בורסת נאסד"ק תתחיל לסחור במניות אמריקניות במשך כמעט 23 שעות ביממה החל מיום ראשון, 6 בדצמבר, מהלך שיצמצם דרמטית את שעות הסגירה של הבורסה. למעשה, נאסד"ק תוסיף מסחר לילי חדש, בין השעות 21:00 ל-4:00 לפנות בוקר, לפי שעון החוף המזרחי, שיהפוך את יום המסחר לרצף כמעט בלתי פוסק מערב יום ראשון ועד ערב יום שישי. המהלך עדיין טעון אישור של רשות ניירות הערך האמריקנית (SEC).
עבור משקיעים אירופים, חלון המסחר החדש ייפתח בין השעות 3:00 ל-10:00, לפי שעון מרכז-אירופה, כך שהם יוכלו לסחור במניות הנסחרות בנאסד"ק כמעט סשן שלם לפני שהבורסה בלונדון בכלל נפתחת. נאסד"ק כבר מפעילה כיום מסחר מוקדם בין 4:00 ל-9:30 ומסחר מאוחר בין 16:00 ל-20:00 סביב שעות המסחר הרגילות, אך הגישה אליו הייתה שמורה בעיקר למשקיעים מוסדיים בעלי חיבור ישיר לשוק.
נשיא נאסד"ק, טל כהן, הציג את המהלך ככזה שנועד להרחיב את הגישה של הציבור הרחב ולהגדיל את הזדמנויות בניית ההון עבור כלל המשקיעים. מאחורי ההצהרה עומדים גם נתונים: האחזקות הזרות במניות אמריקניות הגיעו ל-17 טריליון דולר עד אמצע 2024 – עלייה של 97% מאז 2019 – צמיחה שבנאסד"ק מעוניינים ללכוד ישירות ולא להפסיד לפלטפורמות שכבר פועלות סביב השעון.
הבורסות המסורתיות נמצאות בלחץ הולך וגובר להרחיב את הגישה ואת שעות המסחר. זעזועים גיאופוליטיים בתקופת ממשל טראמפ הכו בשוק לא פעם דווקא כשוול סטריט הייתה סגורה — הבולט מביניהם כשהתקיפות האמריקניות והישראליות במתקנים הגרעיניים באיראן הוכרזו בשבת בבוקר ב-28 פברואר, מה שהעביר סוחרים לפלטפורמות קריפטו ומסחר מבוזר כדי לתמחר נפט, זהב וכסף בזמן אמת. פלטפורמות אלה, יחד עם כלים חדשים יותר, הוכיחו שהביקוש למסחר סביב השעון לא ממתין לבורסות שייפתחו.
נאסד"ק אינה פועלת לבד: הבורסה המתחרה NYSE כבר קיבלה אישור מה-SEC ליום מסחר של 22 שעות, בין 1:30 ל-23:30, ואילו Cboe, הבורסה הגדולה בארה"ב לחוזי אופציות, הציגה שאיפות דומות. נאסד"ק כבר סימנה במרץ כוונה להתקדם למסחר כמעט רציף, וההודעה השבוע ממלאת את הפרטים. סשן הלילה החדש הוא אבן הבניין הראשונה הקונקרטית, ופותח את השוק למסחר של כמעט 23 שעות בשבוע מסחר בן חמישה ימים – והיעד הסופי של הבורסה הוא מסחר של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.