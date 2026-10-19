הפריצה לחנויות ומעשי הביזה במהלך המהומות בצרפת הובילו לתגובה חריפה מצד בעלי העסקים: מותג היוקרה דיור שכר חברת אבטחה פרטית שתגן על חנות הדגל שלה בשדרות מונטן במרכז פריז, ובחנויות אחרות אטמו את הפתחים וחיזקו את תריסי הברזל במטרה למנוע פריצה של ההמונים פנימה.

הצעדים הללו באים אחרי שבוע של מהומות אשר הגיעו לשיא בשבת האחרונה, שבה נבזזו מאות חנויות ברחבי צרפת, ונגרמו נזקים חמורים לתשתיות ולעסקים. בעלי העסקים הביעו חוסר אמון במשטרה וביכולת שלה להגן על החנויות, ולכן הם עברו לאבטחה פרטית ולחיזוק הכניסות.

גלריה חנות לואי ויטון שהותקפה ( צילום: AP Photo/Emma Da Silva )

חנות שנבזזה בפריז. היקף הרס עצום ( צילום: AP Photo/Emma Da Silva )

המחאות החלו בהפגנות תלמידים על רקע התדרדרות בתנאים בבתי ספר תיכוניים, כולל מחסור בכוח אדם ותשתיות לקויות, והתרחבו כאשר הצטרפו קבוצות עובדים ומשתתפים מתנועת "האפודים הצהובים", שמוחים נגד יוקר המחיה העולה ומפעילים לחץ על שירותים ציבוריים. ההמונים תפחו למאות אלפים, כאשר אנשים עוטי מסכות ניצלו את המהומה כדי לפגוע ברבעים מסחריים וברחובות ראשיים. מפגינים הקימו מחסומי דרכים ובחלק מהאזורים הציתו אש שגרמה נזק לכלי רכב ולחזיתות חנויות. גם מבני ממשל הותקפו, כולל בנייני עירייה ולשכות תיירות שניזוקו מוונדליזם או הוצתו, כאשר בניין העירייה בן 143 השנים בלימוז' נהרס כמעט כליל בהצתה. לפי דיווחים, אזרחים בפריז התקשרו למשטרה בדמעות בזמן שבוזזים פרצו פנימה ופיזרו פסולת לאורך שדרות מרכזיות.

הרשויות ביצעו לפחות 2,400 מעצרים ברחבי המדינה כשהעימותים החריפו. למעלה מ-150 שוטרים נפצעו, וכ-1,500 חנויות נפגעו מהמהומות. האלימות התפשטה מעבר לבירה לערים, בהן מרסיי, בורדו, ליל וליון, והמשטרה נקלעה לעימותים מתמשכים במספר מחוזות לאחר שתהלוכות יום גדולות התחלפו בפשיטות לילה על חנויות ואתרים עירוניים.

סופרמרקט מונו-פרי שנהרס והסחורה נגנבה ( צילום: AP Photo/Emma Da Silva )

קבוצות מאורגנות השתמשו בכפפות ובאמצעים נוספים כדי לא להשאיר עקבות, נטרלו מצלמות אבטחה לפני ששברו זכוכיות וכפו פתיחת תריסי מתכת כדי להיכנס לחנויות. הן נעו במהירות כדי לשים יד על סחורה יקרת ערך כגון תכשיטים, בגדים, שעונים ותיקים, ולקחו גם סיגריות, משקפי שמש, מזון, אלכוהול ואפילו שעוני עתיקות. מכוניות שחנו לאורך מסלולי המחאה הושחתו, וחלקן הוצתו במהלך הלילות הסוערים ביותר של המהומות. תיעוד ממספר ערים הציג המונים הפותחים בכוח חזיתות חנויות בעוד עשן עולה מהשריפות, בזמן שבעלי חנויות ועובדים ניסו לאבטח את עסקיהם מאחורי מחסומים שהוקמו בחופזה.

בפריז, חנויות הקשורות למותגי היוקרה המובילים הותקפו, כולל דיור, לואי ויטון, רולקס, הרמס ואפל, לצד כלבו גלרי לאפייט. גם רשתות כמו מונופרי, קרפור סיטי, פרנפרי, פיקאר, מקדונלד'ס, SFR, איב רושה ואטאם נבזזו, ובר בשם לה באריק הוצת. בבורדו, רחוב סנט-קתרין הפך לזירת הרס כאשר בוזזים החריבו חנויות אפל ולואי ויטון, וחנות ציוד הספורט דקטלון נבזזה והוצתה, כשהלהבות מתפשטות לחזית הבניין. במרסיי, גלרי לאפייט, חנות של הרמס וחנות רולקס נפגעו על רקע תקיפות נרחבות יותר נגד קמעונאי תכשיטים, לבוש, יופי ומוצרי חשמל, ובניין העירייה נפרץ והושחת. במקומות נוספים, חנות אפל בליל נבזזה, ומבנים ציבוריים נפגעו במיקומים רבים, כולל לשכת תיירות בליון ובנייני עירייה בליל ובמרסיי.

הביזה בצרפת: עובד בחנות מנסה להגן עליה - וחוטף בעיטה בגב

חלק מבעלי החנויות ניסו להתעמת עם הפורעים באופן ישיר. אישה נסערת תועדה מתחננת בפני קהל שלא יפרוץ לחזית החנות שלה שכבר ניזוקה, אך נדחפה הצידה בעוד בוזזים זורמים פנימה. "למה אתם עושים את זה?" שאלה, וצעקה, "זה לא המאבק", בעוד אנשים מטפסים מעל פסולת ומדפים בתוך החנות. סרטונים אחרים הראו קבוצות ממוסכות מתאמות תנועות מחוץ לבוטיקים סגורים, עובדות בצוותים כדי לפרוץ מנעולים ולהעביר סחורה לכלי רכב ממתינים לפני שמתפזרות בטרם הגעת המשטרה.