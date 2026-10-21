בשיתוף לוריאל ישראל

עבור נשים רבות שעוסקות בתחום הביוטי, הכול מתחיל מאהבה למקצוע. קוסמטיקאית, מאפרת, מעצבת שיער או אשת מקצוע אחרת יכולה להיות מצוינת במה שהיא עושה, לצבור לקוחות ולהקים עסק משלה, אבל מהר מאוד היא מגלה שכישרון מקצועי הוא רק חלק מהסיפור: צריך גם לדעת לתמחר, לנהל הכנסות והוצאות, לשווק ברשתות החברתיות, להביא לקוחות חדשים ולשמר לקוחות קיימים.

איך הופכים מקצוע שאוהבים לעסק שיכול לפרנס ולצמוח? התוכנית החברתית Beauty Boost, מיזם משותף של לוריאל ישראל ועמותת "יוזמות עתיד", נולדה כדי לסייע לנשים יזמיות בתחום הביוטי מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לפתח את העסק שלהן ולחזק את עצמאותן הכלכלית.

"התחלתי להסתכל על עצמי כבעלת עסק"

בין בוגרות התוכנית, שמציעה הכשרה וכלים מעשיים בניהול עסק, שיווק ודיגיטל, לצד ליווי ומנטורינג מקצועי, נמצאת גם נטשה אורותונוב, מאפרת, סטייליסטית ומומחית לדימוי גוף חיובי והעצמה אישית לנשים.

התוכנית מיועדת לנשים כמוה, בעלות ידע מקצועי. מטרתה אינה ללמד את המשתתפות את מקצוע הביוטי, אלא לחזק דווקא את הצד שלעתים חסר לבעלות מקצוע מצוינות: איך מנהלים עסק ואיך גורמים לו לצמוח. "הגעתי לתוכנית כשהייתי בפרשת דרכים אחרי חופשת לידה", מספרת אורותונוב. "אמנם העסק שלי כבר לא היה חדש, אבל שנים שילבתי אותו עם עבודה כשכירה והייתי צריכה דחיפה כדי לצאת לעצמאות מלאה".

לדבריה, בזכות התוכנית הצליחה לגדל את העסק. "התחלתי להסתכל על עצמי כבעלת עסק. התוכנית המשותפת של יוזמות עתיד ולוריאל ישראל נתנה לי את הדחיפה הזאת", היא מסבירה. "היו דברים חדשים שלמדתי, כלים פרקטיים. בעקבות התוכנית הצלחתי לפתח את העסק לכיוונים חדשים, הצלחתי למקד את השירות שלי וגם קיבלתי בוסט של מוטיבציה". היום, אחרי התוכנית, היא פתחה קליניקה מחוץ לבית שמשלבת את תחומי העשייה שלה, והעסק שלה ממשיך לצמוח.





נטשה אורותונוב, אלי שגיב וצופית גורדון ( צילום: פופה מדיה )





הרבה יותר ממקצוע

המסע שעברה אורותונוב מוכר היטב לצופית גורדון, מנכ"לית עמותת יוזמות עתיד. "אנחנו פוגשות נשים מוכשרות, בעלות ידע מקצועי ותשוקה לעשייה, שלא תמיד קיבלו את הכלים וההזדמנויות להפוך את הכישרון שלהן לעסק רווחי ויציב", היא אומרת. "תוכנית Beauty Boost משלבת כלים מעשיים לניהול ולצמיחה עסקית עם ליווי אישי, כדי לסייע לנשים להגדיל את הכנסתן ולחזק את הביטחון שלהן כבעלות עסקים".

הקשר בין תחושת הביטחון להצלחה עסקית מגובה גם במחקר: מדד הביטחון העצמי של לוריאל ישראל לשנת 2026, שנערך באמצעות מכון קנטאר בקרב 609 נשים וגברים בגילאי 18-75 במדגם מייצג של האוכלוסייה, מצא שהמימד הכלכלי והתעסוקתי הוא מרכיב מרכזי בביטחון העצמי של נשים, וככל שרמת ההכנסה עולה, כך עולה גם רמת הביטחון העצמי. הנתון מקבל משמעות נוספת במציאות שבה כ-70% מהנשים אומרות שהן מרגישות שמצפים מהן "להחזיק הכול".

