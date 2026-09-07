נוהל "גילוי מרצון" של רשות המסים, שאיפשר למשתמטי מס לדווח על הכנסות שלא דיווחו עליהן מבלי לעמוד לדין פלילי - הניב פחות כספים מהמצופה. זו הפעם הרביעית ב-15 השנים האחרונות שהרשות מפעילה נוהל כזה, אך הפעם עם פחות אנונימיות למבקשים, בעקבות דרישה של משרד המשפטים - מה שכנראה צמצם את מספר הפונים. לראשונה נכללו בנוהל גם הכנסות שלא דווחו מקריפטו, לצד שכר דירה וחשבונות בחו"ל. ברשות המסים אין כרגע כוונה לחדש את הנוהל, כך שמי שייתפס מעתה בהעלמת מס יעמוד לדין.
מנתוני רשות המסים שפורסמו היום (שני) עולה כי הוגשו 823 בקשות לגילוי מרצון, שבהן דווח על הון בהיקף כולל של 1.89 מיליארד שקלים. גורמים ברשות אמרו בעבר כי הם מצפים לדיווח על העלמות של מיליארדי שקלים רבים. עוד דיווחה הרשות כי סכום קרן המס המשוער במסגרת בקשות אלה עומד על 152.6 מיליון שקל. כמחצית מהבקשות הוגשו במהלך אוגוסט 2026, החודש האחרון שבו היה הנוהל בתוקף.
התחומים המרכזיים שעליהם דיווחו המבקשים:
- הכנסות משכר דירה: 324 בקשות, שבהן דווח על הון בהיקף של 358.2 מיליון שקל ועל מס משוער בסך של 32.3 מיליון שקל
- נכסים דיגיטליים: 203 בקשות, שבהן דווח על הון בהיקף של 482.5 מיליון שקל ועל מס משוער בסך של 51 מיליון שקל
- חשבונות בנק בחו"ל: 197 בקשות, שבהן דווח על הון בהיקף של 623.1 מיליון שקל ועל מס משוער בסך של 41.9 מיליון שקל
נושאים נוספים שעליהם דיווחו המבקשים כללו, בין היתר, רווחי הון, ירושות, הכנסות מעסקים ויהלומים.
יש לציין כי בקשה אחת עשויה לכלול יותר מתחום אחד, ולכן קיימת חפיפה בין הנתונים בחלוקה לנושאים. הנתונים כוללים גם בקשות שטרם אושרו או שהטיפול בהן טרם הסתיים. סכומי ההון והמס מבוססים על הצהרות המבקשים ואינם משקפים בהכרח את סכומי המס שייקבעו או ייגבו בתום הטיפול.
הנוהל, שפורסם באוגוסט 2025, באישור היועצת המשפטית לממשלה, אפשר למי שעברו על חוקי המס לדווח מיוזמתם על הכנסות והון שלא דווחו, לשלם את מלוא המס המתחייב ולקבל חסינות מהליך פלילי, בכפוף לתנאים שנקבעו בו. הנוהל חל על כלל מערכי המס - מס הכנסה, מע"מ, מכס ומיסוי מקרקעין. הנוהל הסתיים ב-31 באוגוסט, לאחר שנה שבה התאפשר לאזרחים לדווח מיוזמתם על הכנסות והון שלא דווחו, לשלם את המסים המתחייבים כדין ולהימנע בשל הגילוי - לפני שחוקרי הרשות מגלים את העלמות המס - מהליכים פליליים.
הנוהל הופעל בעבר בשנים 2011–2012, 2014–2016 ו-2017–2019, ובמסגרתו נפתחו סך הכל כ-9,000 תיקים ונגבה מס בסכום כולל של כ-5 מיליארד שקלים.