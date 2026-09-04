"הטיפ הכי חשוב הוא לא לצום לפני ארוחת החג", אומרת ענבל כץ־פרידלנדר, דיאטנית מחוזית במחוז מרכז בכללית. "כשמגיעים מורעבים, הרבה יותר קשה לאכול במידה ועולים כל החשקים - חמוץ, מלוח ומתוק, מה שגורם לאובדן שליטה”. במקום זאת היא ממליצה לתכנן מראש איך ייראה סדר היום שבו תיאכל ארוחה החגיגית: "מומלץ לאכול ארוחת בוקר קטנה, למשל ביצה, אבוקדו, פרוסת לחם וירקות וארוחת צהריים קלה כמו סלט עם טונה או יוגורט עם פרי ואגוזים ולהרבות בשתיית מים. כך הרבה יותר קל לעמוד בהחלטות ובכמויות שקבענו לעצמנו".

"הטיפ הכי חשוב הוא לא לצום לפני ארוחת החג", אומרת ענבל כץ־פרידלנדר, דיאטנית מחוזית במחוז מרכז בכללית. "כשמגיעים מורעבים, הרבה יותר קשה לאכול במידה ועולים כל החשקים - חמוץ, מלוח ומתוק, מה שגורם לאובדן שליטה”. במקום זאת היא ממליצה לתכנן מראש איך ייראה סדר היום שבו תיאכל ארוחה החגיגית: "מומלץ לאכול ארוחת בוקר קטנה, למשל ביצה, אבוקדו, פרוסת לחם וירקות וארוחת צהריים קלה כמו סלט עם טונה או יוגורט עם פרי ואגוזים ולהרבות בשתיית מים. כך הרבה יותר קל לעמוד בהחלטות ובכמויות שקבענו לעצמנו".

"הטיפ הכי חשוב הוא לא לצום לפני ארוחת החג", אומרת ענבל כץ־פרידלנדר, דיאטנית מחוזית במחוז מרכז בכללית. "כשמגיעים מורעבים, הרבה יותר קשה לאכול במידה ועולים כל החשקים - חמוץ, מלוח ומתוק, מה שגורם לאובדן שליטה”. במקום זאת היא ממליצה לתכנן מראש איך ייראה סדר היום שבו תיאכל ארוחה החגיגית: "מומלץ לאכול ארוחת בוקר קטנה, למשל ביצה, אבוקדו, פרוסת לחם וירקות וארוחת צהריים קלה כמו סלט עם טונה או יוגורט עם פרי ואגוזים ולהרבות בשתיית מים. כך הרבה יותר קל לעמוד בהחלטות ובכמויות שקבענו לעצמנו".

אבל מבחינתה, חשוב לא פחות לשחרר את רגשות האשם. "במקום להתייסר, כדאי להסתכל על מה שקרה לי בארוחה, ללא שיפוטיות, ולנסות ללמוד על עצמי – מה עובד לי, מה פחות, ומה כדאי לעשות אחרת להבא. שינוי הרגלים הוא תהליך – לומדים, בודקים מה עובד ומשפרים".

אבל מבחינתה, חשוב לא פחות לשחרר את רגשות האשם. "במקום להתייסר, כדאי להסתכל על מה שקרה לי בארוחה, ללא שיפוטיות, ולנסות ללמוד על עצמי – מה עובד לי, מה פחות, ומה כדאי לעשות אחרת להבא. שינוי הרגלים הוא תהליך – לומדים, בודקים מה עובד ומשפרים".

אבל מבחינתה, חשוב לא פחות לשחרר את רגשות האשם. "במקום להתייסר, כדאי להסתכל על מה שקרה לי בארוחה, ללא שיפוטיות, ולנסות ללמוד על עצמי – מה עובד לי, מה פחות, ומה כדאי לעשות אחרת להבא. שינוי הרגלים הוא תהליך – לומדים, בודקים מה עובד ומשפרים".