מחר (שלישי) תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, וההערכות בשוק ההון מצביעות על עלייה חריגה של 0.8%-1%. נתון חודשי גבוה כזה צפוי לקטוע את מגמת ההתמתנות שנרשמה לאחרונה. בעקבות המדד, ובהתחשב בכך שבאוגוסט אשתקד נרשמה עלייה של 0.7%, צפויה האינפלציה השנתית לטפס מ-1.5% לכ-1.6%-1.8%.

אחד הגורמים המרכזיים להתייקרות הוא מחיר הדלק: בתחילת אוגוסט עלה מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ב-61 אגורות. בסעיף התחבורה והתקשורת צפויה עלייה של כ־3.9%, בין היתר בשל התייקרות הדלק.

החופשות יקפיצו את המדד ( צילום: shutterstock )

לכך מצטרפות ההשפעות העונתיות של שיא הקיץ והחופש הגדול. מחירי הטיסות לחו"ל והאירוח צפויים לעלות ביותר מ-8% בשל הביקוש הגבוה, ואילו הקייטנות, האטרקציות והבילויים המשפחתיים יתייקרו בכ-1%. התחזיות מצביעות גם על עלייה של 0.8% בסעיף הדיור, המשקף בעיקר את מחירי השכירות, ושל כ-0.3% במחירי המזון והתוצרת הטרייה.

העלייה החדה מגיעה לאחר חודשיים מתונים בהרבה. מדד יוני נותר ללא שינוי, ואילו ביולי נרשמה עלייה של 0.3%, שהעמידה את קצב האינפלציה השנתי על 1.5%.

עם זאת, התחזיות להמשך השנה מורכבות יותר. מיד לאחר מדד אוגוסט הגבוה צפוי בספטמבר תיקון, עם מדד שלילי ראשון זה חודשים וירידה משוערת של כ-0.2%. הסיבות העיקריות הן הצניחה העונתית במחירי הטיסות בתום החופש הגדול והוזלת הדלק בישראל. עד סוף 2026 צפויה האינפלציה להתייצב סביב מרכז היעד של בנק ישראל, כ-2% בשנה.

בזירת המדיניות המוניטרית, הנתון הצפוי עלול לצנן את האופטימיות בקרב הלווים. לאחר שלוש הפחתות ריבית רצופות, הכלכלנים מעריכים כי הסיכוי שהוועדה המוניטרית של בנק ישראל תבצע הורדה רביעית בהחלטתה הקרובה, ב-21 באוקטובר, קלוש.