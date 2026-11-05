חברת התשתיות ברן דיווחה היום (חמישי) על התפתחות דרמטית, במסגרתה נחתם ההסכם לביצוע שלב א' בפרויקט תשתיות גדול באפריקה. מדובר בפרויקט להקמת "מוביל ארצי" באורך של כ-2,000 קילומטרים באחת ממדינות היבשת, שמטרתו להזרים מים מנהר הצ'ובה הממוקם בדרום המדינה, אל שאר חלקי הארץ שסובלים מיובש ומחוסר באספקת מים. המטרה המרכזית של מיזם הענק היא לאפשר פיתוח כלכלי וחקלאי באותם אזורים צחיחים.

נהר הצ'ובה עובר בשטחן של שבע מדינות באפריקה, החתומות על הסכם לחלוקת המים ביניהן. המדינה שבה יבוצע הפרויקט אינה מנצלת כיום את מלוא מכסת המים שלה, מאחר שאין ברשותה את התשתיות הנדרשות להעברתם.

אביחי סטולרו. מבעלי חברת ברן ( צילום: איליה מלניקוב )

חתימת ההסכם מגיעה לאחר שרשרת טלטלות שעברה העסקה, אשר מזכר ההבנות לגביה נחתם עוד בשנת 2025. רק לפני כשבוע דיווחה ברן לבורסה כי קיבלה הודעה על ביטול העסקה, דיווח שהוביל לצניחה של 14% במניית החברה. בעקבות כך, נפגשו בשבוע שעבר נציגי החברה עם נציגי הממשל באותה מדינה, שהחליטו לחזור בהם מהביטול.

הפרויקט כולו מחולק לשבעה קטעים. הקטע הראשון (שלב א'), בו זכתה ברן כעת, יהיה באורך של 110 קילומטרים ובשווי של כ-480 מיליון דולר. שלב זה כולל גם את השגת חבילת המימון לפרויקט, אשר בברן מציינים כי כבר הובטחה.

לפי התכנון שתוביל החברה, המים יועברו מהנהר באמצעות שילוב של צינורות ומנהרות. ברן תידרש להקים מתקן שאיבה ענק בנהר, תחנות שאיבה לאורך המסלול ומאגרי מים. בנוסף, בשל כמויות העתק של חומרי הגלם הנדרשים לפרויקט וחוסר הכדאיות הכלכלית ביבוא שלהם, תקים החברה מפעלים מקומיים לייצור מלט וצינורות בסמוך לאתר העבודות.

שלב א' של הפרויקט צפוי להסתיים בתוך 24 עד 30 חודשים. עם זאת, בברן מבהירים כי מדובר בזכייה בשלב הראשון בלבד, ולא מובטח כי החברה תקבל או תבצע את השלבים הבאים במיזם. על פי ההערכות, השלמת המגה-פרויקט כולו תארך למעלה מ-10 שנים.