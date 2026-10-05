יזם הנדל"ן לשעבר אורן קובי, שפעל בעבר באמצעות קבוצת הנדל"ן שקרסה "אדמה", ונכנס ‏בעצמו להליך חדלות פירעון, פנה לביהמ"ש בבקשה לבחון מחדש את מצבו, וזאת לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעורו על הסדר החוב שנקבע לו בטענה שאינו יכול לעמוד בו.

"אני עושה כל שביכולתי כדי להסיר את ‏המגבלות ולחזור למעגל העבודה", ציין קובי בפנייתו לביהמ"ש. "כושר ההשתכרות שלי מאופס לחלוטין". לטענתו, אין ביכולתו לעמוד בצו תשלומים בסך 30 אלף שקל לחודש שהושת עליו.

אורן קובי בביהמ"ש, ב-2016 ( צילום: צביקה טישלר )

נגד קובי מתנהל בבית המשפט המחוזי בתל ‏אביב הליך פשיטת רגל שראשיתו ב-2016. במסגרת ההליך הוגשו נגדו יותר מ-120 תביעות חוב בסך ‏כולל של כ-34 מיליון שקל. כמו כן, נגד החברות שבשליטתו הוגשו תביעות חוב בסך כולל של ‏כ-239 מיליון שקל. במהלך הליך פשיטת הרגל הוגשו ואושרו על ידי בית המשפט שני הסדרי נושים בעניינו של ‏קובי, ואולם הם לא יצאו בסופו של דבר אל הפועל, ובאוגוסט 2025 הכריז עליו בית המשפט המחוזי ‏כפושט רגל.‏

במקביל להליך פשיטת הרגל התנהלו נגד קובי כמה הליכים פליליים, ובהם הליך שבו תלוי ועומד נגדו כתב ‏אישום מ-2025 המייחס לו, בין היתר, הונאת נושים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות ‏מחמירות ועוד. במסגרת ההליך הפלילי שוחרר קובי למעצר בית תחת פיקוח אלקטרוני, וכן עומד בעינו צו ‏שיפוטי האוסר עליו לעסוק בכל פעילות עסקית הנוגעת לנדל"ן. טרם ניתנה הכרעה במישור הפלילי ולקובי ‏עומדת חזקת החפות.‏

בפברואר 2026 עתר הנאמן, עו"ד חגי אולמן, לקביעת צו תשלומים חודשי בסך 30 אלף שקל על דרך אומדנה. ‏לטענת הנאמן, קובי מנהל אורח חיים ראוותני וזוכה לסיוע ממקורבים. קובי התנגד לבקשה. לטענתו, כושר ‏השתכרותו אפסי לחלוטין בשל מעצר הבית שבו הוא נתון וצו איסור העיסוק, והוא מתגורר בדירה שאימו ‏שוכרת ממקורותיה שלה.‏

בהחלטתו מתחילת יולי 2026 קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת הנאמן והשית על קובי צו חיוב בתשלומים ‏חודשי וזמני בסך 30 אלף שקל. קובי הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. לטענתו, בית המשפט ‏המחוזי שגה כשהשית עליו צו תשלומים חודשי בסך 30 אלף שקל על בסיס אומדנה, בשעה שכושר השתכרותו ‏אפסי בהיותו נתון במעצר בית ותחת צו איסור עיסוק.‏

בית המשפט העליון דחה לפני כשבוע את בקשת רשות הערעור של קובי בעניין צו התשלומים, אולם קבע כי אין ‏למנוע בחינה מחודשת של צו התשלומים מכאן ולהבא. "כפי שהבהיר בית המשפט המחוזי בהחלטתו, צו ‏התשלומים שהושת על אורן קובי הינו זמני, ונקבע כי לאחר שאורן קובי ימציא דוחות מלאים ומפורטים בדבר ‏מצבו הכלכלי, ניתן יהיה לשוב ולבחון את הצו", קבע העליון. "דבר שמן הסתם ייעשה בהתבסס על חקירה ‏ודרישה ועל נתוני אמת, ולא על אומדנה".‏

