לאחר שנים של טלטלות ואתגרים מבניים, נראה כי טבע תעשיות פרמצבטיות מצאה את המצפן שלה מחדש. תחת הנהגתו של המנכ”ל הגלובלי, ריצ’רד פרנסיס, ובישראל תחת המנכ”ל יוסי אופק, החברה הטמיעה את אסטרטגית "Pivot to Growth” שהושקה בראשית 2023. התוצאות לא איחרו לבוא: מאז ההשקה, שווי השוק של החברה זינק במיליארדי דולרים, והאופטימיות חזרה למסדרונות המטה הגלובלי ברמת החיל ויתר אתריה בישראל. עבור יוסי אופק, לא מדובר רק במספרים על גבי מסך הבורסה, אלא בטרנספורמציה של ממש בחברה.

"הדבר החשוב ביותר הוא שהאסטרטגיה מוכיחה את עצמה, וגם המספרים מוכיחים זאת עם תוספת של כ- 2.5 מיליארד דולר למכירות בשלוש שנים”, מסביר אופק בפתח דבריו. "השינוי הזה מעיד על כך שטבע נמצאת בעיצומו של תהליך "Walk the talk”, כלומר, היא לא רק מדברת על שינוי, היא מבצעת אותו בפועל, כשהיעד הוא הפיכה לחברת ביו-פארמה מודרנית המשלבת בין הליבה הגנרית החזקה שלה ותחום הביוסימילרס המתחזק לבין פיתוחים אינובטיביים פורצי דרך".

יוסי אופק ( צילום: אלעד מלכה )





המעבר של טבע לעולמות הביו-פארמה והאינובציה (תרופות מקור) הציב אותה בזירה תחרותית חדשה לחלוטין: מחברה שמתחרה מול יצרניות גנריות אחרות, לחברה שניצבת גם מול ענקיות התרופות העולמיות. "הסביבה התחרותית שלנו משתנה. טבע מתחרה גם בסקטור הגנרי וגם מול חברות התרופות האינובטיביות, שכל אחת מהן שווה 300-400 מיליארד דולר. זה ‘אוקיינוס של כרישים’. בסביבה תחרותית קשוחה כזו אתה חייב להיות יותר ממצוין, כי אנחנו עדיין לא חברה של 300 מיליארד דולר".

איך משיגים את המצוינות הזו מול החברות הללו?

"הבנו שאנחנו חייבים להכניס טכנולוגיות מתקדמות לאורך כל שרשרת הערך שלנו, מהפיתוח ועד לשיווק, וזה מה שמוביל, בין השאר, את המהפכה הענקית שטבע עוברת לאחרונה”.

מנדט ואמון בטבע ישראל

אחת הנקודות המרתקות בטרנספורמציה של טבע היא ההחלטה לנהל את זרוע החדשנות הגלובלית שלה דווקא מישראל. תוכנית (Teva Rise (TM, שנועדה לאתר ולהטמיע טכנולוגיות חיצוניות בתוך החברה, מנוהלת באופן מלא מטבע בישראל על ידי צוות בעל ניסיון הפועל כסיירת. "קיבלנו מנדט שהוא הבעת אמון אדירה. זה מעיד על האמון שנותנים בנו הדירקטוריון המנכ”ל וההנהלה הבכירה”.

מה מבדל את תוכנית Teva Rise בעיניך, לעומת תוכניות דומות אחרות?

"Teva Rise היא לא עוד תוכנית חדשנות, היא מייצגת תפיסת עולם חדשה שבמסגרתה טבע פותחת את השערים שלה לעולם הסטארט-אפים. אנחנו לא רק מאמצים טכנולוגיה, אלא מבטיחים לעצמנו עתיד להיות מצוינים. אפשר לומר שהגישה של טבע היא אקטיבית: אנחנו לא ממתינים לפתרונות אלא בונים אותם יחד עם סטארט-אפים מבטיחים מהארץ והעולם”.

התהליך שמובילה טבע מהיר וממוקד. היא השיקה עד כה שמונה אתגרים מרכזיים בתחומי המחקר והפיתוח (מו”פ), שרשרת האספקה והייצור המתקדם. הצוות הישראלי ביצע סקאוטינג ליותר מ-1,000 חברות ברחבי העולם, והסטארט-אפים שנבחרים מבצעים הוכחת היתכנות (POC) בטבע. אם הם מצליחים - הטכנולוגיה שלהם תיבחן להטמעה בקנה מידה גלובלי בכל אתרי החברה בעולם.

"במסגרת התוכנית אנחנו קוראים לסטארט אפים בישראל ובעולם להציע לנו את הפתרונות שלהם. אלו יכולים להיות פתרונות בתחום הבריאות ממודלים אנושיים מתקדמים לבדיקת תרופות ביולוגיות, שיכולים לתמוך במחקר הפרה-קליני ולהפחית שימוש בבעלי חיים היכן שניתן, דרך AI שמסייע לתכנן ניסויים קליניים בצורה חכמה יותר, ועד טכנולוגיות שמשפרות את חוויית המטופל. אלו יכולים להיות גם פתרונות בתחומים אחרים לגמרי כמו אנליטיקה מתקדמת לאופטימיזציה של מכרזים, כלים טכנולוגיים לחיזוי תחזוקה פרואקטיבית של ציוד ונכסים, כלים לניהול איכות המוצר וחיזוי סיכונים ואפילו אופטימיזציה להקצאת משאבי ייצור. כל אלה נמנים על שמונת האתגרים ותחומי התוכן שטבע שמה על הכוונת שלה".

