אחת ממזקקות הוודקה הגדולות והמתקדמות באוקראינה נהרסה כמעט לחלוטין בתקיפה רוסית על מחוז זפוריז'יה. מזקקת חורטיצה (Khortytsia), מהמותגים המוכרים במדינה ואחד ממפעלי הדגל של חברת Global Spirits, נפגעה ב־27 באוגוסט ארבע פעמים. בעקבות הפגיעות פרצה במקום שריפה גדולה שנמשכה כשלוש שעות.

לפי החברה, הנזק למפעל כבד והוא אינו ניתן לשיקום. חלק מהמלאי נשרף לחלוטין, ובקבוקים ומוצרים אחרים נמסו בחום. ההערכה היא כי בין שלושה לארבעה מיליון בקבוקי משקאות חריפים אבדו באש. עבור המוצרים הללו כבר שולמו מסי הבלו למדינה, כך שהפגיעה הכלכלית משמעותית במיוחד.

גלריה וודקה חורטיצה. החברה ניסתה להעביר חלק מהייצור רחוק מהחזית

המפעל, שנפתח בשנת 2003, נחשב לאחד מאתרי הייצור החשובים של Global Spirits, חברה אוקראינית שמפעילה מטהּ בארצות הברית ומחזיקה גם במפעל קוניאק גדול באודסה. חורטיציה זכתה לאורך השנים בפרסים רבים, והחברה מציגה אותה כמזקקה המתקדמת ביותר מבחינה טכנולוגית במזרח אירופה וכאחת הגדולות בעולם. לפי נתוני החברה, המפעל מסוגל לייצר כ־16 בקבוקים בכל שנייה ומעסיק כ־500 עובדים.

בעל החברה, יבהן צ'רניאק, נחשב לאחד מאנשי העסקים העשירים באוקראינה. הסיכון למפעל לא היה חדש: כבר בשנת 2022, בעקבות הפלישה הרוסית והקרבה של זפוריז'יה לחזית, חתמה החברה על הסכם להעברת כמחצית מייצור חורטיצה לעיר ריבנה שבמערב אוקראינה. המהלך נועד לצמצם את התלות באתר הייצור שבאזור המאוים ולאפשר את המשך הפעילות גם תחת אש.

התקיפה האחרונה מצטרפת לשורה של פגיעות שספגה Global Spirits במהלך המלחמה. ב־19 ביולי נפגע קשות המחסן המרכזי שלה בתקיפה רוסית, והחברה העריכה אז את שווי המוצרים שאבדו בכ־100 מיליון הריבניה, כ־2.2 מיליון דולר. החברה מסרה כי במהלך שנות המלחמה נפגעו שוב ושוב גם מחסנים, משרדים ומתקני ייצור נוספים.

למרות הפגיעות, ב־Global Spirits מדגישים כי הם ממשיכים להעסיק עובדים, לשלם מסים ולתמוך בכלכלה האוקראינית. לאחר התקיפה ביולי כתבה החברה כי לא איבדה את "היכולת להמשיך קדימה".

נפילות טילים וכטב"מים בקייב. נזק כבד לכלכלה האוקראינית ( צילום: EUTERS/Alina Smutko )

הרס מפעל חורטיצה הוא דוגמה נוספת למחיר הכלכלי הכבד של המלחמה עבור המגזר העסקי באוקראינה. לצד הפגיעה הישירה במפעלים, אובדן מלאי ותשתיות, חברות נאלצות להעביר פעילות לאזורים מרוחקים יותר מהחזית ולנסות לשמור על ייצור, תעסוקה והכנסות בתנאים של חוסר ודאות מתמשך. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, מוסקבה הגבירה במהלך הקיץ את התקיפות על עסקים אוקראינים.