נוהל "גילוי מרצון" של רשות המסים, שאיפשר למשתמטי מס לדווח על הכנסות שלא דיווחו עליהן מבלי לעמוד לדין פלילי - הניב פחות כספים מהמצופה. זו הפעם הרביעית ב-15 השנים האחרונות שהרשות מפעילה נוהל כזה, אך הפעם עם פחות אנונימיות למבקשים, בעקבות דרישה של משרד המשפטים - מה שכנראה צמצם את מספר הפונים. לראשונה נכללו בנוהל גם הכנסות שלא דווחו מקריפטו, לצד שכר דירה וחשבונות בחו"ל. ברשות המסים אין כרגע כוונה לחדש את הנוהל, כך שמי שייתפס מעתה בהעלמת מס יעמוד לדין.