תורים מול הסניפים עוד לפני שנפתחו, אתר הזמנות אונליין שקרס ומלאי שנגמר באופן "מעורר חשד": כוס הזכוכית של סנופי אזלה במהירות מסניפי סטארבאקס ולמרות שמחיר המחירון שלה עומד על 39.95 דולר, היא החלה להימכר באתרים שונים ברשת תמורת 200 דולר.

בחלק מהסניפים לקוחות שקיוו לרכוש את הכוס הגיעו כבר ב-2 בבוקר כדי להיות ראשונים בתור, אך היו דיווחים כי המלאים אזלו ובאתר אינדיפנט נכתב כי נרשמו גם תלונות על כך שהמוצרים נמכרו מאחורי הדלפקים או בדרכים אחרות ולא ללקוחות שעמדו בתור הרגיל.

גלריה כוס סנופי שהפכה ללהיט בסאטרבאקס ( צילום: מתוך הרשתות )

כוכבת הקולקציה המדוברת היא כוס זכוכית של סנופי, שעוצבה כך שתדמה את סנופי כשסביב צווארו צעיף, עם מכסה בצורת כובע גרב ובראשו דמות של וודסטוק על הקשית. הקו עצמו כולל עשרה פריטי אספנות, ובהם כלי שתייה, אביזרים ובובת פרווה, וזמין לזמן מוגבל עד גמר המלאי. המלאי משתנה לפי מיקום, והקולקציה נמכרת בבתי הקפה המשתתפים של סטארבקס ברחבי העולם ובחנויות זכיינות בתוך קמעונאיות ענק כגון טארגט וקרוגר. כדי לנהל את הביקוש, סטארבקס קבעה מגבלת רכישה של שתי כוסות זכוכית של סנופי לכל לקוח, והמבצע מגביל רכישות לפריט אחד מכל דגם לכל חשבונית ולכל אדם.

קניתם כבר תיק לנאגטס שלכם?

במקביל, רשת ברגר קינג מתמודדת עם תופעה דומה: הלקוחות התנפלו על תיק "נאגטס" שהשיקה, וגם הוא הפך במהירות לפריט לאספנים.

מדובר בגימיק שיווקי הומוריסטי שנוצר בשיתוף פעולה עם סוכנות הפרסום Mojo Supermarket, ומטרתו לחגוג את השקת מתכון הצ'יקן נאגטס המשודרג של הרשת והרטבים החדשים שלה. זהו תיק יד זעיר המעוצב בצורה ובצבע של נאגטס עוף ועשוי טקסטורת זמש, המעוטר באותיות הכסף "BK". הוא קטן במיוחד ומיועד להכיל בדיוק נאגט אחד בודד. הוא קטן מדי בשביל טלפון נייד, ארנק, מפתחות של בית או אפילו שפתון.

תיק נאגטס שנמכר בברגר קינג. בוטים קנו את כל המלאי? ( צילום: מתוך הרשתות )

כל תיק מגיע עם מחזיק מפתחות בצורת אחד מארבעת הרטבים המשודרגים של הרשת (כמו רוטב ברביקיו חרדל-דבש, באפלו ועוד), לצד קוד דיגיטלי לקבלת מנת נאגטס חינם. התיק נמכר בארה"ב במחיר סמלי של 3.99 דולר (מחיר זהה למנת 4 יחידות נאגטס), אך הרשת שחררה כמות מוגבלת ביותר של כ-100 תיקים בלבד בכל יום דרך אתר ייעודי, מה שהפך אותו לפריט אספנים מבוקש שנועד להיות פארודיה על טרנד תיקי המיקרו של מותגי אופנת העילית.

עם זאת, גולשים רבים טענו שהמכירה הייתה מכורה מראש. התיקים נעלמו מהאתר בשנייה המדויקת שבה השעון הראה את שעת ההשקה (12:00 בצהריים), מה שהוביל להאשמות שבוטים קנו את כל המלאי.