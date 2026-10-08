הבורסה בתל אביב מקיימת תהליך בחינה מתקדם של רכישת הבורסה בקפריסין השכנה (CSE). לכלכליסט נודע כי הבורסה המקומית, המנוהלת בידי איתי בן זאב, מתכוונת להתמודד במכרז שתקיים ממשלת קפריסין להפרטת הבורסה באי השכן. במכרז צפויות להשתתף בורסות אירופיות נוספות. שווי הבורסה בניקוסיה נאמד בעשרות מיליוני יורו והיא קטנה יחסית.

הן הנהלת הבורסה והן הדירקטוריון לא קיבלו החלטה עדיין לגשת למכרז וזו תתקבל רק אחרי שהמכרז יפורסם, בהתאם לתנאי הסף שלו. עם זאת, עצם החשיבה של לאמץ מודל של בורסה שמפעילה בורסות נוספות בעולם, היא מעניינת. דוגמאות בעולם הן בורסת היורונקסט האירופית, שמפעילה את הבורסות בפריז, אמסטרדם, בריסל, ליסבון ולפני שנה רכשה את הבורסה באתונה ב־413 מיליון יורו, וכן בורסת ICE, שמפעילה את נאסד"ק ובורסות נוספות למסחר בסחורות.

הבורסה בת"א. אם תושלם העסקה היא תקבל גישה לגוש היורו ( אוראל כהן )

היתרון ברכישה הוא גישה לגוש היורו, שקפריסין היא חלק ממנו. התהליך החל לפני שנה, בהחלטת ממשלת קפריסין להפריט את הבורסה בניקוסיה. החברה המרכזית הנסחרת בבורסה זו היא בנק אוף סייפרוס, הבנק הגדול בקפריסין, שנסחר בשווי של 4.6 מיליארד יורו. הלניק בנק, השני בגודלו במדינה, נסחר לפי שווי של 2.3 מיליארד יורו. חברת נדל"ן בולטת היא YODA שנסחרת לפי שווי של 3.2 מיליארד יורו. עוד חברה מקומית גדולה יחסית היא חברת המלט והתשתיות ואסיליקו צמנט, שנסחרת לפי שווי של 500 מיליון יורו.

כיום הבורסה בניקוסיה נמצאת בבעלות מלאה ממשלתית, ומפוקחת על ידי רשות ני"ע המקומית. ההכנסות השנתיות שלה עומדות על 7-4 מיליון יורו בלבד, מה שמהווה פוטנציאל צמיחה משמעותי עבור גוף פרטי שירכוש אותה. לשם השוואה, הכנסות הבורסה בתל אביב עמדו בשנת 2025 על 563 מיליון שקל (כ־160 מיליון יורו), והרווח הנקי עמד על 181 מיליון שקל (כ־51 מיליון יורו). במחצית הראשונה של 2026 הבורסה הציגה קצב הכנסות שנתי של כ־740 מיליון שקל, עלייה של כ־31% לעומת התקופה מקבילה ב־2025.

הבורסה בתל אביב נסחרת לפי שווי 12.3 מיליארד שקל (3.5 מיליארד יורו), ואילו שווי הבורסה בקפריסין מוערך לשם הרכישה ב־40-20 מיליון יורו. במקרים דומים, בורסות בבלקן או מזרח אירופה נמכרו במחירים של 60-50 מיליון יורו. שווי זה כולל פרמיה על השליטה בתשתיות המסחר, המסלקה ורישיון מפעיל מלא בתוך האיחוד האירופי, שמושך את הבורסה בתל אביב להתמודדות.

הבורסה הקפריסאית מפעילה מאז 2006 פלטפורמת מסחר וסליקה משותפת עם הבורסה של אתונה, שעשויה לגלות גם היא עניין ברכישה ואולי אף לקבל יתרון על בורסות מתחרות. הבחירה במכרז הצפוי תהיה לפי מרכיב המחיר (70%), אבל גם לפי שיקולי איכות (30%) שונים.

המטרה של ממשלת קפריסין היא למכור במכרז את מניות הבורסה למפעיל בורסה בינלאומי או למשקיע אסטרטגי. זאת, בתקווה שמשקיעים כאלה יגדילו משמעותית את מחזורי המסחר הנמוכים מאוד שמביאים לכך שהבורסה בניקוסיה לא רווחית. מרבית ההכנסות מגיעות משירותי המסלקה ומהמסחר בשוק האג"ח של חברות זרות. עובדי הבורסה צפויים לקבל מענקי פרישה במהלך ההפרטה.

חלק מתוכנית אסטרטגית של הבורסה בתל אביב

עם אישור החקיקה בפרלמנט להפרטת הבורסה אמר מרינוס כריסטודוליס, יו"ר דירקטוריון הבורסה הקפריסאית, כי הכוונה להפוך אותה למוקד אזורי תחרותי של שוקי ההון במזרח הים התיכון. לדבריו, ההפרטה צפויה להעניק לבורסה גמישות ויכולת הסתגלות רבה יותר בסביבה פיננסית משתנה במהירות. היא תאפשר ל־CSE להרחיב את השירותים, המוצרים והחשיפה לשוק שלה, לשפר את התחרותיות שלה ולפעול באופן מלא על פי עקרונות המגזר הפרטי.

באמצע ספטמבר פרסמה הבורסה בתל אביב תוכנית אסטרטגית, שעיקרה הקמת חברת החזקות ציבורית שתחתיה יפעלו כחברות נפרדות הבורסה עצמה, המסלקות ופעילויות המדדים, המידע והטכנולוגיה, לצד חברות נוספות שיוקמו בעתיד. המהלך נועד לאפשר לבורסה לבצע רכישות, להכניס שותפים ולהיכנס לתחומי פעילות חדשים בצורה גמישה יותר.