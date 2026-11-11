מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט צפוי להרוויח מיליארדים בעקבות ההנפקה של אנתרופיק הצפויה בשבוע הבא. אלא שבת זוגו לשעבר, מישל ריטר (32), טוענת כי שמידט (71) התחייב להעניק לה 5% מהאחזקות שלו בחברה בעבור תרומתה לביצוע העסקה - כך דיווח הניו יורק פוסט. אנתרופיק מונפקת לפי שווי של כ-1.5 טריליון דולר, כך שהאחזקה של שמידט שווה על הנייר כ-15 מיליארד דולר.

מיילים מראים שריטר אכן הייתה מעורבת בשיחות עם מייסדי החברה, אבל ההבטחה עצמה לא מופיעה בהם. לטענת מקורות, שמידט הדיר את ריטר לאחר שנפרדו. בעקבות כך ריטר מנהלת מאבק משפטי נגד שמידט. בתביעה פדרלית שהגישה היא מנתה את עבודתה "הקשורה לאנתרופיק" בין כמה פרויקטים שלטענתה לא קיבלה עליהם תשלום. ניו יורק פוסט ציין כי שמידט נשוי לוונדי והם מקיימים מערכת יחסים פתוחה.

מישל ריטר, אריק שמידט ( צילומים: Jonathan Brady/Pool Photo via AP, אינסטגרם )

לפי מקור ששוחח עם הפוסט, ריטר טוענת שמנכ"ל גוגל לשעבר הרגיע אותה שוב ושוב והבהיר לה פעמים רבות כי הוא ידאג לחלקה מהעסקה. "היא סמכה עליו. עכשיו היא רק רוצה לקבל את הכסף", אמר המקור. מקור אחר, מקורב לריטר טוען כי שמע בעצמו את שמידט מבטיח לריטר שהיא תקבל את חלקה במניות אנתרופיק.

לפי המיילים שהגיעו לפוסט ריטר לקחה חלק בשיחות המוקדמות עם מייסדי אנתרופיק. בדצמבר 2020 שמידט הציע להקים חברה זמנית בתקציב של מיליון דולר, שהייתה אמורה לשלם לשבעת מייסדי אנתרופיק ולכסות את הוצאות המחשוב והענן שלהם. הוא ביקש מריטר ומאמנדה רובין מ-Hillspire, המשרד המשפחתי שלו, לעזור בהסדרת המבנה.

ב-11 בדצמבר רובין כתבה לריטר והודתה לה על כך ש"פרסה את הסוגיות המרכזיות בעסקה". חודש לאחר מכן ריטר התחילה להתכתב ישירות עם דניאלה אמודיי, ממייסדות אנתרופיק. "כמו שאריק אמר, אני מטפלת בגיוס", כתבה ריטר לדניאלה ב-7 בינואר 2021.

באותו חודש דניאלה ביקשה מריטר לדבר על "הצעדים הבאים בנוגע להתאגדות ולהשקעה הראשונית". ריטר שאלה איך שבעת המייסדים יחלקו ביניהם את המניות, ומה לדעתם שווי החברה לפני כניסת המשקיעים. למחרת דריו אמודיי, אחיה של דניאלה, שותף לייסוד ומנכ"ל אנתרופיק, הציע לדבר ישירות עם שמידט. לפי המיילים, ריטר השיבה לו ששמידט מצפה לשיחה.

במאי 2021 שמידט היה בין המשקיעים בסבב A של אנתרופיק, בהיקף 124 מיליון דולר. זה היה סבב הגיוס הגדול הראשון של החברה. לפי הדיווחים, שמידט השקיע בו עשרות מיליוני דולרים. "מישל הייתה הכוח המניע העיקרי מאחורי ההשקעה באנתרופיק", כתב אליהו ריינהרדט, יזם ב-Steel Perlot, חממת הטכנולוגיה שהקימו שמידט וריטר, בתצהיר חתום שהוגש לתמיכה בטענות של ריטר במסגרת התביעה נגד שמידט.

שמידט וריטר נפרדו ב-2024, אחרי ששמידט נראה עם אישה אחרת. כעבור שנה ריטר הגישה מסמכים לבית המשפט שבהם האשימה את שמידט באונס ובריגול אחריה באמצעות מצלמות נסתרות. בהמשך נקבע שההאשמות האלה כוזבות, ובורר חייב אותה לשלם לשמידט פיצויים של 12 מיליון דולר.