בורסת נאסד"ק תתחיל לסחור במניות אמריקניות במשך כמעט 23 שעות ביממה החל מיום ‏ראשון, 6 בדצמבר, מהלך שיצמצם דרמטית את שעות הסגירה של הבורסה. למעשה, ‏נאסד"ק תוסיף מסחר לילי חדש, בין השעות 21:00 ל-4:00 לפנות בוקר, לפי שעון החוף ‏המזרחי, שיהפוך את יום המסחר לרצף כמעט בלתי פוסק מערב יום ראשון ועד ערב יום ‏שישי. המהלך עדיין טעון אישור של רשות ניירות הערך האמריקנית (‏SEC‏).‏

עבור משקיעים אירופים, חלון המסחר החדש ייפתח בין השעות 3:00 ל-10:00, לפי שעון ‏מרכז-אירופה, כך שהם יוכלו לסחור במניות הנסחרות בנאסד"ק כמעט סשן שלם לפני ‏שהבורסה בלונדון בכלל נפתחת. נאסד"ק כבר מפעילה כיום מסחר מוקדם בין 4:00 ל-9:30 ‏ומסחר מאוחר בין 16:00 ל-20:00 סביב שעות המסחר הרגילות, אך הגישה אליו הייתה ‏שמורה בעיקר למשקיעים מוסדיים בעלי חיבור ישיר לשוק.‏

נאסד"ק ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

נשיא נאסד"ק, טל כהן, הציג את המהלך ככזה שנועד להרחיב את הגישה של הציבור הרחב ‏ולהגדיל את הזדמנויות בניית ההון עבור כלל המשקיעים. מאחורי ההצהרה עומדים גם ‏נתונים: האחזקות הזרות במניות אמריקניות הגיעו ל-17 טריליון דולר עד אמצע 2024 – ‏עלייה של 97% מאז 2019 – צמיחה שבנאסד"ק מעוניינים ללכוד ישירות ולא להפסיד ‏לפלטפורמות שכבר פועלות סביב השעון.‏

הבורסות המסורתיות נמצאות בלחץ הולך וגובר להרחיב את הגישה ואת שעות המסחר. ‏זעזועים גיאופוליטיים בתקופת ממשל טראמפ הכו בשוק לא פעם דווקא כשוול סטריט הייתה ‏סגורה — הבולט מביניהם כשהתקיפות האמריקניות והישראליות במתקנים הגרעיניים ‏באיראן הוכרזו בשבת בבוקר ב-28 פברואר, מה שהעביר סוחרים לפלטפורמות קריפטו ‏ומסחר מבוזר כדי לתמחר נפט, זהב וכסף בזמן אמת. פלטפורמות אלה, יחד עם כלים חדשים ‏יותר, הוכיחו שהביקוש למסחר סביב השעון לא ממתין לבורסות שייפתחו.‏