לפני מספר ימים פנה קובי לבית המשפט המחוזי באמצעות עו"ד חן אגבלי, והתייחס בתצהיר שהגיש לאפשרות ‏לבחון מחדש את צו התשלומים. "בית המשפט העליון סלל דרך לבחינה מחודשת של צו התשלומים, תוך ‏שנקבע כי לאחר שאמציא דוחות מלאים ומפורטים בדבר מצבי הכלכלי, ניתן יהיה לשוב ולבחון את הצו ‏בהתבסס על חקירה ונתוני אמת ולא על אומדנא", כתב. "פעלתי בדיוק נמרץ בהתאם להנחיית בית המשפט ‏העליון והמצאתי לידי הנאמן את מלוא הדוחות החסרים, המהווים תשתית ראייתית מלאה (נתוני אמת) למצבי ‏הכלכלי... בפועל, הנאמן מסרב לבחון את הראיות החדשות, אינו מזמן אותי לחקירה ומותיר אותי תחת צו ‏תשלומים בלתי אפשרי... כושר ההשתכרות שלי מאופס לחלוטין... נכפה עליי איסור חוקי ומעשי לצאת לעבוד, ‏ואין מדובר בהתחמקות מצידי".‏

"התיק הפלילי הולך ונחלש"

במסגרת הבקשה שהגיש קובי לפני כמה ימים לבית המשפט המחוזי, התבקש בית המשפט להורות לנאמן ‏לבחון לאלתר את הדוחות והמסמכים שהגיש לו קובי, לזמנו לחקירה ככל שנדרש ולהגיש את עמדתו המנומקת ‏ביחס להתאמת צו התשלומים החודשי למצבו הכלכלי האמיתי של קובי. בבקשה נטען: "הותרת צו תשלומים על ‏סך 30,000 שקל נגד אדם המצוי במעצר בית באיזוק אלקטרוני, הפועל במקביל במרץ במטרה לקבל אישור ‏חוקי לצאת לעבוד שעה שזה מילא את כל חובותיו והגיש את מלוא הדו"חות אינה סבירה ומהווה ענישה של ‏ממש, בניגוד לתכלית דיני חדלות הפירעון".‏

מאורן קובי נמסרה תגובה, אך מפאת אורכה נביא חלק ממנה, הרלוונטי לידיעה המפורסמת:‏ "הגיע הזמן שהציבור ישמע גם את הצד שלי. במסגרת הסדר הנושים לקחתי על עצמי, לפי הנתונים שבידי, ‏התחייבויות בהיקף כולל של כ-33 מיליון שקל, הכוללות גם חובות של חברות, כאשר חובותיי האישיים עמדו ‏על כ-5 מיליון שקל. איפה נשמע שאדם לוקח על עצמו התחייבויות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, פועל ‏להגיע להסדר נושים, ולבסוף מוצא את עצמו מתמודד עם כתב אישום בגין הונאת נושים? גם כיום, למרות כל ‏מה שהתרחש, אנחנו מנהלים משא ומתן לחזרה להסדר הנושים. בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות ‏הערעור שהגשתי בעניין צו התשלומים החודשי בסך 30 אלף שקל לקופת הנשייה. אני חולק על ההחלטה וסבור ‏שיש לבחון את יכולתי הכלכלית על רקע מלוא הנסיבות, לרבות ההגבלות המוטלות עליי, מצבי הכלכלי והמשא ‏ומתן לחזרה להסדר הנושים.

"אני מכבד את סמכות בתי המשפט, אך עומד על זכותי לחלוק על החלטותיהם, ‏להציג את מלוא הנתונים ולמצות את זכויותיי בהתאם לחוק. כאשר מתקיים משא ומתן לחזרה להסדר נושים ‏בהיקף כה משמעותי, אני סבור שיש לתת משקל ממשי לאפשרות להגיע לפתרון כלכלי מעשי. כבר אינני מנהל ‏את פעילותי העסקית בישראל. את זמני, מרצי ושאיפותיי אני משקיע בבניית פעילות בינלאומית. אין לי רצון ‏להמשיך לנהל את חיי באמצעות תגובות יומיומיות לכותרות העיתונים, אך גם אין בכוונתי לאפשר לפרסומים ‏חלקיים להגדיר אותי".‏