותם ולא להחליפם, בין היתר באמצעות הצטיידות בחלפים נוספים, הוא יורה לסמסונג לעשות כן בתוך זמן סביר שייקבע על ידו.

​כן יבדוק האם מחירי המקררים שנקבעו על ידי סמסונג לצורך החלפת מקרר תקול בתשלום לפי ההסדר, מביאים את חברי הקבוצה הרלוונטיים למצב שבו בפועל הם לא מקבלים הטבה כלכלית, בשל מחירי המקררים החדשים ובשים לב למחירי מקררים דומים המקובלים בשוק.

​נקבע כי המפקח לא יקבע כאינדיקציה למחיר שוק את מחירי המקררים הנמוכים ביותר. בהקשר זה יבחן המפקח בין היתר האם השימוש ברשת מחסני חשמל לצורך ביצוע ההחלפות פגע בהסדר ובגובה המחיר של המקררים שיועדו להחלפה.