תרבות הסטארט אפ שונה מאוד מעולם הקורפורייטים, איך אתם מגשרים על הפער?

"הקמנו כאמור צוות ייעודי שמתפקד כ’סיירת בתוך קורפורייט’. הצוות נמצא בקשר מול הסטארט אפים השונים ונותן להם מענים מדויקים ומהירים”.

ארבעה מרכזי חדשנות

נוסף על תוכנית Teva Rise הגלובלית, מוביל המנכ”ל אופק מהלך משמעותי לחיזוק האקוסיסטם הישראלי, דרך הקמת ארבעה מרכזי חדשנות (Teva Rise - Tech Hubs) באתרי החברה בישראל, בשיתוף עם רשות החדשנות. בניגוד ל-Teva Rise הגלובלית, כאן המיקוד הוא אך ורק בסטארט-אפים ישראליים, כשהיעד שנקבע שאפתני במיוחד: למעלה מ- 50 סטארט-אפים בשלוש שנים שיבצעו הוכחת היתכנות (POC) בישראל. מעבר לאיתור טכנולוגיות ישראליות חדשות ועריכת פיילוטים עם היחידות העסקיות הרלבנטיות בטבע, תוך ניצול התשתיות המאפשרות של החברה, האב-החדשנות שמוקם כעת במטה בתל-אביב, ישמש גם כמרכז חדשנות גלובלי, וירכז פעילויות חדשנות פנימיות בטבע וחיצוניות עם הטק-אקוסיסטם - לאורך כל שרשרת הערך ובכל תחומי העניין שלנו - שהם אף מעבר לבריאות, כולל סקטורים טכנולוגיים שיכולים להשיא ערך לטבע כגון פינטק, יצור חכם, טכנולוגיות AI לתשתיות IT ועוד.

עבור אופק, זהו מהלך אסטרטגי ולא רק עסקי. "באופן אישי, אני מאמין שישראל חייבת לפתח חוזקות בתחומים שמעבר לסייבר ופינטק. למי שרוצה להקים סטארט-אפ בתחום ייצור מתקדם או לוגיסטיקה אין כיום בית, ואנחנו רוצים להיות הבית שלו. למעשה, ללא השקעה בחדשנות בייצור, ישראל עלולה לאבד את נכס הייצור כחול-לבן ולכן הדבר אקוטי לכלכלת המדינה ולתעשייה".

חלק מהחזון הזה כולל שותפויות עם גופים כמו מרכז ARC בבית החולים שיבא, המאפשר לחברה לראות את כל שרשרת הערך, החל מהפיתוח ועד למטופל בקצה. "אחרי שהפיתוח יוצא מהידיים של טבע הוא עשוי לעבור באמצעות שיבא למטופלים עצמם", מסביר אופק. "זה מביא ערך ענקי לסטארט-אפים בארץ, ומייצר דור חדש של אנשים שמעזים להתעסק בתחומים שלא היו נפוצים בישראל עד היום".

על אף הזינוק לעבר החדשנות, טבע אינה נוטשת את שורשיה. הגנריקה נותרה בליבת החברה והיא המאפשרת את ההשקעות היקרות במחקר ופיתוח של מוצרים אינובטיביים. אופק גם מציג תמונה מאוזנת של העתיד: "החברה צפויה להגיע לתזרים מזומנים חופשי של כ-2.7 מיליארד דולר בשנת 2027 וכ-3.5 בשנת 2030, כשלאחר שנת 2030, כבר מחצית מההכנסות צפויה להגיע מהתרופות האינובטיביות. ממש חלוקה שווה בין תרופות גנריות וביוסימילרס מצד אחד, ובין תרופות אינובטיביות מהצד השני. זה שינוי משמעותי”, הוא קובע.

מהם מנועי הצמיחה האינובטיביים שלכם כיום?

"תרופות חדשניות להפרעות תנועה, למיגרנה ולסכיזופרניה. תרופות אלו נועדו לתת מענה לצרכים רפואיים משמעותיים בתחומים אלה, עם פוטנציאל להשפעה ושיפור איכות החיים והבריאות של המטופלים והמטופלות שלנו, והן הפכו לסיפורי הצלחה בשווקים בהם הן משווקות. בנוסף, טבע חזרה לרכוש נכסים אסטרטגיים, ובהן הרכישה האחרונה של תרופה ניסיונית לתסמונת טורט בילדים, שכבר הוגשה כתרופה חדשה לאישור ה-FDA. בנוסף, יש לנו צבר מוצרים בפיתוח מבטיח ומגוון, בפרט בתחום האימונולוגיה ומערכת העצבים המרכזית".