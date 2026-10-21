חברת החלל של אילון מאסק,SpaceX , שוב עקפה את התחזיות, עם הכנסות ברבעון השלישי שהמריאו ב-161%. רשמה הכנסות של 14.58 מיליארד דולר ורווח מתואם של 35 סנט למניה – הצפי היה להכנסות של 12.72 מיליארד דולר ורווח מתואם של 13 סנט למניה. ברקע בין היתר, הצמיחה במספר המנויים לשירות האינטרנט הלווייני Starlink. המניה מטפסת במסחר המאוחר ב-2.5%. שווי השוק של SpaceX נכון לנעילת המסחר הלילה על 1.94 טריליון דולר. החברה הונפקה בנאסד"ק ביוני לפי שווי של 1.7 טריליון דולר, ופרסמה דוחות ראשונים ומוצלחים באוגוסט.
כמו כן, SpaceX הודיעה כי רשמה רווח תפעולי של 2.8 מיליארד דולר ורווח נקי של 4.4 מיליארד דולר. אף ששמה של SpaceX יצא בעיקר בזכות הרקטות הניתנות לשימוש חוזר, רוב ההכנסות והרווחים של החברה ברבעונים האחרונים הגיעו מפעילות הקישוריות שלה, הכוללת כאמור את שירות האינטרנט הלווייני סטארלינק (Starlink). הציפייה סביב תוכניותיה של Starlink להקים רשת סלולר בארה"ב הולכת וגוברת, לאחר ש-SpaceX הכריזה מוקדם יותר החודש על רכישת 800 מגה-הרץ של ספקטרום בתדרים נמוכים, ולאחר שרשות התקשורת הפדרלית (FCC) אישרה לחברה תוכנית להקמת קבוצת לוויינים בת 15,000 לוויינים.
לדברי אנליסטים של RBC Capital Markets שכתבו במסמך לקראת פרסום הדוחות, המהלכים מחזקים את "יכולתה של Starlink Mobile להתחרות במפעילות הגדולות באמצעות כיסוי רחב ועמוק יותר". החברה קבעה מחיר יעד של 225 דולר למניית SpaceX, ודירוג שווה ערך להמלצת קנייה.
במהלך הרבעון השלישי השלימה SpaceX גם את רכישת סטארטאפ הקוד מבוסס הבינה המלאכותית Cursor בהיקף של 60 מיליארד דולר. כמו כן, בתחילת החודש אלפבית שיגרה לחלל, למסלול סביב כדור הארץ, שבבי AI שפיתחה, באמצעות טיל פאלקון 9 של SpaceXנפתח בכרטיסייה חדשה. השיגור בוצע מבסיס חיל האוויר ונדנברג שבמחוז סנטה ברברה בקליפורניה. מדובר בחלק ממהלך שנועד לבחון הצבת תשתיות בינה מלאכותית בחלל. בדוחות ראשונים של SpaceX שפורסמו באוגוסט (החברה הונפקה כאמור ביוני), ההכנסות ברבעון זינקו ב-92%, ועקפו את תחזית האנליסטים. האנליסטים צפו הכנסות של 6.93 מיליארד דולר.
האיחוד בין ספייס-אקס לטסלה מתקרב?
אילון מאסק, מנכ"ל ספייס-אקס וטסלה, הביע תמיכה במיזוג בין שתי החברות, בשיחת הרווחים של ספייס-אקס אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים. עם זאת, הוא הדגיש כי ההחלטה נתונה בסופו של דבר בידי ועדות מיוחדות של בעלי המניות בכל אחת מהחברות.
כשנשאל על המיזוג, שעליו מדברים כבר זמן רב, השיב מאסק: "זו בהחלט שאלה שבה אני מרגיש שאני רוקד בשדה מוקשים. אבל אני חושב שיש הרבה היגיון בחיבור בין החברות".
דבריו נחשבים להצהרה החד-משמעית ביותר שאמר מאסק בפומבי בנושא. כשנשאל על העסקה האפשרית בעקבות ההנפקה הגדולה של ספייס-אקס ביולי, הוא נמנע מלהביע עמדה ואמר שאי אפשר לדבר על איחוד חברות בשיחת רווחים, וכי הדבר צריך להיעשות בהליך המתאים.
גם הפעם דאג מאסק לצנן ציפיות. לדבריו, בתור "צד בעל ניגוד עניינים" הוא אינו יכול להשתתף בדיונים, וההחלטה תהיה בידי בעלי המניות. מי שעוקב אחר טסלה יודע שבעלי המניות בה נהגו עד כה ברובם ללכת בעקבות רצונו.