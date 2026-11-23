התעשייה האווירית פרסמה היום (שני) דוחות טובים לרבעון השלישי של 2026, עם שיפור במדדים הפיננסיים המרכזיים. הגאות בעסקי הנשק בעולם נמשכת, וצבר ההזמנות של החברה זינק ב-24% לעומת סוף 2025 והגיע לכ-35.6 מיליארד דולר. זהו שיא כל הזמנים, והוא שווה ערך לכ-4.8 שנות פעילות.

התעשייה האווירית פרסמה היום (שני) דוחות טובים לרבעון השלישי של 2026, עם שיפור במדדים הפיננסיים המרכזיים. הגאות בעסקי הנשק בעולם נמשכת, וצבר ההזמנות של החברה זינק ב-24% לעומת סוף 2025 והגיע לכ-35.6 מיליארד דולר. זהו שיא כל הזמנים, והוא שווה ערך לכ-4.8 שנות פעילות.

התעשייה האווירית פרסמה היום (שני) דוחות טובים לרבעון השלישי של 2026, עם שיפור במדדים הפיננסיים המרכזיים. הגאות בעסקי הנשק בעולם נמשכת, וצבר ההזמנות של החברה זינק ב-24% לעומת סוף 2025 והגיע לכ-35.6 מיליארד דולר. זהו שיא כל הזמנים, והוא שווה ערך לכ-4.8 שנות פעילות.

הפעילות הביטחונית ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי של התעשייה האווירית, בהובלת חטיבת מערכות הטילים והחלל. בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הגיעו 65% ממכירות החברה מיצוא. אחרי המכירות למערכת הביטחון הישראלית, אסיה הייתה השוק הגדול ביותר של החברה.

הפעילות הביטחונית ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי של התעשייה האווירית, בהובלת חטיבת מערכות הטילים והחלל. בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הגיעו 65% ממכירות החברה מיצוא. אחרי המכירות למערכת הביטחון הישראלית, אסיה הייתה השוק הגדול ביותר של החברה.

הפעילות הביטחונית ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי של התעשייה האווירית, בהובלת חטיבת מערכות הטילים והחלל. בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הגיעו 65% ממכירות החברה מיצוא. אחרי המכירות למערכת הביטחון הישראלית, אסיה הייתה השוק הגדול ביותר של החברה.