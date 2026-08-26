בגיל 70, עם אימפריה עסקית חובקת ידיים ומשואה שאותה הדליק ביום העצמאות 2015 על פעילותו להורדת יוקר המחיה בישראל, לא מעט ישראלים מאמינים כי מקומו של רמי לוי, הקמעונאי החזק במדינה, הוא דווקא בפוליטיקה - מקום בו יוכל לנווט את הכלכלה משולחן מקבלי ההחלטות. הוא, מצדו, מאמין שההשפעה שלו כיום רבה יותר ומהווה מחולל שינוי מרכזי בישראל. "אני מקבל המון הצעות מסיעות פוליטיות ודוחה אותן", הוא חושף. "הפוליטיקה שלי היא לשרת את הצרכנים שלי, לדאוג שיקנו במחירים הוגנים ולייצר מקומות עבודה. אנחנו עושים הרבה יותר טוב מהרבה פוליטיקאים כי הפעילות שלנו משפיעה על האנשים ביום-יום שלהם".

כאיש עסקים שפעיל בתחומים רבים, מהן הסוגיות הכלכליות-חברתיות שזקוקות לטיפול מיידי?

"לטעמי, דווקא הסוגיה הביטחונית היא הקריטית ביותר בתקופה הזו. ברגע שיש לך ביטחון במדינה, יש גם ודאות כלכלית שתורמת לצמיחה. לשמחתי, כיום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה בכל זירות הלחימה: איראן, לבנון, עזה או סוריה, המצב השתפר. כשיש פחות איומים על מדינת ישראל, יש הרבה יותר זמן לטפל בכלכלה ולחזק אותה ואני מאמין שהכלכלה עוד תפרח".

רמי לוי ( צילום: יח"צ )





למרות המלחמה המתמשכת במספר חזיתות, אתה מרגיש שהמשק הישראלי עמיד?

"הכלכלה במדינת ישראל עדיין חזקה. אנחנו רואים מה שקורה מול הדולר, איך השקל מתחזק. כשהשקל מתחזק זה עושה טוב, כי אנחנו מדינה של ייבוא. אנחנו מייבאים הרבה יותר ממה שאנחנו מייצאים. נכון שליצואנים, כמו מגזר ההייטק, זה קצת יותר קשה, אבל המעמד הבינוני והנמוך, שחי פה, יוכל לעשות הרבה יותר עם השקל שלו מול הדולר".

יש שטוענים שעל אף החוזק של השקל מול הדולר, ירידת המחירים אינה מורגשת ממש.

"לעתים לוקח זמן עד שהצרכן מרגיש את הירידה בדולר בגלל ‘גידורים’ של חברות. בשנה הזאת הדולר ירד, אבל חברות רבות, כמו שלי למשל, גידרו את הדולר. אנחנו גידרנו הרבה כסף ב-3.50 שקלים. רק בימים האחרונים סיימנו את הגידורים האלה. כשאתה משתמש בדולר שקנית ב-3.50 למרות שהוא כרגע 3 שקלים, אתה לא יכול להוריד מחיר מיד. אני מאמין שמעכשיו, בכל מה שקשור לייבוא, אנחנו נראה ירידה במחירים".

חרטת על דגלך להוריד את יוקר המחיה ועם זאת יש טענה שרשתות השיווק מרוויחות על גב הצרכן, מה דעתך על הטענה הזו?

"תשמע, תמיד מתמקדים ביוקר המחיה כאילו זה מתחיל ונגמר בסופר, אבל לא כך הם פני הדברים. במציאות, אם תעשה קנייה חכמה בסופר תוכל לחסוך 20%-25%. אתה לא חייב לקנות את המותג המוביל שמעלים לו את המחיר, ויכול בהחלט לרכוש את המותג הפרטי שיעלה 40 אחוז פחות. למשל, קפה טורקי של חברה מוכרת יכול מול המותג הפרטי שלנו, שהוא לא פחות טוב. יש פה כוח גדול לצרכן, הוא צריך להבין שהוא לא חייב לקנות בכל מחיר".

הבעיה לא נמצאת בסופר

לוי מצביע על כך שהצרכן הישראלי לעיתים "מקטר", אך פועל נגד האינטרס שלו: "תסתכל למשל על Wolt. היא מתחזקת למרות שהמחירים שם יקרים בעשרות אחוזים. הצרכן לא שם לב, הוא רוצה שירות באותו רגע. משלם ואז מתלונן. בכלל, יש הרבה כותרות לא נכונות. מי שיודע לנתח דוחות יראה שהחברה שלי היא ציבורית ומדווחת הכול. הרווח הגולמי, התפעולי והנקי שלנו כרשת דיסקאונט הוא מהנמוכים בעולם. הבעיה היא לא אצלנו, אלא במכסים, במיסים, ברגולציה ובכשרות שמעלים את העלויות".

איך אתה רואה את הכניסה של רשתות זרות כמו קארפור וספאר? הן לא מאיימות עליכם?

