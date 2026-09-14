מחר (שלישי) תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, וההערכות בשוק ההון מצביעות על עלייה חריגה של 0.8%-1%. נתון חודשי גבוה כזה צפוי לקטוע את מגמת ההתמתנות שנרשמה לאחרונה. בעקבות המדד, ובהתחשב בכך שבאוגוסט אשתקד נרשמה עלייה של 0.7%, צפויה האינפלציה השנתית לטפס מ-1.5% לכ-1.6%-1.8%.
אחד הגורמים המרכזיים להתייקרות הוא מחיר הדלק: בתחילת אוגוסט עלה מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ב-61 אגורות. בסעיף התחבורה והתקשורת צפויה עלייה של כ־3.9%, בין היתר בשל התייקרות הדלק.
לכך מצטרפות ההשפעות העונתיות של שיא הקיץ והחופש הגדול. מחירי הטיסות לחו"ל והאירוח צפויים לעלות ביותר מ-8% בשל הביקוש הגבוה, ואילו הקייטנות, האטרקציות והבילויים המשפחתיים יתייקרו בכ-1%. התחזיות מצביעות גם על עלייה של 0.8% בסעיף הדיור, המשקף בעיקר את מחירי השכירות, ושל כ-0.3% במחירי המזון והתוצרת הטרייה.
העלייה החדה מגיעה לאחר חודשיים מתונים בהרבה. מדד יוני נותר ללא שינוי, ואילו ביולי נרשמה עלייה של 0.3%, שהעמידה את קצב האינפלציה השנתי על 1.5%.
עם זאת, התחזיות להמשך השנה מורכבות יותר. מיד לאחר מדד אוגוסט הגבוה צפוי בספטמבר תיקון, עם מדד שלילי ראשון זה חודשים וירידה משוערת של כ-0.2%. הסיבות העיקריות הן הצניחה העונתית במחירי הטיסות בתום החופש הגדול והוזלת הדלק בישראל. עד סוף 2026 צפויה האינפלציה להתייצב סביב מרכז היעד של בנק ישראל, כ-2% בשנה.
בזירת המדיניות המוניטרית, הנתון הצפוי עלול לצנן את האופטימיות בקרב הלווים. לאחר שלוש הפחתות ריבית רצופות, הכלכלנים מעריכים כי הסיכוי שהוועדה המוניטרית של בנק ישראל תבצע הורדה רביעית בהחלטתה הקרובה, ב-21 באוקטובר, קלוש.
אף שהזינוק באוגוסט צפוי להיות זמני, הוא מצטרף לסיכונים גיאופוליטיים מתמשכים, לאפשרות של פיחות בשקל וללחצי מחירים בעולם. גם העלייה המחודשת במחירי הנפט, על רקע המתיחות הגוברת במצרי הורמוז, והאפשרות שהריבית במדינות מובילות תעלה בקרוב צפויות להשפיע על ההחלטה.