חברת החלל של אילון מאסק,‎SpaceX ‎, שוב עקפה את התחזיות, עם הכנסות ברבעון השלישי ‏שהמריאו ב-‏‏161%. רשמה הכנסות של 14.58 מיליארד דולר ורווח מתואם של 35 סנט למניה – ‏הצפי היה להכנסות של ‏‏12.72 מיליארד דולר ורווח מתואם של 13 סנט למניה. ברקע בין היתר, ‏הצמיחה במספר המנויים לשירות ‏האינטרנט הלווייני‎ Starlink. ‎המניה מטפסת במסחר המאוחר ב-‏‏2.5%. שווי השוק של‏‎ SpaceX ‎נכון לנעילת ‏המסחר הלילה על 1.94 טריליון דולר. החברה הונפקה ‏בנאסד"ק ביוני לפי שווי של 1.7 טריליון דולר, ופרסמה ‏דוחות ראשונים ומוצלחים באוגוסט.‏

כמו כן, ‏SpaceX‏ הודיעה כי רשמה רווח תפעולי של 2.8 מיליארד דולר ורווח נקי של 4.4 מיליארד דולר. ‏אף ‏ששמה של ‏SpaceX‏ יצא בעיקר בזכות הרקטות הניתנות לשימוש חוזר, רוב ההכנסות והרווחים ‏של החברה ‏ברבעונים האחרונים הגיעו מפעילות הקישוריות שלה, הכוללת כאמור את שירות ‏האינטרנט הלווייני סטארלינק ‏‏(‏Starlink‏). הציפייה סביב תוכניותיה של ‏Starlink‏ להקים רשת סלולר ‏בארה"ב הולכת וגוברת, לאחר ש-‏‏SpaceX‏ הכריזה מוקדם יותר החודש על רכישת 800 מגה-הרץ של ‏ספקטרום בתדרים נמוכים, ולאחר שרשות ‏התקשורת הפדרלית (‏FCC‏) אישרה לחברה תוכנית ‏להקמת קבוצת לוויינים בת 15,000 לוויינים.‏

גלריה אילון מאסק, SpaceX ( צילומים: ‏AP photo/John Raoux‏, ‏Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock )

לדברי אנליסטים של‎ RBC Capital Markets ‎שכתבו במסמך לקראת פרסום הדוחות, המהלכים ‏מחזקים את ‏‏"יכולתה של‏‎ Starlink Mobile ‎להתחרות במפעילות הגדולות באמצעות כיסוי רחב ועמוק ‏יותר". החברה קבעה ‏מחיר יעד של 225 דולר למניית‎ SpaceX, ‎ודירוג שווה ערך להמלצת קנייה‎.‎

במהלך הרבעון השלישי השלימה ‏SpaceX‏ גם את רכישת סטארטאפ הקוד מבוסס הבינה ‏המלאכותית ‏Cursor‏ ‏בהיקף של 60 מיליארד דולר. כמו כן, בתחילת החודש אלפבית שיגרה לחלל, ‏למסלול סביב כדור הארץ, שבבי ‏‏AI‏ שפיתחה, באמצעות טיל פאלקון 9 של ‏SpaceXנפתח בכרטיסייה ‏חדשה. השיגור בוצע מבסיס חיל האוויר ‏ונדנברג שבמחוז סנטה ברברה בקליפורניה. מדובר בחלק ‏ממהלך שנועד לבחון הצבת תשתיות בינה ‏מלאכותית בחלל. בדוחות ראשונים של ‏SpaceX‏ שפורסמו ‏באוגוסט (החברה הונפקה כאמור ביוני), ההכנסות ‏ברבעון זינקו ב-92%, ועקפו את תחזית ‏האנליסטים. האנליסטים צפו הכנסות של 6.93 מיליארד דולר.‏

האיחוד בין ספייס-אקס לטסלה מתקרב?

אילון מאסק, מנכ"ל ספייס-אקס וטסלה, הביע תמיכה במיזוג בין שתי החברות, בשיחת הרווחים של ספייס-אקס אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים. עם זאת, הוא הדגיש כי ההחלטה נתונה בסופו של דבר בידי ועדות מיוחדות של בעלי המניות בכל אחת מהחברות.

כשנשאל על המיזוג, שעליו מדברים כבר זמן רב, השיב מאסק: "זו בהחלט שאלה שבה אני מרגיש שאני רוקד בשדה מוקשים. אבל אני חושב שיש הרבה היגיון בחיבור בין החברות".

הרובוטקסי של טסלה ( צילום: Joel Angel Juarez\Reuters )

דבריו נחשבים להצהרה החד-משמעית ביותר שאמר מאסק בפומבי בנושא. כשנשאל על העסקה האפשרית בעקבות ההנפקה הגדולה של ספייס-אקס ביולי, הוא נמנע מלהביע עמדה ואמר שאי אפשר לדבר על איחוד חברות בשיחת רווחים, וכי הדבר צריך להיעשות בהליך המתאים.