"עשו מזה הרבה פופוליזם, כאילו הכנסת חברה זרה היא שתייצר את התחרות האמיתית", הוא אומר בביטול. "בישראל יש גם ככה תחרות לא קטנה, וחברות בינלאומיות מתקשות פה בגלל נושאי כשרות ולוגיסטיקה שבהם אין להן יתרון עלינו. אנחנו רואים שהן לא צומחות. הרשת שלנו נותנת פייט לכל רשת אחרת, ומבחינתי תחרות זה תמיד טוב. ברגע שאני מחולל תחרות, ואפילו אם המתחרה שלי מוריד מחיר בגללי, זה עושה לי טוב. כי בסופו של דבר עזרתי גם לאנשים שבכלל לא הגיעו אליי".

היכן לתפישתך נמצאת הבעיה המבנית של יוקר המחיה בישראל?

"בראש ובראשונה שוק הדיור, כשהמדינה היא זו שגרמה לעליית מחירי הדירות כשמכרה קרקעות למרבה במחיר במקום במחיר קבוע ובהגרלה. שנית, השירותים שאנו מקבלים מהמדינה כמו מעונות יום, ארנונה, חשמל ומים. אלו שירותים שהמחיר שלהם שרירותי, מונופוליסטי ובלעדי. זוג צעיר משלם היום על מעון לשני ילדים בין 8,000 ל-10,000 שקל בחודש. בזה צריכים לטפל".

לוי מציג חישוב מעניין גם לגבי מחירי הרכב: "רכב שעולה באירופה 60,000 שקל, עולה בארץ 120,000 בגלל מס קנייה. רכב זה לא מותרות כאשר התחבורה הציבורית לא מושלמת. אם תיקח את ה-60,000 שקל העודפים ששילמת, תוסיף דלק וביטוחים יקרים, ותחלק ל-36 חודשים – תראה שזוג צעיר משלם בערך 2,700 שקל יותר בחודש מאשר באירופה. זה סכום שהם מוציאים על רכב עוד לפני שנכנסו לסופר. זה מה שצריך לתקן".

מחנות קטנה לאימפריה כלכלית

רמי לוי נולד למרדכי ז"ל ויפה, שתיבדל לחיים ארוכים. בן שני למשפחה שבה משפחת אביו עלתה לירושלים מאורפה שבטורקיה, ומשפחת אמו עלתה מעירק. אבי סבו נמנה עם מייסדי שכונת נחלת ציון. בגיל 14, בשל קשיים בלימודים, כבר החל לעבוד בתפעול מריצות בעיר העתיקה של ירושלים עבור העירייה. ב-1976, לאחר שחרורו מצה"ל, החל את דרכו העסקית בחנות קטנה ברחוב השקמה שבשוק מחנה יהודה במחסן בגודל 38 מטר רבוע. מחנות קטנה זו צמחה אימפריית הענק עליה הוא חולש כיום, וכוללת 68 סניפי דיסקאונט, 30 סניפי ‘רמי לוי בשכונה’, 85 סניפי ‘גוד פארם’, חצי מיליון לקוחות בתקשורת, פעילות נדל"ן ומלונאות בארץ ובפאפוס.

הוא עדיין מתגורר בירושלים, נשוי לעדינה, המשמשת גזברית קבוצת "שיווק השקמה" ואב לארבעה. בתו הגדולה היא יפית לוי-אטיאס שמונתה בשנה שעברה למנכ"לית קבוצת רמי לוי שיווק השקמה. "עדינה היא יד ימיני בעסק ומילדיי יש לי 16 נכדים", הוא מתגאה. "כל הילדים שלי חזרו בתשובה ואני בעצמי שומר שבת ומתפלל שלוש פעמים ביום - גם כדי להגיד קדיש על אבי. אני גם מקפיד על הנחת תפילין כל בוקר".

האובדן של אביך גרם לך לנבור בעבר? יש דברים שהיית עושה אחרת?

"האובדן על אבי כבד. ההורים שלי מהווים 98% מההצלחה שלי בחיים. הם תמיד עודדו ונתנו לי את ברכת הדרך בכל מקום אליו צעדתי. כל יום כשאני קם בבוקר אני עושה חשבון נפש עצמי ושואל את עצמי איך אני ממשיך לשרת ולהיטיב עם הסביבה שלי. פטירתו של אבי רק חידדה אצלי את ההבנה שזאת משימת חיי".

במהלך השנים צמחה קבוצת רמי לוי והתפרשה על תחומים שונים. הרשת כולל היום מלבד הסופרמרקטים גם סלולר, תעופה (ישראייר), נדל"ן ומלונאות. "הקו המנחה שלי הוא לפעול היכן שאני יכול לייצר סינרגיה מול הצרכן, להוזיל לו ולעשות טוב למי שאני משרת אותו. אנחנו מחוללי תחרות. לכל תחום שאני נכנס, המחירים יורדים".

אתם נכנסים עכשיו גם לשוק החשמל. מה הצרכן צפוי לקבל מכם?

"אנחנו הולכים להציע חשמל לצרכנים, אבל המטרה היא גם להיכנס גם לייצור. יש לנו יתרון על יצרנים אחרים כי אנחנו מגיעים ל-2.5 מיליון לקוחות בחודש, שהם כמעט 850,000 בתי אב. יש לנו גישה ישירה וטובה יותר אליהם. נתמודד במכרזים על קרקעות או שניכנס לשותפות בייצור חשמל כדי לצמצם את פערי התיווך ולהוזיל מחירים לצרכן".

ומה לגבי התחום הפיננסי?