סימנים להקלה מסוימת בשוק המשכנתאות: נתוני בנק ישראל לחודש אוגוסט שפורסמו היום (חמישי) מצביעים על המשך הירידה בהיקף ובשיעור הפיגורים בהחזרי המשכנתאות, לצד עלייה במחזורי משכנתאות באמצעות מעבר בין בנקים. במקביל, סכום המשכנתא הממוצעת שנלקחה במהלך החודש ירד ועמד על כ-1.06 מיליון שקל.

על פי נתוני בנק ישראל, סכום ההלוואה הממוצע באוגוסט עמד על 1.061 מיליון שקל, לעומת 1.117 מיליון שקל בחודש הקודם – ירידה של כ-5%. הסכום נמוך גם מהממוצע מתחילת השנה, שעומד על 1.087 מיליון שקל.

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גם בגזרת הפיגורים נמשכה מגמת ההתמתנות. היקף המשכנתאות שבפיגור ירד באוגוסט ל-4.102 מיליארד שקל, לעומת 4.239 מיליארד שקל בחודש הקודם – ירידה של כ-137 מיליון שקל. במקביל, שיעור הפיגורים מסך יתרת המשכנתאות ירד מ-0.63% ל-0.61%.

מדובר בהמשך לירידה שנרשמת מאז השיא באוקטובר 2025, אז הגיע שיעור הפיגורים ל-0.69%. עם זאת, גם לאחר הירידה מדובר ביותר מ-4 מיליארד שקל של משכנתאות הנמצאות בפיגור.

שינוי נוסף שעולה מנתוני בנק ישראל נוגע למחזורי המשכנתאות החיצוניים – מצב שבו לווה מעביר את המשכנתא שלו מבנק אחד לבנק אחר, בדרך כלל כדי לשפר את תנאי ההלוואה. לאחר תקופה של ירידה, באוגוסט עלה שיעור המחזורים החיצוניים מ-7% ל-7.7%. למרות העלייה, מדובר עדיין בשיעור נמוך מהשיא שנרשם בדצמבר 2025, אז הוא עמד על 9%.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות מסרו בתגובה לנתונים כי "אנחנו מתחילים לראות סימנים של הקלה אצל משקי הבית. הירידה המתמשכת בפיגורים היא נתון מעודד, והורדת הריבית מתחילה להחזיר תנועה לשוק. אנחנו מרגישים את זה היטב בשטח, לא רק בבדיקות כדאיות למחזור ולהפחתת עלויות, אלא גם בהתעוררות של רוכשי דירות שחוזרים להתעניין, לבדוק אפשרויות מימון ולבחון עסקאות".