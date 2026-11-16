אתר שמתחזה לאתר שר המשקאות מוכר לכאורה וויסקי בזול, אבל לא מומלץ להתפתות לעסקה. באתר האינטרנט של רשת שר המשקאות יש כרגע פסטיבל ויסקי וכעת קם לו אתר מתחזה שרוכב על האירוע.

האתר המזויף מציע "קולקציית וויסקי אקסקלוסיבית" שכוללת מארז של חמישה בקבוקים ב-599 שקל במקום ב-1,999 שקל. היביקי הרמוניה, גלנפידיך 18 שנה סינגל מאלט, מקאלן דאבל קאסק 12 שנה, שיבאס ריגל 18 שנה וגלנליווט 18 שנה.





גלריה האתר המזוייף ( צילום מסך )

המחיר הזה נמוך באופן קיצוני כי לרוב בקבוק של 700 מ"ל של כל אחד מהמותגים הללו לבדו נמכר בין כ-250 ל-550 שקל, כך שערך חמישה בקבוקים בגודל מלא עולה משמעותית על 1,999 שקל.

בנוסף לא ברור מהפרסום מהו נפח הבקבוקים. בעוד שבתמונה הראשית נראים בקבוקים בנפח מלא, בתמונה המוקטנת השלישית מימין באתר נראה בכלל מארז מתנה של רשת שר המשקאות שמכיל בכלל בקבוקונים מוקטנים (מיניאטורות של 50 מ"ל או 200 מ"ל).

שימו לב גם לשם הדומיין בכתובת האתר "משקאות הבית" masshkaothabait.com, עם שגיאת כתיב מכוונת: אות s כפולה במילה משקאות. כיתוב כזה מאפיין לעיתים קרובות אתרי פישינג או הונאות שמתחזים לאתרים מוכרים ומציעים מחירים לא הגיוניים כדי לפתות קונים להזין פרטי אשראי.

על פניו זה נראה כמו אתר שנראה זהה לאתר שר המשקאות, כולל הלוגו, אך כאמור הוא מתחזה ופייק. הכתובת שלו שונה מאתר שר המשקאות, אי אפשר לפתוח בו את תפריט האתר בצד, כך שאין בו מוצרים אחרים למעט "הקולקציה" שהוא מקדם וכשלוחצים על הלינק "אודות" לא מגיעים לשום מקום.

האתר המקורי ( צילום מסך מתוך אתר שר המשקאות המקורי )

האתר המחקה קם ב-6 בנובמבר

קובי כליף מנכ"ל מוזו (MOZO) של חברת ReasonLabs שמפעילה סוכן AI בוואטסאפ שפועל כאיש קשר ומאפשר למשתמש לשלוח אליו לבדיקה הודעות, קישורים וצילומי מסך חשודים, זיהה שהרישום של האתר הפייק היה ב-6 בנובמבר. כלומר זה אתר חדש שקם לכבוד חודש הקניות.

"אנחנו מנטרים הונאות ברשת ובמקרה הזה הגענו לאתר בעקבות פוסט בפייסבוק שפורסם על ידי פרופיל די חדש (תחת שם ישראלי גנרי של בחורה מ.ק)", הוא מספר, "ואז אנחנו רואים את הפלואו: איך מפוסט מגיעים לאתר ואז לבקשת תשלום. מתחילים מפלטפורמה אחת ומנסים להעביר את המשתמשים לפלטפורמה אחרת.

"במקרה הזה, יש פה פוסט בפייסבוק ששולח לאתר שמתחזה לשר המשקאות ובעבודה מאוד יפה של התוקפים, האתר בעצם מחקה בצורה טובה את האתר המקורי ואז הוא מנסה לגרום לאנשים בסופו של דבר לקנות את המוצר. לרוב, במקרים כאלה לא תקבלו מוצר, אלא רק תתנו פרטי אשראי.

"בגלל שימוש בכלי AI, קשה היום להבדיל האם האתר הזה הוא לגיטימי או לא. במקרה הזה, באמת במבט ראשון שאת מסתכלת על האתר, הוא נראה לגיטימי לחלוטין, אבל זה 100% הונאה. לא כל הנוכלויות האלה מישראל. למשל לאחרונה נחשפה התחזות לאתרים ישראלים שמקורה בסין.

"בגלל נובמבר, רק בחודש האחרון עצרנו מעל 7.5 מיליון הונאות. כרגע לקראת בלאק פריידיי אנחנו רואים עליה משמעותית בהונאות. זאת ההזדמנות הגדולה של התוקפים להרוויח כסף. בגלל ה-AI קל להם מאוד לחקות את המותגים השונים. אנחנו אפילו רואים אותם משתמשים כל הזמן באותה תשתית עבור חיקויים שונים".

כלומר על אותה תשתית מקימים אתרי הונאה שונים? "כן. הרבה פעמים ההונאות האלה צצות ליום אחד ליומיים ונעלמות, והתוקף לוקח את אותה תשתית ועובר איתה גם למותג הבא וככה הם מייצרים קורבנות נוספים".

אז אתם ממליצים לא להתפתות למבצעים טובים מדי ולבדוק את כתובת האתר שמציע את המבצע. "כן נכון והאופציה השנייה היא בעצם להשתמש בכלים כמו getmozo שלנו, אתר שבו ניתן להדביק את ה-URL של האתר החשוד להדביק את התמונה מהאתר ואנחנו יודעים להגיד האם הדבר הזה הוא לגיטימי או לא. היום אנחנו רגילים להשתמש ב-ai להשתמש בשאלות ולא רק בחיפוש. זה כלי לבדיקה פשוטה (חלק מהיכולות האלה קיימות גם בגרסאות פשוטות וחינמיות של ג'מיני וצ'אט GPT - מ.ק)".

וממה להיזהר בבלאק פריידיי? "בבלאק פריידי תהיה עלייה משמעותית בנסיונות ההונאה. אנחנו רואים גלי הונאות של השקעה, גל הונאות רומנטיות, הונאות בסגנון יש לך חוב למשטרת ישראל, חברת החשמל וביטוח לאומי ויש לך חבילה בדואר הרבה פעמים עם הודעות אישיות שמאיימות בהוצאה לפועל. עכשיו נראה גל של התחזות לאתרים ולמבצעי בלאק פריידיי".

"זה כבר הפעם השביעית"