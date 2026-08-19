נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר (בין שלישי לרביעי) כי הוא דוחה בשלושה ימים את הטלת המכסים בשיעור 50% על מוצרים נוספים מקנדה, רגעים ספורים לפני שהיו אמורים להיכנס לתוקף. "בכפוף לסיום ניסוח המסמכים, יש לנו עסקה", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social - פחות משעתיים לפני מועד ההפעלה המתוכנן של המכסים.

טראמפ אף הודיע כי בעקבות השיחות עשוי להתחדש פרויקט צינור הנפט המשותף של שתי המדינות Keystone XL, שהוקפא בתקופת ממשל ג'ו ביידן.

דונלד טראמפ ( צילום: REUTERS/Leah Millis/File Photo )

ההודעה הגיעה בעקבות שיחה בין טראמפ לראש ממשלת קנדה מארק קרני. זו הפעם השנייה השבוע שבה השניים שוחחו, לאחר שקארני הבטיח קודם לכן להשיב באמצעים דומים אם המכסים ייכנסו לתוקף. ביום שני תיאר קרני את המשא ומתן כ"אינטנסיבי ועדין מאוד".

המכסים המתוכננים היו אמורים לחול על יבוא קנדי בשווי כ-20 מיליארד דולר, ובהם כלי רכב, מוצרי חלב ואלכוהול - סחורות שאמורות היו להיות מוגנות במסגרת הסכם הסחר החופשי בין ארצות הברית, מקסיקו וקנדה (USMCA) משנת 2020, שעליו חתם טראמפ בעצמו. תגובת נגד מצד קארני הייתה עלולה להצית מחדש את מלחמת הסחר שפרצה בעקבות "יום השחרור" של טראמפ באפריל אשתקד, אם כי חלק ניכר מהמכסים שהוטלו נפסלו מאז בבתי המשפט.

בית המשפט העליון האמריקני ביטל בפברואר את המכסים הגלובליים הרחבים ביותר של טראמפ, ובתגובה הכריז הנשיא על מכס גלובלי חדש בשיעור 10% שיחול על כלל המדינות.