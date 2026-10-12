נובמבר מתקרב ובעלי אקספרס הכריזו שיתחילו את מבצעי יום הרווקים הסיני כבר ב-1 בנובמבר, ולא ב-11 בנובמבר, התאריך הרשמי. הם יימשכו עד 18 בנובמבר . מבצעי יום הרווקים באתר כבר מזמן נמתחים לשבועיים ואף חודש בעקבות תחרות עם האתרים הסיניים ומול אמזון, אבל הפעם זה רשמי. גם בימים אלה, עלי אקספרס נמצאת בסייל שכולל קופונים ומכונה סייל סתיו.

התופעה הזאת של הרחבת ומתיחת ימי מבצעים לא ייחודית לעלי אקספרס למרות שהוא היה הראשון להגיב למתחרים באופן הזה. אמזון הרחיבה את פריים דיי שלה ליומיים, ולפעמיים בשנה. הסייל הקרוב באמזון יהיה בהאלווין.

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נובמבר נחשב לחודש חגי הקניות. בתחילת החודש, 5-4 בנובמבר, גוגל יוצאת בחגיגת שופינג IL , ומקדמת הנחות בבתי עסק ישראלים.

ב-11 בנובמבר חל כאמור יום הרווקים הסיני שנחגג גם באתרים בריטיים ואמריקניים, ואז מגיע בלאק פריידיי, שחל ביום שישי האחרון של נובמבר, שהשנה נופל על 27 בנובמבר . אחריו נחגג סייבר מאנדיי, חג קניות האונליין, ב-30 בנובמבר . שני החגים האלה התמזגו בשנים האחרונות ונמתחים על פני שבוע ויותר, כשהסופ"ש מהווה את שיא המבצעים בכל האתרים. רוב ה"חגים" הללו הם חגים מומצאים שמטרתם קידום מכירות אגרסיבי שמייצרים בקרב צרכנים תחושת לחץ לקנות יותר מהרגיל. יחד עם זאת, הם מציעים לעיתים קרובות את המחירים הטובים ביותר של השנה, בעיקר באתרי חו"ל.

גם בדצמבר יש חגיגות קניות: בוקסינג דיי באתרים הבריטיים, כריסמס וסיילים בענף הרהיטים שמנקה מלאים.

ביום הרווקים הסיני 2025 מכירות כלל הפלטפורמות הסיניות הגיעו לשיא של כ-238 עד 240 מיליארד דולר, עלייה של כ-14%-17% לעומת השנה הקודמת. ימי המבצעים נמשכו כמעט חודש שלם ועליבאבא, שמחזיקה בעלי אקספרס ו-tmall בסין, היוותה 55% מהמכירות. בישראל האתר הסיני הפופולרי ביותר הוא עלי אקספרס ואחריו SHEIN ו-Temu. ישראלים קונים גם באתרים בריטיים כמו נקסט ואסוס, אתרי מותג אמריקניים ואתרים קוריאניים כמו יס סטייל ואוליב יאנג.