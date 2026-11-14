אחרי הירידה אמש (שישי) ב-2%, מניית אנבידיה צללה בסיכום השבועי ב-13%, הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז אפריל 2025, וסיימה שבוע שישי ברציפות בירידה. מדובר ברצף הירידות השבועי הארוך ביותר של אנבידיה מאז 2012. בפועל, איבדה ענקית השבבים מתחילת אוקטובר לא פחות מ-30% מהשווי שלה, כ-1.7 מיליארד דולר, ונדחקה מתחת לאפל.

אנבידיה, שהייתה במשך רוב השנה החברה בעלת השווי הגדול בעולם, ספגה את הירידות עוד לפני פרשת ג'נסן הואנג השבוע, אבל המכירות בוול סטריט התגברו בימים האחרונים. הואנג, שייסד את אנבידיה ועמד בראשה במשך 33 שנה, התפטר ביום חמישי לאחר שנחשפו שני רומנים מחוץ לנישואים שניהל: אחד עם מי שנחשדת כמרגלת סינית, והשני עם עובדת בחברה. הדירקטוריון מינה את מנהלת הכספים, קולט קרס, למנכ"לית זמנית, עד שיימצא מחליף קבוע.

גלריה משרדי אנבידיה ביקנעם ( צילום: אמיר שטנגר, wikipedia )

הידיעה על הרומן הראשון עם אליס הואנג, לשעבר בכירה בחברת מגה-ספיד, עלתה לכותרות בסוף השבוע שעבר, כשהואנג שלח מכתב לעובדים ובו התנצל על כך ש"לא הייתי נאמן לאשתי". ביום רביעי בלילה התכנס הדירקטוריון, לאחר שה"ניו יורק טיימס" דיווח על הרומן השני, עם סגנית הנשיא של החברה לתחום הבריאות, קימברלי פאוול. ביום חמישי אחה"צ הואנג כבר היה מחוץ לאנבידיה. בכך הסתיימה נפילה מדהימה של מייסד אנבידיה, שהפך לאחד מבעלי הברית הבולטים של הנשיא דונלד טראמפ בעולם העסקי.

"עם העזיבה המצערת של המנכ"ל ג'נסן הואנג, אנחנו צופים מעבר מאתגר לאנבידיה בחודשים הקרובים", כתב גיל לוריא, אנליסט בבית ההשקעות D.A. Davidson, בדוח שפרסם ביום חמישי. לוריא הוריד את מחיר היעד למניה ל-200 דולר, לעומת 300 דולר, אך השאיר את המלצת הקנייה. "אנחנו מאמינים שהשוק כבר התאים את עצמו כראוי למעבר הזה", כתב.

בשבוע שעבר, עוד לפני עזיבתו של הואנג, ירדה מניית אנבידיה בכ-9%. רוב הירידה הגיעה אחרי בחירות האמצע בארה"ב, שהסתיימו בניצחונות גורפים לדמוקרטים ובאישור עשרות הצעות במשאלי עם שעלולות להאט את בניית תשתיות הבינה המלאכותית.

קולט קורס וג'נסן הואנג ( צילום: Jim Watson/AFP )

בשבועות שלפני הבחירות ירדה המניה יחד עם שאר מניות הבינה המלאכותית, על רקע חשש שעליית הריבית תפגע בחברות הממונפות. אנבידיה אמנם רווחית מאוד, אבל לקוחות גדולים שלה, כמו חברות הענן החדשות תלויים בשוקי החוב.

לקראת השבוע הבא, הלחץ עובר למנכ"לית הזמנית החדשה קרס. אנבידיה צפויה לפרסם את הדוחות הרבעוניים שלה ביום שלישי. לפי LSEG, האנליסטים צופים צמיחה של 91% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ל-108.9 מיליארד דולר.