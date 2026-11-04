"קיבלנו פנייה מנציג בעלי ארקיע, אבי חורמרו, לרכוש את החברה. מטעמנו נכחו בפגישה היועצת המשפטית של ישראייר, מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס ואני. שמענו את ההצעה ונבדוק", כך אמר ל-ynet יו"ר ישראייר מוטי חזן. בעל השליטה בחברה, רמי לוי, הוסיף: "לא נכחתי בפגישה. עדיין לא עשינו בדיקה לארקיע, מדובר בשלב ראשוני בלבד". חורמרו פנה לגופים רבים במשק, ובהם גם אל על.

מקבוצת נקש, בעלי ארקיע, נמסר : "לאור המצב שאליו נקלעה החברה תחת ניהולו של המנכ|ל עוז ברלוביץ, בעלי המניות פועלים במרץ לשיקום החברה ובוחנים חלופות שונות בארץ ובחו"ל. במקביל, האחים רפי, ג'ו ואבי נקש מינו את אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, לנהל את האירוע מטעמם". מניית ישראייר עולה היום (רביעי) במסחר בבורבה בכ-2%.

גלריה המטוס החדש של ארקיע ( צילום: באדיבות ארקיע )

העניין של ישראייר בארקיע אינו חדש. בשנת 2021, במהלך משבר הקורונה, ניסתה ארקיע לקדם מיזוג עם ישראייר, ואף נבדק מיזוג משולש עם אל על. בסוף 2023 דווח שוב על חידוש מגעים ראשונים למיזוג בין שתי החברות. המהלכים לא צלחו.

אחד החסמים המשמעותיים לרכישה או למיזוג בין ארקיע לישראייר הוא עמדת רשות התחרות, שסיכלה בעבר ניסיון מיזוג בין אל על לישראייר מחשש לפגיעה בתחרות. בדיקה מול רשות התחרות העלתה שישראייר טרם הגישה בקשה למיזוג עם ארקיע, כך שייתכן שהרשות תתנגד לעסקה.

ארקיע עומדת למכירה כבר שנה וחצי. משפחת נקש, בעלת השליטה, החליטה למכור את אחזקותיה בחברה ומינתה את אבי חורמרו לטפל בתהליך, אך המגעים שהתנהלו לאורך התקופה לא צלחו. המועמד האחרון לרכישה ששמו עלה היה המשקיע החרדי האמריקאי עזרא אונגר, אך גם המגעים איתו לא הבשילו לכדי עסקה. אחת הסיבות שעלו היא שהעובדים סירבו לדרישתו להשבית את פעילות החברה בשבת.

רמי לוי. ירכוש את ארקיע? ( צילום: אבי מועלם )

מלבד חילוקי הדעות בתוך משפחת נקש, אחת המורכבויות במכירת ארקיע היא שהעובדים מחזיקים ב-20% ממניות החברה. לאורך השנים נתגלעו ביניהם לבין הבעלים חילוקי דעות בסוגיות שונות, ובהן גם הסוגיה העכשווית: משפחת נקש מוכנה להזרים הון לחברה, אבל העובדים, שאינם מתכוונים להזרים הון בעצמם, מסרבים לדילול אחזקותיהם.

בשנים האחרונות עברה ארקיע מהפך, שבמסגרתו חיזקה את המותג והרחיבה מאוד את פעילותה, בין השאר באמצעות מטוסים חכורים עם צוותם. ארקיע היא חברה פרטית ודוחותיה אינם מתפרסמים. לפי מקורות המקורבים לחברה, היא הרוויחה בשנים 2024 ו-2025, אך השנה צברה הפסדים. ההפסדים נבעו מזינוק במחירי דלק הסילון ומפתיחת קווים חדשים, כמו הקו לארה"ב, שעדיין מפסיד. מכיוון שכ-50% מטיסות ארקיע מתבצעות במטוסים חכורים עם צוותם, הרווח שלה לטיסה קטן יותר מזה של אל על.