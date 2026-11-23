התעשייה האווירית פרסמה היום (שני) דוחות טובים לרבעון השלישי של 2026, עם שיפור במדדים הפיננסיים המרכזיים. הגאות בעסקי הנשק בעולם נמשכת, וצבר ההזמנות של החברה זינק ב-24% לעומת סוף 2025 והגיע לכ-35.6 מיליארד דולר. זהו שיא כל הזמנים, והוא שווה ערך לכ-4.8 שנות פעילות.
המכירות ברבעון הגיעו לכ-2.3 מיליארד דולר, לעומת כ-1.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 20%. הרווח הנקי הסתכם ב-214 מיליון דולר, לעומת כ-164 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של כ-30%. הרווח הגולמי עלה לכ-466 מיליון דולר (כ-20% מהמכירות), לעומת כ-356 מיליון דולר (כ-19% מהמכירות) אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-268 מיליון דולר (כ-12% מהמכירות), לעומת כ-174 מיליון דולר (כ-9% מהמכירות) ברבעון המקביל.
החברה מגדילה את הוצאות המחקר והפיתוח שלה ומשקיעה בפיתוח הדורות הבאים של המערכות שהיא מייצרת. ברבעון השלישי הסתכמו הוצאות המחקר והפיתוח בכ-99 מיליון דולר, לעומת כ-90 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הפעילות הביטחונית ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי של התעשייה האווירית, בהובלת חטיבת מערכות הטילים והחלל. בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הגיעו 65% ממכירות החברה מיצוא. אחרי המכירות למערכת הביטחון הישראלית, אסיה הייתה השוק הגדול ביותר של החברה.
"אנו פועלים מסביב לשעון כדי לעמוד במחויבויותינו ללקוחותינו בארץ ובעולם, מגבירים את קצבי הייצור, מרחיבים את היכולות ההנדסיות והתפעוליות ומשקיעים בתשתיות ובאמצעים שיאפשרו לנו להתמודד עם היקפי הפעילות הגדלים", אמר מנכ"ל התעשייה האווירית גיא בר-לב. "במקביל, אנו מרחיבים את שילוב הבינה המלאכותית בתהליכי הפיתוח והייצור במטרה לייעל תהליכים, להגדיל את התפוקות, לקצר לוחות זמנים ולשפר את יכולתנו לתת מענה לצרכים המבצעיים והעסקיים של לקוחותינו. אנו ממשיכים להיערך לכל תרחיש ביטחוני ולספק למערכת הביטחון את המערכות והיכולות הנדרשות להגנה על מדינת ישראל".
חובות של מיליארדי שקלים מצד משרד הביטחון
ההכנות להנפקת מניות החברה בבורסת תל אביב מתקדמות, אך התהליך עדיין לא הושלם והתעשייה האווירית נותרה חברה ממשלתית. נכון ל-30 בספטמבר 2026, חובות משרד הביטחון לחברה מסתכמים במיליארדי שקלים. התעשייה האווירית קוראת למשרד הביטחון ולמשרד האוצר להגיע להסדרה דחופה של תשלום החוב.
"התעשייה האווירית ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת החברות הביטחוניות המובילות בעולם, עם איתנות פיננסית ותוצאות עסקיות המציבות אותה בשיאים חדשים", אמר יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית בועז לוי. "המציאות הגיאופוליטית והשינויים בתפיסות הביטחון בעולם ממחישים את חשיבותה האסטרטגית של תעשייה ביטחונית עצמאית, חזקה ומשגשגת. עבור מדינת ישראל, מדובר בנכס לאומי, המבטיח עצמאות טכנולוגית וביטחונית וכן יכולת להתמודד עם אתגרי העתיד".