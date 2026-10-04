התנפלות על אסאי בת"א: אחת מרשתות מזון הבריאות הכי טרנדיות בעולם, Oakberry (אוקברי) חזרה לת"א ופתחה שני סניפים חדשים, בקניון tlv ובחוף בוגרשוב. הסניף בבוגרשוב חווה שבוע של תורים וביקושים חריגים: הישראלים נהרו לסניף אחרי שהתגעגעו לקערות ולשייקים של הסופר פוד הזה והסכימו לשלם הרבה על מנה שנראית כמו גלידה.

אסאי בול מתומחר ברשת בישראל ב-56-37 שקל. סמוזי בגודל קלאסיק נמכר שם ב-35 שקל ו-42 בגודל גדול, ותשלמו 42 שקל על אסאי נקי בגודל קטן, 51 שקל לבינוני ו-61 שקל לגדול.

גלריה רשת האסאי הבינלאומית OAKBERRY ( צילום: מירב קריסטל )

רשת Oakberry נחשבת לאחת הצומחות בעולם בתחום הפאסט פוד בריאות עם 1,100 סניפים ב-60 מדינות. הרשת, שנוסדה ב-2016 היא כיום חברת האסאי הגדולה בעולם. היזם הברזילאי ג'ורג'יוס פרנגוליס מוביל את הרשת, והוא מפרסם אותוה גם במרוצי פורמולה 1. פרנגוליס הוא בן זוגה של הטניסאית אריאנה סבלנקה, המשמשת גם כשגרירת המותג.

אוקברי החלה כקיוסק קטן בשטח של כ-6 מ"ר בקניון סידאג'י סאו פאולו בברזיל אותו פרנגוליס הקים בעזרת כספי ביטוח שקיבל אחרי שחלה בסרטן. משם היא צמחה במהירות למאות סניפים בברזיל ואחר כך לעולם. רוב סניפי הרשת מופעלים בזכיינות למעט מספר סניפי דגל. לשם הרשת אגב, שילוב של המילים אלון ופרי יער, אין קשר לאסאי הוא פשוט נשמע טוב למייסד.

"נפתח 30 סניפים. יש כשרות בד"צ"

נציג המותג בארץ, פלאביו מנצור, הפעיל סניף בפרישמן שנפתח ב-2021 ונסגר לפני כמה חודשים. במקביל הוא צמח במקומות אחרים בארץ: יש לו סניפים בזכיינות בחוף של מוש באכזיב ובאילת, סניף נוסף באילת, סניף באגריפס ירושלים ובקריון והוא גם מפעיל פוד טראק לאירועים. סך הכל פועלים כרגע 8 סניפים והתוכניות הן עוד 10 סניפים בשנה הקרובה ו-30 סך הכל בכל הארץ.

OAKBERRY. "נביא דברים נוספים מברזיל" ( צילום: מירב קריסטל )

"אנחנו רוצים לפתוח סניף בקניון מלחה עזריאלי ולפחות ארבעה סניפים נוספים בקניוני עזריאלי, ת"א, איילון וב"ש", אמר מנצור ל-ynet. "בעזרת השם, לקח לי חמש שנים להגיע למקום הזה. עכשיו חזרתי משלושה שבועות בברזיל ואני מתכנן להביא משם עוד דברים מיוחדים לתפריט ולהתפרס בכל הארץ".

הרשת הבינלאומית לא חוששת להתרחב בישראל? "לא. הבעלים ברזילאי וגם אני ברזילאי והוא שמח לפתוח בישראל. יש לנו כשרות בד"צ, יש עוד סניפים כשרים בעולם למשל באוסטרליה ואנחנו לא מדברים על פוליטיקה ולא מזכירים פוליטיקה בשום פלטפורמה".

מה גובה ההשקעה בסניף? "כ-400 אלף שקל".

56-37 שקל לאסאי בהרכבה עם כמה תוספות שרוצים

כיוון שאסאי הוא חומר גלם יקר, בטח אסאי אורגני מומתק באגאבה שנמכר באוקברי, מחירי המנות גבוהים. אסאי בהרכבה (bawl), שהוא הלהיט פה, נמכר ב-37 שקל לגודל ONE שנפחו 270 מ"ל, 46 שקל לגודל קלאסיק (Classic) 350 מ"ל, ו-56 שקל לגודל דה וורקס (The Works) בנפח 500 מ"ל. הגודל הענק, 650 או 720 מ"ל, תלוי במדינה, שנקרא The Oak לא הגיע לארץ.

שייק אסאי קלאסיק 350 מ"ל נמכר ב-35 שקל וגודל דה וורקס 500 מ"ל יעלה 42 שקל. בסיס לשייק לבחירה: מים, חלב, קרם קוקוס, חלב שקדים או חלב סויה.

