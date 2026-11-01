מפעל הפיס הודיע היום (ראשון) למנוייו באפליקציית פיס פלוס כי החל מ-4 במרץ 2027 מחיר מינוי הפיס יעלה בעשרה שקלים בחודש, מ-60 שקל ל-70 שקל. זו התייקרות של 16.67% ותשלום עודף של 120 שקל בשנה: במקום 720 שקל תשלמו 840 שקל בשנה.

מנויי הפיס משתתפים אוטומטית בחמש הגרלות פיס בחודש. עד כה מחיר ההשתתפות בהגרלה היה 12 שקל, והוא יעלה במרץ ל-14 שקל.

דוכן מפעל הפיס ( צילום: יובל חן )

פחות חופשות, ורבים משלמים שנים ולא זכו בדבר

גם הפרס החודשי (הגרלת הבונוס החודשית) משתנה. כיום מוגרלות 75 חופשות זוגיות לניו יורק, טיסה ונופש זוגי בארה"ב של 8 ימים ו-7 לילות, עבור 75 מנויים זוכים. החל ממרץ 2027 יוגרלו 50 פרסים של טיסות ונופש זוגי, בשווי מוערך של כ-27 אלף שקל לפרס ובסך כולל של 1.35 מיליון שקל. כלומר, מספר החופשות הזוגיות שמוגרלות בכל חודש נחתך בשליש, מ-75 ל-50, שוויין צומצם, והיעד שלהן מוגדר כעת באופן כללי כ"טיסות ונופש זוגי" בשווי מוגדר מראש, במקום יעד ספציפי: ניו יורק/ארה"ב.

רבים ממנויי הפיס מתלוננים שמעולם לא זכו בדבר, גם לא בהגרלה החודשית של החופשות, והם משלמים כבר שנים מאות שקלים למפעל הזה. הם כן מקבלים זכות לקנות שוברי הנחה לרשתות אופנה, מלונות, אטרקציות ורשתות שיווק, כך שאם הם ממילא קונים בפלטפורמות האלה, הם יכולים לרכוש שוברים ולפצות כך על דמי המינוי לפיס. השוברים של הפיס נחשבים אטרקטיביים יחסית להיצע השוברים הקיים בשוק.

הפרסים יגדלו

לפי הודעת הפיס, טבלת הפרסים החודשית בהגרלות הרגילות הוחלפה. הפרס הראשון, שמשתנה בהתאם למספר ההגרלה בחודש, יעלה מ-1.5 מיליון שקל ל-1.8 מיליון שקל לזוכה יחיד בהגרלה הראשונה. הפרס ל-3 זוכים (שזכו בכל 6 הספרות) יעלה מ-500 אלף שקל לכל זוכה כיום ל-600 אלף שקל לכל זוכה.

הפרס ל-6 זוכים יעלה מ-250 אלף שקל לכל זוכה כיום ל-300 אלף שקל לכל זוכה, הפרס ל-12 זוכים יעלה מ-125 אלף שקל לכל זוכה כיום ל-150 אלף שקל לכל זוכה, והפרס ל-30 זוכים יעלה מ-50 אלף שקל לכל זוכה כיום ל-60 אלף שקל לכל זוכה.

פרס שני: 9 זוכים יקבלו 40 אלף שקל כל אחד, סך הכל 360 אלף שקל. פרס שלישי: 15 זוכים יקבלו 10,000 שקל כל אחד, סך הכל 150 אלף שקל. פרס רביעי: כ-44 זוכים יקבלו 6,000 שקל כל אחד, סך הכל 264 אלף שקל. פרס חמישי: כ-147 זוכים יקבלו 1,200 שקל כל אחד, סך הכל 176,400 שקל. פרס שישי: כ-4,410 זוכים יקבלו 140 שקל כל אחד, סך הכל 617,400 שקל. אומדן הזוכים בפרסים הרביעי, החמישי והשישי מבוסס על הערכה סטטיסטית של כ-735 אלף כרטיסים פעילים.

לפחות 58% מהסכום יוקצו בסך הכל להטבות ולפרסים, ומתוכם לפחות 34% יוקצו ישירות לפרסים, בחישוב של שישה חודשים. האחוזים האלה זהים לאחוזי המינימום שהיו נהוגים עד כה, כפי שנקבעו בעדכוני תוכנית ההגרלה הקודמים. עם זאת, השווי הכספי בפועל עולה: מחיר ההשתתפות מתייקר ב-16.67%, מ-12 שקל ל-14 שקל להגרלה, ולכן סך ההכנסות המצטברות של מפעל הפיס מהמנויים גדל. מכיוון שאחוזי ההקצאה מחושבים מתוך סך ההכנסות, גם הסכום השקלי הכולל שיופנה לפרסים ולהטבות פיס פלוס יגדל בהתאם. שימו לב שהגרלות הפיס שונות מהגרלות הלוטו ונערכות בנפרד.

ממפעל הפיס נמסר כי העדכון נעשה בתיאום עם משרד האוצר ובתהליך עבודה סדור של למעלה משנתיים. המהלך ילווה בשדרוג נרחב של סל ההטבות והפרסים למנויים. "העדכון כולל את הגדלת הפרס הראשון והגדלה משמעותית של מספר פרסי המשנה, המעלים את סיכויי הזכייה.