גם לעולם הטיפוח יש מקום בתמונה: 83.1% מהנשים בישראל אומרות שהשקעה בטיפוח מעניקה להן תחושת שליטה ובחירה. עבור נשים רבות, ביוטי הוא לא רק מראה חיצוני אלא גם מרחב לביטוי עצמי, להשקעה בעצמן ולתחושה של בחירה.

"השותפות עם לוריאל ישראל מחברת בין המומחיות והמשאבים של חברה מובילה לבין הניסיון שלנו בליווי יזמיות, ויוצרת הזדמנות ממשית לבניית עצמאות כלכלית לאורך זמן", מוסיפה גורדון. "זו דוגמה לכוחה של שותפות בין המגזר העסקי לחברתי לקדם נשים ולפתוח עבורן אפשרויות חדשות, ואני מברכת על פתיחת מחזור נוסף שיאפשר לעוד נשים לצמוח".

נתונים שמציגה עמותת "יוזמות עתיד" ממחישים עד כמה התחדד בשנים האחרונות הצורך לתמוך בעסקים קטנים בבעלות נשים: 89% מהעסקים בבעלות נשים דיווחו על ירידה בהכנסות, ויותר ממחציתם חוו ירידה של יותר מ-50%. במקביל, עבור 82% מהנשים העסק הוא מקור ההכנסה המרכזי של משק הבית.

התמונה שעולה מהנתונים היא של פער עמוק: נשים רבות, בהן אמהות חד-הוריות ונשים המתמודדות עם מצוקה כלכלית, אינן מצליחות להשתלב בתעסוקה יציבה בשכר ראוי, ועבורן עסק עצמאי הוא הכרח. מכאן עולה החשיבות של כלים מעשיים וליווי שיסייעו לנשים להקים עסקים, לחזק את פעילותם ולהתמודד עם תנאי שוק משתנים.

מיופי ועד השפעה חברתית

מאחורי תוכנית Beauty Boost עומדת תפיסה רחבה יותר. לדברי אלי שגיב, מנכ"ל לוריאל ישראל, המטרה היא להשתמש בידע, במשאבים ובמומחיות של החברה כדי לקדם נשים בחברה הישראלית. "אנחנו מאמינים שזו האחריות שלנו כחברה", הוא אומר. "Beauty Boost מבטאת את התפיסה הזו בצורה מאוד מעשית. אנו למעשה מחברים את עולם הביוטי להזדמנות לתעסוקה, יזמות ועצמאות כלכלית. יחד עם יוזמות עתיד, אנחנו נותנים לנשים כלים שיאפשרו להן לבנות עסק יציב וצומח, ולחזק את תחושת המסוגלות והביטחון שלהן לאורך זמן. כשאישה מצליחה לבנות לעצמה מקור פרנסה עצמאי, ההשפעה מגיעה הרבה מעבר לעסק עצמו: אליה, למשפחתה, לקהילה שסביבה ואפילו למדינה".

לצד Beauty Boost, מקדמת לוריאל ישראל את הפעלתם של סלוני יופי התנדבותיים במרכזים רפואיים ושיקומיים ואת המיזם ההתנדבותי "ביוטי בדרכים" בשיתוף ארגון לתת, שבמסגרתו עובדות ועובדי החברה מעניקים טיפולי טיפוח ויופי ללא עלות לנשים במצבי סיכון מגוונים. החברה פועלת גם לקידום נערות ונשים בתחומים נוספים, בהם תוכנית לעידוד נערות לבחור ולהתפתח בתחומי המדעים, פעילות למניעת הטרדות במרחב הציבורי ויוזמות לחיזוק בריאות הנפש והביטחון העצמי, לצד תרומות מוצרים ועשייה פילנתרופית והתנדבותית ענפה.

בעלת עסק קטן בתחום הביוטי ורוצה לצמוח? המחזור הבא של Beauty Boost נפתח

שיתוף הפעולה בין לוריאל ישראל ל"יוזמות עתיד" כבר סייע ליותר מ-100 נשים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לקבל הכשרה ותמיכה בפיתוח עסקים קטנים בתחום היופי. כעת פותחים שני הגופים מחזור חדש של Beauty Boost ומזמינים נשים בעלות עסקים בתחום הביוטי להגיש מועמדות.

התוכנית מיועדת לנשים שרוצות לקחת את העסק שלהן לשלב הבא: לרכוש כלים לניהול ולשיווק, לדייק את המודל העסקי, להרחיב את קהל הלקוחות ולבנות בסיס לצמיחה לאורך זמן. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 25 באוקטובר 2026.