ניתן להוסיף לבול ולשייק בחינם כמה תוספות שרק רוצים, אם כי יש כמה תוספות בתשלום. בין התוספות: בייגלה, שיבולת שועל, פודינג צ'יה, קרם פיסטוק, אוכמניות, בננה, מנגו וספיישלים כמו אבקת חלבון וניל, ספירולינה ומאצ'ה.

אפשר גם לקנות אסאי במשקל 250 גרם כולל 3 תוספות בצד ב-38 שקל, 500 גרם כולל 4 תוספות בצד ב-75 שקל ו-1 ק"ג כולל 8 תוספות בצד 140 שקל.

בקרוב יימכרו ברשת גם שייקים עם מאצ'ה בתמחור נפרד: 350 מ"ל ב-24 שקל ו-500 מ"ל ב-29 שקל, מאצ'ה פיסטוק: 26 שקל ו-31 שקל. תוספת חלבון 4 שקלים.

המחירים בעולם די דומים למחירי ישראל

נראה שהמחירים בארץ דומים למחירים באירופה. התפריט של Oakberry מבוסס על קונספט של התאמה אישית בשני פורמטים עיקריים בול (Açaí Bowl) ושייק (Açaí Smoothie). הבסיס, סורבה אסאי אורגני, זהה בכל העולם וההבדלים בין המדינות הם בעיקר בגדלים ובתוספות (למשל באירופה מציעים גרנולה קיטו, גוג'י ברי, פטל, פאצ'וקה זרו וקשיו שאין בארץ).

תפריט של רשת האסאי OAKBERRY ( צילום: מירב קריסטל )

לדוגמא, בול אסאי בדנמרק נמכר ב-31.7 שקל ל-ONE בגודל 270 מ"ל, 36.4 שקל לקלאסיק 350 מ"ל ו-43 שקל ל-500 מ"ל גודל WORKS. שייק נמכר בדנמרק ב-31.74 לקלאסיק, ו-38.7 שקל לגודל וורקס. בבריטניה אסאי יקר מישראל: 53-48 שקל לסמוזי ובול (אסאי בהרכבה) נמכר ב-63-53 שקל. בגרמניה תשלמו פחות: 37-31 שקל לסמוזי ו-44-34 שקל לבול. עוד מקומות זולים מישראל: דובאי וקפריסין.

בברזיל אגב, תשלמו חצי מחיר: 14.15 שקל לבול 270 מ"ל גודל ONE. על גודל קלאסיק 350 מ"ל תשלמו 17.1 שקל, 500 מ"ל וגודל WORKS נמכר ב-22.41 שקל. גודל THE OAK שלא קיים בארץ, נמכר בברזיל ב-28.3 שקל ל-720 מ"ל. קערות מיוחדות נמכרות ב-25.4-19 שקל.

בגלל יתרונות בריאותיים, נראה שצרכנים מוכנים לשלם הרבה על מאכל שמזכיר סורבה או גלידה. באסאי, פרי שמזכיר אוכמניות במראה שגדל בברזיל, יש נוגדי חמצון והוא מכיל חומצות שומן, סיבים תזונתיים, ויטמיני ויטמינים A, C ו-E ומינרלים כמו סידן, אשלגן ומגנזיום. יחד עם זאת, עם כל התוספות שהרשת המציעה המשקה עלול להפוך לעתיר סוכר.

הפנים של סניף בוגרשוב: יוליה פלוטקין

​יוליה פלוטקין, שחקנית, דוגמנית ומנחת סדנאות, היא הבעלים של סניף בוגרשוב השוקק, שנפתח בשטח המספרה של גל פוני על שטח של 20 מ"ר.

"באמת שהיה לנו חג סוכות שמח", היא מספרת. "פתחנו לפני שבוע אחרי שזיהיתי את הפוטנציאל של הלוקיישן מול הים ושל הרשת, שמוכרת אסאי שאין דומה לו. היה לי איזשהו ויז'ן של חוויית לקוח צעירה ותוססת ומול הים, ומשהו כזה שהוא סופר קול ומגניב, שיביא את כל אנשי הלייפסטייל, כל אנשי הפודיז.

"ברגע שמצאתי את הלוקיישן הנכון הלכתי על זה בכל הכוח והנה, זה מחזיר את עצמו. אנשים ומשפחות וילדים מכל גיל הגיעו. צעירים שיחקו פה שש בש. זה מול הים, המרפסת ענקית, והכל כזה נראה מיקונוס סטייל. אסאי מתקשר לדעתי עם חוף ובאמת, אנשים באים לפה בבגדי יום, עם החול עליהם, שזופים, מתיישבים, נהנים מהשקיעה. אין יותר כיף מזה".

עוד מעט חורף, את לא חוששת מירידה במכירות? "תופתעי, אנשים אוכלים אסאי גם בחורף. זה גם יהיה בית קפה קטן, כי יש מאצ'ות ויהיה שייקים, ואולי גם קפה אם יהיה מקום למכונה. אנשים ישבו אצלי עד 22:00 אתמול. הגיעו מכל הארץ. ממש חיכו שאוקברי תחזור לת"א".