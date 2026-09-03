אחרי הקריירה המרשימה ב-NBA, עומרי כספי, אגדת כדורסל ישראלית וכיום משקיע הון סיכון, הולך ומעמיק את השקעותיו בתחום ההייטק: כספי גייס 250 מיליון דולר לקרן שלישית של קרן ההון-סיכון "סוויש ונצ'ורס" (Swish Ventures), שהקים בתחילת 2025. עם השלמת הגיוס, הנכסים המנוהלים של "סוויש" גדלים לכ-800 מיליון דולר.

אחרי הקריירה המרשימה ב-NBA, עומרי כספי, אגדת כדורסל ישראלית וכיום משקיע הון סיכון, הולך ומעמיק את השקעותיו בתחום ההייטק: כספי גייס 250 מיליון דולר לקרן שלישית של קרן ההון-סיכון "סוויש ונצ'ורס" (Swish Ventures), שהקים בתחילת 2025. עם השלמת הגיוס, הנכסים המנוהלים של "סוויש" גדלים לכ-800 מיליון דולר.

אחרי הקריירה המרשימה ב-NBA, עומרי כספי, אגדת כדורסל ישראלית וכיום משקיע הון סיכון, הולך ומעמיק את השקעותיו בתחום ההייטק: כספי גייס 250 מיליון דולר לקרן שלישית של קרן ההון-סיכון "סוויש ונצ'ורס" (Swish Ventures), שהקים בתחילת 2025. עם השלמת הגיוס, הנכסים המנוהלים של "סוויש" גדלים לכ-800 מיליון דולר.

בסך הכל, "סוויש" של כספי השקיעה עד כה ב-20 חברות, מהן שמונה חדי-קרן בשווי כולל של יותר מ-60 מיליארד דולר. בין החברות הבולטות שבהן השקיעה: Cognition AI, Applied Compute, EON, Wonderful ועוד. אחת ההשקעות הבולטות של הקרן הייתה לאחר שהשתתפה בסיבוב גיוס ענק של 180 מיליון דולר לחברת הסייבר "גלואו" (Glow), שהגיעה כבר ביום חשיפתה לשווי של 1.2 מיליארד דולר. לצד הקרן של כספי השקיעו בחברה כמה מקרנות ההייטק הגדולות בעולם, בהן סקויה ורדפוינט.

בסך הכל, "סוויש" של כספי השקיעה עד כה ב-20 חברות, מהן שמונה חדי-קרן בשווי כולל של יותר מ-60 מיליארד דולר. בין החברות הבולטות שבהן השקיעה: Cognition AI, Applied Compute, EON, Wonderful ועוד. אחת ההשקעות הבולטות של הקרן הייתה לאחר שהשתתפה בסיבוב גיוס ענק של 180 מיליון דולר לחברת הסייבר "גלואו" (Glow), שהגיעה כבר ביום חשיפתה לשווי של 1.2 מיליארד דולר. לצד הקרן של כספי השקיעו בחברה כמה מקרנות ההייטק הגדולות בעולם, בהן סקויה ורדפוינט.

בסך הכל, "סוויש" של כספי השקיעה עד כה ב-20 חברות, מהן שמונה חדי-קרן בשווי כולל של יותר מ-60 מיליארד דולר. בין החברות הבולטות שבהן השקיעה: Cognition AI, Applied Compute, EON, Wonderful ועוד. אחת ההשקעות הבולטות של הקרן הייתה לאחר שהשתתפה בסיבוב גיוס ענק של 180 מיליון דולר לחברת הסייבר "גלואו" (Glow), שהגיעה כבר ביום חשיפתה לשווי של 1.2 מיליארד דולר. לצד הקרן של כספי השקיעו בחברה כמה מקרנות ההייטק הגדולות בעולם, בהן סקויה ורדפוינט.

הקרן החדשה מתכוונת להשקיע בכ-12 חברות נוספות סכום ממוצע של כ-20 מיליון דולר בכל חברה, לצד קרן נוספת או כמשקיעה מצטרפת. היא תתמקד בסטארט-אפים הפועלים בתחומי הסייבר, תשתיות טכנולוגיות, "פיזיקל AI", תעשייה ביטחונית, AI לענפי תעשייה וטכנולוגיה לממשלות.

הקרן החדשה מתכוונת להשקיע בכ-12 חברות נוספות סכום ממוצע של כ-20 מיליון דולר בכל חברה, לצד קרן נוספת או כמשקיעה מצטרפת. היא תתמקד בסטארט-אפים הפועלים בתחומי הסייבר, תשתיות טכנולוגיות, "פיזיקל AI", תעשייה ביטחונית, AI לענפי תעשייה וטכנולוגיה לממשלות.

הקרן החדשה מתכוונת להשקיע בכ-12 חברות נוספות סכום ממוצע של כ-20 מיליון דולר בכל חברה, לצד קרן נוספת או כמשקיעה מצטרפת. היא תתמקד בסטארט-אפים הפועלים בתחומי הסייבר, תשתיות טכנולוגיות, "פיזיקל AI", תעשייה ביטחונית, AI לענפי תעשייה וטכנולוגיה לממשלות.

כספי, המייסד, הוא שותף-מנהל יחיד ב"סוויש ונצ'רס". בין המשקיעים בקרן החדשה נמנים המשקיעים הקודמים של "סוויש" לצד משקיעים חדשים, בהם קרן סקויה, גופים מוסדיים אמריקאיים ובהם קרנות פנסיה, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב וחברות "פמילי אופיס".

כספי, המייסד, הוא שותף-מנהל יחיד ב"סוויש ונצ'רס". בין המשקיעים בקרן החדשה נמנים המשקיעים הקודמים של "סוויש" לצד משקיעים חדשים, בהם קרן סקויה, גופים מוסדיים אמריקאיים ובהם קרנות פנסיה, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב וחברות "פמילי אופיס".

כספי, המייסד, הוא שותף-מנהל יחיד ב"סוויש ונצ'רס". בין המשקיעים בקרן החדשה נמנים המשקיעים הקודמים של "סוויש" לצד משקיעים חדשים, בהם קרן סקויה, גופים מוסדיים אמריקאיים ובהם קרנות פנסיה, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב וחברות "פמילי אופיס".

לדברי כספי, בשיחה עם ynet, "מבחינתנו, הקרן החדשה היא המשך ישיר לאסטרטגיה הממוקדת שלנו: אנחנו רוצים להיות השותפים הכי משמעותיים ליזמים המובילים בעולם. אנחנו מאמינים בבחירה מדויקת של מספר קטן של יזמים יוצאי-דופן בכל שנה".

לדברי כספי, בשיחה עם ynet, "מבחינתנו, הקרן החדשה היא המשך ישיר לאסטרטגיה הממוקדת שלנו: אנחנו רוצים להיות השותפים הכי משמעותיים ליזמים המובילים בעולם. אנחנו מאמינים בבחירה מדויקת של מספר קטן של יזמים יוצאי-דופן בכל שנה".

לדברי כספי, בשיחה עם ynet, "מבחינתנו, הקרן החדשה היא המשך ישיר לאסטרטגיה הממוקדת שלנו: אנחנו רוצים להיות השותפים הכי משמעותיים ליזמים המובילים בעולם. אנחנו מאמינים בבחירה מדויקת של מספר קטן של יזמים יוצאי-דופן בכל שנה".