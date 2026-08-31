מותג של צנצנות מלפפונים חמוצים בשם "Hot Girl Pickles" מושך תשומת לב של צעירים ברחבי העולם בעקבות סרטון שנעשה ויראלי ברשתות, שבו משפיענית מתקשה לפתוח את הצנצנת. מאחורי המותג שמכוון לקהל דור ה-Z, ונמכר גם ברשתות גדולות בארצות הברית, עומדות שתי בוגרות אוניברסיטת דרום קליפורניה, שהצליחו להפוך את העסק הזה לסיפור הצלחה ששוויו מוערך כיום במיליוני דולרים.

Hot Girl Pickles, הוא המוצר המוביל של חברת Good Girl Snacks, שבסיסו בלוס אנג'לס, ושנמצא בבעלות ליאה מרקוס (26) ויסמן בחיטאר (27). לטענתן, כמה שעות אחרי פרסום הסרטון של המשפיענית אליקס ארל, האתר שלהן הוצף בהזמנות. החברה סירבה לחשוף נתוני הכנסות או רווחיות, אך שוויה נאמד לאחרונה ב-8.5 מיליון דולר, בעקבות סבב גיוס של 3 מיליון דולר - כך דווח ב-CNBC.

גלריה מייסדות החברה, ליאה מרקוס ויסמן בחיטאר ( צילום מסך מתוך יוטיוב )

השותפות מתגאות במתכונים מקוריים, אך למעשה, מדובר במלפפונים חמוצים בחומץ - לא קונספט חדש במיוחד. אלא שמרקוס ובחיטאר מצאו דרך למתג את מוצריהן באופן שמעורר תשומת לב בקרב דור ה-Z. לכל מוצר יש אריזה בצבעים בולטים - ורוד, סגול או טורקיז - שמבליטה אותו על רקע הצבעים הבסיסיים של המותגים הוותיקים על מדפי החמוצים בסופרמרקטים, והן צברו כבר 175 אלף עוקבים באינסטגרם. "כל מה שאנחנו עושות נועד ליצור תגובה", אמרה מרקוס ל-CNBC.

"עסק כזה, שפועל באינטרנט וחורג מהמקובל בתחומו, מהווה יתרון בתחרות על דור ה-Z", מסביר אמריקוס ריד, פרופ' לשיווק בבית הספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה. "בני דור Z נמצאים בשלב בחיים שבו בניית 'אמינות חברתית' בקרב בני גילם חשובה", אומר ריד. לדבריו, "פרסום ברשת על מוצרים נישתיים יכול לסייע להם לבטא חלק מהזהות שלהם בפני עוקביהם".

@alixearle I feel dumb it was easy ♬ original sound - Alix Earle הסרטון שגרם לזינוק של החברה

צריך להודות שההצלחה של הבנות לא באה בוואקום. מלפפונים חמוצים נהנים היום מגדילה בביקושים: חטיפים בטעם מלפפון חמוץ הכניסו 518 מיליון דולר לקמעונאים בין פברואר 2025 לפברואר 2026 - עלייה של כמעט 40% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, על פי נתוני חברת מחקר השוק Circana.

בחיטאר ומרקוס מספרות כי הן נהגו לשלוח זו לזו סרטוני טיקטוק על מלפפונים חמוצים כמעט מדי יום כבר ב-2023. הן החליטו לעזוב את מקומות עבודתן ולהקים את החברה יחד באותו קיץ, בזמן שטרנדים כמו "Hot Girl Walk" ו-"Girl Dinner" הגיעו לשיא הפופולריות ברשתות החברתיות, והיוו שראה לשם ולמיתוג החברה שלהן.

מוצרי החברה ( צילום מסך מתוך עמוד האינסטגרם של החברה goodgirlsnacks )

"המותג שלנו לא לוקח את עצמו ברצינות. אנחנו כל הזמן עושות ביקורת עצמית ברשתות החברתיות. אנחנו עושות דברים שלא נהוג לעשות בתחום שלנו", אומרת מרקוס.