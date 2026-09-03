אחרי הקריירה המרשימה ב-NBA, עומרי כספי, אגדת כדורסל ישראלית וכיום משקיע הון סיכון, הולך ומעמיק את השקעותיו בתחום ההייטק: כספי גייס 250 מיליון דולר לקרן שלישית של קרן ההון-סיכון "סוויש ונצ'ורס" (Swish Ventures), שהקים בתחילת 2025. עם השלמת הגיוס, הנכסים המנוהלים של "סוויש" גדלים לכ-800 מיליון דולר.
בסך הכל, "סוויש" של כספי השקיעה עד כה ב-20 חברות, מהן שמונה חדי-קרן בשווי כולל של יותר מ-60 מיליארד דולר. בין החברות הבולטות שבהן השקיעה: Cognition AI, Applied Compute, EON, Wonderful ועוד. אחת ההשקעות הבולטות של הקרן הייתה לאחר שהשתתפה בסיבוב גיוס ענק של 180 מיליון דולר לחברת הסייבר "גלואו" (Glow), שהגיעה כבר ביום חשיפתה לשווי של 1.2 מיליארד דולר. לצד הקרן של כספי השקיעו בחברה כמה מקרנות ההייטק הגדולות בעולם, בהן סקויה ורדפוינט.
הקרן החדשה מתכוונת להשקיע בכ-12 חברות נוספות סכום ממוצע של כ-20 מיליון דולר בכל חברה, לצד קרן נוספת או כמשקיעה מצטרפת. היא תתמקד בסטארט-אפים הפועלים בתחומי הסייבר, תשתיות טכנולוגיות, "פיזיקל AI", תעשייה ביטחונית, AI לענפי תעשייה וטכנולוגיה לממשלות.
כספי, המייסד, הוא שותף-מנהל יחיד ב"סוויש ונצ'רס". בין המשקיעים בקרן החדשה נמנים המשקיעים הקודמים של "סוויש" לצד משקיעים חדשים, בהם קרן סקויה, גופים מוסדיים אמריקאיים ובהם קרנות פנסיה, אוניברסיטאות מובילות בארה"ב וחברות "פמילי אופיס".
לדברי כספי, בשיחה עם ynet, "מבחינתנו, הקרן החדשה היא המשך ישיר לאסטרטגיה הממוקדת שלנו: אנחנו רוצים להיות השותפים הכי משמעותיים ליזמים המובילים בעולם. אנחנו מאמינים בבחירה מדויקת של מספר קטן של יזמים יוצאי-דופן בכל שנה".
מדוע יש צורך בקרן נוספת, שלישית, ל"סוויש"? האם יש לה מיקוד אחר משתי הקרנות האחרות? "אנחנו מתמקדים בלהיות השותפים הכי קרובים ליזמים שבונים את העתיד. זה כוכב הצפון שלנו. הקרן החדשה מאפשרת לנו לתמוך במהפכה הכי גדולה כיום, ה-AI, וזה זמן מצוין להשקיע. אנחנו ממשיכים לחפש יזמים יוצאי דופן שבונים חברות עם שאיפות גדולות ופועלים בשווקים משמעותיים. השלמת גיוס הקרן השלישית בתוך פרק זמן קצר, ובתמיכת כמה מהמשקיעים המוסדיים המובילים בעולם, היא בראש ובראשונה הבעת אמון ביזמים שאנחנו מלווים".
האם לקריירה הספורטיבית שלך יש קשר לפעילות בקרן? "הספורט והכדורסל הם חלק משמעותי מהזהות שלי ומהרשת שבניתי לאורך השנים. מעבר לכך שהם פתחו בפניי דלתות והכירו לי אנשים מכל העולם - הם גם מאפשרים ליצור ולטפח מערכות יחסים לאורך זמן. החיבור הזה רלוונטי גם לעולם העסקי וההשקעות".
האם אתה מגייס משקיעים גם בין ספורטאים ידועים? "דרך הרשת שנבנתה לאורך השנים אני פוגש אנשים בכירים שמשקיעים בקרנות, יזמים, וגם אנשים שיכולים להפוך בהמשך ללקוחות או לשותפים של חברות הפורטפוליו שלנו. בסופו של דבר, עולם ההון סיכון מבוסס הרבה על אנשים, אמון ומערכות יחסים, והספורט בהחלט היה ועודו חלק משמעותי מהיכולת שלי לבנות את הקשרים האלה".
בהקשר הזה, אחת ההשקעות של כספי שזכתה לסיקור תקשורתי הייתה בחברת הסייבר הישראלית Upwind שפיתחה פלטפורמה לאבטחת ענן. בין המשקיעים בחברה היו כאמור קרן הון הסיכון של כספי וקרן ההשקעות של שחקן ה-NBA סטף קרי, איתו הוא שיחק בגולדן סטייט.